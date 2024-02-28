ບໍລິສັດ ກ່າວວ່າ ຍານລົງຈອດເທິງດວງເດືອນ Odysseus ອາດຈະມີອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງແບັດເຕີຣີ ເຫຼືອ 10 ຫາ 20 ຊົ່ວໂມງ 

ໂອດີຊີອັສ (Odysseus), ຍານອະວະກາດລຳທຳອິດຂອງສະຫະລັດ ທີ່ລົງຈອດເທິງດວງເດືອນ ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 1972, ມີອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງແບັດເຕີລີປະມານ 10 ຫາ 20 ຊົ່ວໂມງ, ອີງຕາມຂໍ້ມູນຈາກຜູ້ຄວບຄຸມການບິນທີ່ຍັງຕິດຕໍ່ກັບຍານອະວະກາດຫຸ່ນຍົນດັ່ງກ່າວ.
ບໍລິສັດ Intuitive Machines ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນລັດເທັກຊັສ ກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ຜູ້ຄວບຄຸມການບິນຂອງຕົນ ໄດ້ຕິດຕໍ່ກັບຍານອະວະກາດທີ່ລົງຈອດເທິງດວງເດືອນ ຊື່ວ່າ ໂອດີຊີອັສ (Odysseus) ແລະຍານອະວະກາດລຳນີ້ ໄດ້ສົ່ງຂໍ້ມູນທາງວິທະຍາສາດ ແລະຮູບພາບທີ່ມັນບັນທຶກໄວ້ ຕັ້ແຕ່ຕອນເຊົ້າ. ອົງການ NASA ຈ່າຍເງິນໃຫ້ບໍລິສັດ Intuitive 118 ລ້ານໂດລາ ເພື່ອສ້າງ ແລະ ສົ່ງຍານອະວະກາດດັ່ງກ່າວ ຂຶ້ນສູ່ດວງເດືອນ, ໂດຍຂົນສົ່ງເຄື່ອງມືທາງວິທະຍາສາດໃຫ້ແກ່ອົງການອະວະກາດສະຫະລັດ ແລະລູກຄ້າທາງພານິດຈຳນວນນຶ່ງ.
ຍານຍົນລຳນີ້ ໄດ້ລົງຈອດໃນວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາ, ແຕ່ກຳນົດເວລາຂອງການປະຕິບັດງານ ເປັນເວລາ 7 ຫາ 10 ມື້ ຄາດວ່າ ຈະຖືກຕັດໃຫ້ສັ້ນລົງຫລັງຈາກມີການລົງຈອດທາງດ້ານຂ້າງ. ບໍລິສັດຍັງດຳເນີນການ ເພື່ອຫາກຳນົດອາຍຸການໃຊ້ງານຂັ້ນສຸດທ້າຍຂອງແບັດເຕີຣີຂອງຍານລົງຈອດ, ບໍລິສັດ Intuitive ກ່າວ.
ຮຸ້ນຂອງບໍລິສັດໄດ້ຫຼຸດລົງ 16% ໃນວັນອັງຄານ, ໂດຍເຮັດໃຫ້ຍັງມີການຂາດທຶນໃນບາງສ່ວນຢູ່ ຫຼັງຈາກ Intuitive ກ່າວວ່າ ຕົນຍັງຕິດຕໍ່ກັບຍານລົງຈອດຢູ່. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຮຸ້ນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ສູນເສຍຜົນກຳໄລໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ຂອງບໍລິສັດ ນັບຕັ້ງແຕ່ທ້າຍອາທິດທີ່ຜ່ານມາ.
ຍັງຕ້ອງໄດ້ຖ້າເບິ່ງວ່າ ຂໍ້ມູນທາງວິທະຍາສາດ ແລະຮູບພາບທີ່ຍານອາວະກາດບັນທຶກໄວ້ຕ່າງໆ ຈະບໍ່ໄດ້ຖືກລວບລວມຫຼາຍນ້ອຍເທົ່າໃດ ເນື່ອງຈາກອາຍຸຂອງ ໂອດີຊີອັສ (Odysseus) ຢູ່ເທິງດວງເດືອນສັ້ນລົງ.
ຍານອາວະກາດລົງຈອດ Nova-C-class ໄດ້ຖືກສົ່ງຂຶ້ນໃນວັນທີ 15 ກຸມພານີ້ ຈາກສູນອາວະກາດ Kennedy ຂອງອົງການ NASA ໃນລັດ ຟລໍຣີດາ ດ້ວຍຈະຫຼວດ Falcon 9 ທີ່ສະໜອງໃຫ້ໂດຍ SpaceX ຂອງ ອີລອນ ມັສກ໌ (Elon Musk). ຍານພາຫະນະຫົກຂາໄດ້ໄປເຖິງວົງໂຄຈອນຂອງດວງເດືອນ ໃນອີກຫົກມື້ຕໍ່ມາ.
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