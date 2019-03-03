ປະຊາຊົນຫຼາຍຄົນເຊື່ອວ່າໄດ້ເສຍຊີວິດ ຫຼັງຈາກການລະເບີດທໍ່ສົ່ງນ້ຳມັນ ໃນພາກໃຕ້
ຂອງປະເທດ ໄນຈີເຣຍ ອີງຕາມພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ທ້ອງຖິ່ນ.
ອົງການຂ່າວເອພີ ໄດ້ລາຍງານວັນເສົາວານນີ້ວ່າ ຫຼາຍກວ່າ 50 ຄົນໄດ້ຫາຍສາບສູນ,
ນຶ່ງມື້ຫຼັງຈາກເກີດລະບີດໃນຕອນເຊົ້າ ຂອງການເກີດລະເບີດຢູ່ທໍ່ນ້ຳມັນ ເນັມເບ ກຣິກ
ໃນລັດ ບາແຍລຊາ.
ບໍລິສັດ ໄອແຕວ ສຳຫຼວດຈຳກັດ ເຊິ່ງແມ່ນບໍລິສັດທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງທໍ່ນ້ຳມັນດັ່ງກ່າວ
ໄດ້ປະກາດວ່າມີໄຟໄໝ້ເກີດຂຶ້ນໃນຕອນ 4:00 ໂມງເຊົ້າ ຕາມເວລາໃນທ້ອງຖິ່ນໃນ
ວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາ, ແລະ ໄດ້ຖືກມອດໃນທີ່ສຸດ ເມື່ອວັນເສົາວານນີ້ພ້ອມກັບບໍ່ມີການ
ເສຍຊີວິດຂອງຄົນ.
ແຕ່ໂຄສົກຄົນນຶ່ງສຳລັບບັນດາກຸ່ມຄົນພື້ນຖານຢູ່ໃນຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ, ຫົວໜ້າ ເນັງຈີ
ເຈມສ໌-ອີຣີໂວຣິໂອ ໄດ້ເວົ້າກົງກັນຂ້າມກັບການກ່າວອ້າງນັ້ນ, ໂດຍເວົ້າວ່າ ໄຟຍັງ
ໄໝ້ຢູ່ ແລະ ຫຼາຍຄົນຮວມທັງພວກເດັກນ້ອຍໄດ້ຫາຍສາບສູນໄປ ແລະ ຢ້ານວ່າເຂົາ
ເຈົ້າໄດ້ເສຍຊີວິດແລ້ວ.
ທ່ານໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານ ໄນຈີເຣຍ ອອກມາຕອບ ແລະ ສືບສວນເຫດການ
ດັ່ງກ່າວນັ້ນ.
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