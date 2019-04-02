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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ຜູ້​ແຈ້ງ​ຄວາມ ກ່າວ​ວ່າ ພວກ​ຊ່ອຍ​ທ່ານ​ທ​ຣຳ ໃຫ້​ການ​ອະ​ນຸ​ມັດ ​ຕໍ່ການກວດ​​ ຊີ​ຫວະ​ປະ​ຫວັດ ​ດ້ານຄວາມ​ປອດ​ໄພ ທີ່​ຖືກ​ປະ​ຕິ​ເສດ

ທີ່​ປຶກ​ສາ​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ ທ່ານ​ແຈ​ເຣີ​ຣ໌ດ ຄຸ​ສ​ເນີ​ຣ໌ (Jared Kushner) ໂອ້​ລົມ​ກັບ​ພວກ​ຜູ້​ຄົນ ໃນ​ຫ້ອງ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ຂອງ​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ, 29 ມິ​ຖຸ​ນາ 2018.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ຜູ້​ແຈ້ງ​ຄວາມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ກະ​ທຳ​ທີ່​ບໍ່​ຖືກ​ຕ້ອງຈາກ​ຂ້າງ​ໃນ​ຂອງທຳ​ນຽບ​ຂາວ ໄດ້​ບອກ​ກັບ​ຄະ​ນະ​ສືບ​ສວນ​ຂອງລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ວ່າ ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຂັ້ນ​ສູງ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຂອງ​ທ່ານ ທ​ຣຳ ໄດ້​ອະ​ນຸ​ມັດ ການ​ອອກ​ໃບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້ຜ່ານ​ການ ກວດຊີ​ຫວະ​ປະ​ຫວັດດ້​ານຄວາມ​ປອດ​ໄພ ຫຼື Security Clearance ໃຫ້​ຢ່າງ​ນ້ອຍ 25 ຄົນ ທີ່​ພວກທົບ​ທວນ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານໄ​ດ້​ປະ​ຕິ​ເສດຍ້ອນ​ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ ໃນ​ຫຼາຍໆ​ດ້ານ.

ຜູ້​ແຈ້ງ​ຄວາມ ທ່ານ​ນາງ ທ​ຣີ​ເຊຍ ນິວ​ໂບ​ລ​ດ໌ (Tricia Newbold) ໄດ້​ກ່າວວ່າ
ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ໄດ້​ໃຫ້​ການ​ອະ​ນຸ​ມັດຕໍ່ການກວດຊີ​ຫວະ​ປະ​ຫວັດ​ດ້ານຄວາມ​ປອດ​ໄພ
​ຫຼັງ​ຈາກພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ມື​ອາ​ຊີບ ແນະ​ນຳ​ໃຫ້ປະ​ຕິ​ເສດ, ຊຶ່ງ​ຮວມ​ທັງ ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ລະ​ດັບ
​ສູງ​ທີ່​ບໍ່ລະ​ບຸ​ຊື່​ຂອງ​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ 2 ທ່ານ, ພວກ​ພະ​ນັກ​ງານສັນ​ຍາ​ຈ້າງ​ຂອງລັດ​ຖະ​ບານ
ແລະ​ພວກ​ພະ​ນັກ​ງານ​ຄົນ​ອື່ນໆ ທີ່​ເຮັດ​ວຽກ​ໃ​ຫ້​ຫ້ອງ​ການ ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ສະ​ຫະ​ລັດ
ທ່ານ​ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ.

ທ່ານ​ນາງ ນິວ​ໂບ​ລ​ດ໌ ຜູ້​ຊຶ່ງ​ມີ​ປະ​ສົບ​ການ ​ຍາວ​ນານ​ເຖິງ 18 ປີ ໃນ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ
​ຝ່າຍ​ກວດຊີ​ຫວະ​ປະ​ຫວັດດ້ານຄວາມ​ປອດ​ໄພ ພາຍ​ໃຕ້ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ຂອງ
​ສອງ​ພັກ​ການ​ເມືອງທັງ​ພັກ​ຣີພັບ​ບ​ລີ​ກັນແລະ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ, ໃນ​ເດືອນ​ແລ້ວ​ນີ້
ໄດ້​ກ່າວຕໍ່ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະການ​ຝ່າຍ​ກຳ​ກັບ​ດູ​ແລແລະ​ປະ​ຕິ​ຮູບຂອງ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳວ່າ
ທາງ​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ທ່ານ​ທ​ຣຳ ມີ​ສິດ​ໃນ​ຖາ​ນະ​ເປັນ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ທີ່ຈະ
​ໃຫ້ການ​ອະ​ນຸ​ມັດໃນ​ການ​ອອກ​ບັດ​ໃຫ້ໄດ້ ຫຼັງ​ຈາກ​ພະ​ນັກ​ງານ​ມື​ອາ​ຊີບ​ໄດ້​ປະຕິ​ເສດ
​ໄປ​ແລ້ວ ການ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ຜ່ານ ການກວດ​ຊີ​ຫວະ​ປະ​ຫວັດ​ດ້ານຄວາມ​ປອດ​ໄພ
ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ “ແມ່ນ​ບໍ່​ໄດ້​ຖືກ​ຕັດ​ສິນ​ຍ້ອນ​ເຫັນ​ແກ່​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ ດ້ານ​ຄວາມ
​ປອດ​ໄພ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ສະ​ເໝີ​ໄປ.”

ປະທານຄະນະກຳມະການ ສະມາຊິກສະພາ ທ່ານອີລີຈາ ຄຳມິງ ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ຈາກລັດ ແມຣີແລນດ໌ ກ່າວ ໃນກອງປະຊຸມ ໃນລັດຖະສະພາ, 14 ມີນາ 2019.
ປະທານຄະນະກຳມະການ ສະມາຊິກສະພາ ທ່ານອີລີຈາ ຄຳມິງ ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ຈາກລັດ ແມຣີແລນດ໌ ກ່າວ ໃນກອງປະຊຸມ ໃນລັດຖະສະພາ, 14 ມີນາ 2019.

