ເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສ ອັຟການິສຖານຄົນນຶ່ງ ກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ຢ່າງໜ້ອຍ
50 ຄົນ ໄດ້ເສຍຊີວີດ ໃນແຕ່ລະວັນ ຍ້ອນການສູ້ລົບ ກັບພວກກໍ່ການຮ້າຍຢູ່ໃນປະ
ເທດດັ່ງກ່າວ ໂດຍເນັ້ນຢ້ຳເຖິງການສູ້ລົບທີ່ທະວີຄວາມຮຸນແຮງຂຶ້ນ ໃນບັນຫາຂັດ
ແຍ້ງ ທີ່ດຳເນີນມາເປັນເວລາ 17 ປີ ຢູ່ໃນອັຟການິສຖານ.
ທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດອັຟການິສຖານ ທ່ານຮຳດູລລາ ໂມຮິບ ໃນ
ຂະນະທີ່ຖະແຫຼງຢູ່ກອງປະຊຸມຄວາມໝັ້ນຄົງລະຫວ່າງປະເທດຢູ່ໃນຣັດເຊຍ ໄດ້
ຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ມີການປະສານງານຮ່ວມມືກັນ ເພື່ອຮັບມືກັບການໂຈມຕີຂອງພວກ
ກໍ່ການຮ້າຍ.
ກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພອັຟການິສຖານ ພ້ອມດ້ວຍກຳລັງສະຫະລັດທີ່ເປັນ
ພາຄີ ໄດ້ພາກັນຕໍ່ສູ້ກັບພວກກະບົດຕາລິບານແລະພວກກໍ່ການຮ້າຍທີ່ເປັນເຄືອ
ຂ່າຍຂອງກຸ່ມລັດອິສລາມ ຊຶ່ງພະຍາຍາມຈະຂະຫຍາຍອິດທິພົນຂອງເຂົາເຈົ້າຢູ່
ໃນປະເທດທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມວຸ້ນວາຍດັ່ງກ່າວ.
ທ່ານໂມຮິບ ກ່າວວ່າ “ພຽງແຕ່ຢູ່ໃນອັຟການິສຖານ ຢ່າງໜ້ອຍ 50 ຄົນ ໄດ້ເສຍ
ສະຫລະຂັ້ນສຸດຍອດໃນການສູ້ລົບຕໍ່ຕ້ານການກໍ່ການຮ້າຍທີ່ເປັນພື້ນຖານປະຈຳ
ວັນ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ປະເທດອັຟການິສຖານ ເປັນປະເທດທີ່ຢູ່ແນວໜ້າຂອງການສູ້ລົບ
ຕ້ານການກໍ່ການຮ້າຍ.” ຫ້ອງການຂອງທ່ານຢູ່ໃນນະຄອນກາບູລໄດ້ນຳອອກເຜີຍ
ແຜ່ສຳເນົາຄຳຖະແຫຼງຂອງທ່ານ ຕໍ່ສື່ມວນຊົນ.
ການເປີດເຜີຂອງທ່ານໂມຮິບ ທີ່ບໍ່ຄ່ອຍເຫັນ ໄດ້ມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ພວກກະບົດ
ຕາລີບານໄດ້ຕໍ່ສູ້ຢູ່ໃນສະໝາມລົບຢ່າງໜັກລະຫວ່າງການບຸກໂຈມຕີລະດູຮ້ອນໃນ
ປັດຈຸບັນ ເຮັດໃກ້ເກີດການລົ້ມຕາຍຢ່າງໜັກແກ່ກຳລັງສະໜັບສະໜູນລັດຖະບານ
ແລະຍຶດເອົາດິນແດນໃໝ່. ໃນອີກດ້ານນຶ່ງ ພວກຫົວຮຸນແຮງ ກຸ່ມລັດອິສລາມ ຍັງ
ໄດ້ອອກປະຕິບັດງານວາງລະເບີດສະຫຼະຊີບ ແລະໂຈມຕີເປົ້າໝາຍອື່ນໆ ຕໍ່ກຳລັງ
ອັຟການິສຖານ ພ້ອມດ້ວຍພວກພົນລະເຮືອນ.
ແຕ່ວ່າພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ອັຟການິສຖານມັກຈະບໍ່ກ່າວເຖິງການສູນເສຍເຂົາເຈົ້າຢູ່ໃນ
ສະໜາມລົບ ແລະຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ກອງທັບສະຫະລັດ ເປີດ
ເຜີຍຈຳນວນຜູ້ບາດເຈັບລົ້ມຕາຍ ໃນໝູ່ກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດ
ຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ປະທານາທິບໍດີອາສຣາຟ ການີ ໄດ້ເປີດເຜີຍໃນທ້າຍປີກາຍນີ້ວ່າ ກຳລັງຮັກສາ
ຄວາມປອດໄພ ໄດ້ເສຍຊີວິດຫຼາຍກວ່າ 45,000 ຄົນ ນັບແຕ່ທ່ານໄດ້ເຂົ້າຮັບຕຳ
ແໜ່ງໃນປີ 2014. ຄວາມຮຸນແຮງເກີດຂຶ້ນ ໃນຂະນະທີ່ສະຫະລັດ ນຳພາການເຈ
ລະຈາສັນຕິພາບກັບພວກກະບົດຕາລິບານ ເພື່ອຍຸດຕິສົງຄາມ ແລະປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້
ກຸ່ມລັດອິສລາມ ພ້ອມທັງພວກກໍ່ການຮ້າຍອື່ນໆຈາກການກໍ່ຕັ້ງທີ່
ໝັ້ນຢູ່ໃນອັຟການິສຖານ.
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