ການບຸກ ແມ່ນການປ້ອງກັນແບບໃໝ່ ໃນຍຸດທະສາດດ້ານໄຊເບີ້ ທີ່ຖືກປັບປຸງໃໝ່ ຂອງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ

ບັນດານັກວາງແຜນທາງດ້ານການທະຫານຂອງ ທຳນຽບ 5 ແຈ ຈະບໍ່ລັງເລໃຈອີກຕໍ່ໄປ ເມື່ອເວົ້າເຖິງການນຳໃຊ້ກຳລັງ ແລະ ຂີດຄວາມສາມາດເພື່ອປ້ອງກັນສະຫະລັດ ແລະ ພັນທະມິດໃນໂລກອິນເຕີເນັດ.
ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ໄດ້ເປີດເຜີຍຍຸດທະສາດຮັກສາຄວາມປອດໄພທາງອິນເຕີແນັດສະບັບທີ່ບໍ່ເປັນຄວາມລັບ, ໂດຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ກອງກຳລັງທາງອິນເຕີເນັດຂອງປະເທດ ສືບຕໍ່ຊອກຫາ ແລະ ພົວພັນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງກັບບັນດາຄູ່ປໍລະປັກລວມທັງຈີນ ແລະຣັດເຊຍ, ພ້ອມທັງອົງການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະກຸ່ມອາຊະຍາກຳຂ້າມຊາດ ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ສະຫະລັດ.
ນອກຈາກນີ້ ຍັງໄດ້ເນັ້ນເຖິງຄວາມຈຳເປັນໃນການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບພັນທະມິດທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ໃນທົ່ວລັດຖະບານສະຫະລັດ ແລະແມ້ແຕ່ກັບພາກເອກະຊົນ, ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຄວາມພະຍາຍາມທາງອິນເຕີເນັດຂອງສະຫະລັດຈະບໍ່ສູນຖິ້ມ.
"ຄວາມສາມາດທາງດ້ານ Cyber ທີ່ໄດ້ຖືກສະຫງວນໄວ້ ຫຼືຖືກໃຊ້ງານຢ່າງໂດດດ່ຽວ ເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນໃນການຢັບຢັ້ງ (ຕໍ່ຕ້ານ) ພຽງເລັກນ້ອຍ," ອີງຕາມຍຸດທະສາດທີ່ບໍ່ເປັນຄວາມລັບ. "ຄວາມສາມາດດ້ານການທະຫານເຫຼົ່ານີ້ ຈະມີປະສິດທິພາບທີ່ສຸດເມື່ອນໍາໃຊ້ຮ່ວມກັບເຄື່ອງມືອື່ນໆ ທີ່ມີກຳລັງຂອງປະເທດ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດການຢັບຢັ້ງ (ຕໍ່ຕ້ານ) ທີ່ດີກວ່າຜົນໂດຍລວມຂອງສ່ວນອື່ນໆຂອງມັນ."