ປະ​ທານ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະການ ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ ອີ​ລີ​ຈາ ຄຳ​ມິງ (Elijah Cum-mings)
ໄດ້ກ່າວ​ຕໍ່​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການວ່າ ​ທ່ານນາງນິວ​ໂບ​ລ​ດ໌ໄດ້​ບອກ​ກັບຄະ ​ນະ​ສືບ​ສວນ​ວ່າ
ພວກ​ກ່ຽວ​ໃນ​ທີ່​ສຸດກໍ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ອະ​ນຸ​ມັດ​ຈາກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຂັ້ນ​ສູງ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​
ຂອງ​ທ່ານ​ທ​ຣຳ “ຊຶ່ງ​ບໍ່​ມີ​ຄຸນ​ນະ​ວຸດ​ທິ​ຢ່າງ​ຮ້າຍ​ແຮງ ໃນ​ວົງ ກວ້າງກ່ຽວ​ກັບ​ບັນ​ຫາ​
ຕ່າງໆທີ່​ພົວ​ພັນ​ກັບ​ການ​ມີ​ອິດ​ທິ​ພົນ​ຂອງ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ​ມີ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ທີ່​ຂັດ​ແຍ້ງ
ກັນ, ການ​ປະ​ພຶດ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ໃນ​ເລື້ອ​ງສ່ວນ​ຕົວ, ບັນ​ຫາ​ທາງ​ການ​ເງິນ ແລະ​ການ​ໃຊ້​
ສິ່ງ​ເສບ​ຕິດແລະ​ມີ​ປະ​ຫວັດ​ດ້ານ​ກໍ່​ອາດ​ຊະ​ຍາ​ກຳ​ດ້ວຍ.”

ທ່ານ​ນາງ ນິວ​ໂບ​ລ​ດ໌ ໄດ້​ບອກ​ຄະ​ນະ​ສືບ​ສວນ​ທັງ​ຫຼາຍ​ວ່າ ທ່ານ​ນາງ​ໄດ້​ຖືກ​ສັ່ງ
ໃຫ້​ພັກ​ວຽກ​ການ 14 ມື້ ໂດຍປາດ​ສະ​ຈາກ​ເງິນ​ເດືອນ​ໃດໆ ໃນ​ຕົ້ນ​ປີ​ນີ້ ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່
​ທ່ານ​ນາງ ໄດ້​ປະ​ທ້ວງ​ພາຍ​ໃນ ກ່ຽວ​ກັບ​ວິ​ທີ​ທາງ​ທີ່​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຜ່ານ ຂອງ​ການ​ທີ່​ຖືກ
ປະ​ຕິ​ເ​ສດ​ຕໍ່​ການ​ອະ​ນຸ​ມັດ Security Clerance ນັ້ນ ແລະປັດ​ຈຸ​ບັນ​ນີ້ ມີຄວາມ
ກັງ​ວົນຕໍ່​ການ​ກັບ​ຄືນ​ມາ​ເຮັດ​ວຽກ ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່​ທ່ານ​ນາງໄດ້​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ແຈ້ງ​ເລື້ອງ​
ດັ່ງກ່າວ ຕໍ່​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ແລ້ວ.

ທ່ານ​ນາງ ໄດ້​ບອກ​ກັບ​ຄະ​ນະ​ສືບ​ສວນ​ວ່າ “ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ແມ່ນ​ຢ້ານ​ກົວ​ທີ່​ຈະ​ກັບ​ຄືນ
​ໄປ​ເຮັດ​ວຽກ. ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າຊາບ​ດີ​ທີ່​ວ່າ ນີ້ ບໍ່​ແມ່ນ​ການ​ຖືກ​ມອງເຫັນວ່າ ເປັນ​ການ
​ເຂົ້າ​ຂ້າງ​ໃນ​ຄວາມ​ຕັ້ງ​ໃຈ​ຂອງຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ, ຊຶ່ງ​ມັນແມ່ນ​ການ​ນຳ​ເອົາ​ກຽດ​ສັກ​ສີ​
ຂອງຫ້ອງ​ການ​ນີ້ ກັບ​ຄືນ​ມາ.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້ມ​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

(ຈາກຊ້າຍ) ຮອງປະທານທີ່ປຶກສາທຳນຽບຂາວ ທ່ານຣອບ ປອກເດີຣ໌, ປະທານທີ່ປຶກສາທຳນຽບຂາວ ທ່ານຈອນ ແຄລລີ, ທີ່ປຶກສາອະວຸໂ ທ່ານແຈເຣີຣ໌ດ ຄຸສເນີຣ໌ ກຳລັງເດີນໄປຍັງເຮືອບິນ Marine One ໃນສວນທຳນຽບຂາວ, ວໍຊີງຕັນ, 4 ສິງຫາ 2017.
(ຈາກຊ້າຍ) ຮອງປະທານທີ່ປຶກສາທຳນຽບຂາວ ທ່ານຣອບ ປອກເດີຣ໌, ປະທານທີ່ປຶກສາທຳນຽບຂາວ ທ່ານຈອນ ແຄລລີ, ທີ່ປຶກສາອະວຸໂ ທ່ານແຈເຣີຣ໌ດ ຄຸສເນີຣ໌ ກຳລັງເດີນໄປຍັງເຮືອບິນ Marine One ໃນສວນທຳນຽບຂາວ, ວໍຊີງຕັນ, 4 ສິງຫາ 2017.

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