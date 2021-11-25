ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງທີ່ນໍາພາໂດຍກຸ່ມຕາລິບານ ໃນອັຟການິສຖານ ໄດ້ຮັບຮອງວ່າ ພວກແມ່ຍິງຍັງຄົງສາມາດຫຼິ້ນກິລາຄຣິກເກັດທ໌ (Cricket) ໃນປະເທດທີ່ປະສົບກັບໄພສົງຄາມຜ່ານມາ.
ການຮັບຮອງດັ່ງກ່າວມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ປະເທດຢູ່ໃນຂົງເຂດເອເຊຍໃຕ້ ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຖືກໂດດດ່ຽວຈາກນານາຊາດ ລຸນຫຼັງທີ່ກຸ່ມຕາລິບານກັບຄືນມາມີອໍານາດອີກຄັ້ງ ໃນເດືອນສິງຫາທີ່ຜ່ານມາ, ເຮັດໃຫ້ເກີດມີຄວາມຢ້ານກົວວ່າ ກຸ່ມ ອິສລາມຫົວຮຸນແຮງດັ່ງກ່າວ ຈະບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກແມ່ຍິງຫຼິ້ນກິລານີ້.
“ບັນດາເດັກຍິງຂອງພວກເຮົາຈະໄດ້ຫຼິ້ນກິລາຄຣິກເກັດທ໌ ຕາມປົກກະຕິ, ແລະພວກເຮົາກໍມອງຫາທີ່ຈະສະໜອງຕອບຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈຳເປັນຕ່າງໆ ແລະສະຖານທີ່ຕ່າງໆທັງຫຼາຍທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງການ,” ທ່ານເມຍເວສ ອັສຣາຟ (Mirwais Ashraf) ຮັກສາການຫົວໜ້າຄະນະກໍາມະການກິລາຄຣິກເກັດທ໌, ຂອງອັຟການິສຖານ ຫຼື ABC, ໄດ້ມີການອ້າງຄຳເວົ້າໃນລະຫວ່າງການປະຊຸມພາຍໃນ.
ທ່ານອັສຣາຟ ໄດ້ຢືນຢັນວ່າ ການເຄື່ອນໄຫວຫຼິ້ນກິລາຄຣິກເກັດທ໌ຂອງພວກແມ່ຍິງ ແມ່ນຂໍ້ກໍາໜົດທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບບັນດາສະມາຊິກຂອງສະພາກິລາຄຣິກເກັດທ໌ນານາຊາດ ຫຼື ICC ເຊິ່ງເປັນອົງກອນລະດັບໂລກ, ແລະພວກເຂົາເຈົ້າ ກໍມີເປົ້າໝາຍທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ມັນປະສົບຜົນສໍາເລັດ, ອີງຕາມຖະແຫຼງການຂອງອົງການ ABC ທີ່ໄດ້ນຳອອກເຜີຍແຜ່ອອກໃນມື້ວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມາ.
ໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ, ICC ໄດ້ປະກາດວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າກໍາລັງຈັດຕັ້ງກຸ່ມຜູ້ດໍາເນີນງານ ເພື່ອກວດສອບເບິ່ງໂຄງການກິລາຄຣິກເກັດທ໌ໃນອະນາຄົດ ພາຍໃຕ້ລັດຖະບານຂອງກຸ່ມຕາລິບານ.
“ຄະນະກໍາມະການ ICC ມີຄວາມມຸ້ງໝັ້ນທີ່ຈະສະໜັບສະໜຸນກິລາຄຣິກເກັດທ໌ຂອງອັຟການິສຖານ ເພື່ອພັດທະນາທັງກິລາຄຣິກເກັດທ໌ປະເພດຊາຍ ແລະຍິງ ໃຫ້ກ້າວໜ້າຕໍ່ໄປ,” ທ່ານເກຣກ ບາຣ໌ເຄຣ (Greg Barclay) ປະທານຄະນະກໍາມະການຂອງ ICC ກ່າວໃນຖະແຫຼງການ ໃນຂະນະທີ່ມີການປະກາດຈັດຕັ້ງກຸ່ມປະຕິບັດງານຢູ່ນັ້ນ.
ທ່ານບາຣ໌ເຄຣ ໄດ້ເນັ້ນຢໍ້າວ່າ “ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າ ວິທີທີ່ມີປະສິດທິພາບທີ່ສຸດເພື່ອເຮັດໃຫ້ມັນເກີດຂຶ້ນໄດ້ນັ້ນ ພວກເຮົາຈະຕ້ອງສະໜັບສະໜຸນສະມາຊິກຂອງພວກເຮົາ ໃນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະບັນລຸເປົ້າໝາຍນີ້ ໂດຍຜ່ານຄວາມສໍາພັນກັບລັດຖະບານໃໝ່ຕາລິບານ.”
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