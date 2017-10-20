ອະດີດປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດສອງທ່ານ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການໂຕ້ແຍ້ງ ທາງການເມືອງ
ໃນປັດຈຸບັນ ຂອງປະເທດ.
ໃນການກ່າວຄໍາປາໄສຢູ່ກອງປະຊຸມສົນທະນາ ກ່ຽວກັບເສລີພາບ, ຕະຫລາດເສລີ ແລະ
ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງສະຖາບັນ Bush ທີ່ນະຄອນນີວຢອກ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ທ່ານ
George W. Bush ກ່າວວ່າ "ການຂົ່ມເຫັງແລະຄວາມຄິດອະຄະຕິ ຢູ່ໃນຊີວິດຂອງ
ພວກເຮົາ ແມ່ນເປັນການສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງລັກສະນະທົ່ວໄປຂອງປະເທດວ່າອະນຸຍາດ
ໃຫ້ມີການກະທໍາທີ່ໂຫດຮ້າຍປ່າເຖື່ອນ ແລະຄວາມບ້າຄັ່ງ ໄດ້ ແລະເຮັດໃຫ້ການສຶກສາ
ດ້ານຈາຣິ ຍະທໍາແກ່ລູກຫລານຂອງພວກເຮົາ ເຊື່ອມໂຊມລົງ. ມີທາງດຽວ ທີ່ຈະສາມາດ
ເອົາຄວາມຄິດ ຄ່ານິຍົມ ທີ່ມີລັກສະນະມະຫາຊົນໄປໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາເຈົ້າກໍຄືກ່ອນອື່ນ
ໝົດ ຈະຕ້ອງປະຕິບັດ ຕາມຄ່ານິຍົມດັ່ງກ່າວນັ້ນ ໃຫ້ໄດ້ກ່ອນ."
ທ່ານ Bush ໄດ້ຕໍາໜິ ການແບ່ງແຍກທາງການເມືອງຂອງປະເທດ ໂດຍໄດ້ເວົ້າວ່າ ໃນ
ຫຼາຍໆໂອກາດ ມັນເບິ່ງຄືວ່າມີພະລັງທີ່ດຶງພວກເຮົາໃຫ້ອອກຈາກກັນ ແຮງກວ່າພະລັງ
ທີ່ຈະຜູກພັນໃຫ້ພວກເຮົາເຂົ້າກັນ."
ທ່ານ Bush ກ່າວເພີ້ມວ່າ "ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນ ການໂອລົມກັນຂອງພວກເຮົາເຊື່ອມໂຊມ
ລົງ ດ້ວຍຄວາມໂຫດຮ້າຍປ່າເຖື່ອນທີ່ບໍ່ຮູ້ຕົວ. ການຖົກຖຽງກັນ ກາຍໄປເປັນຄວາມກຽດ
ຊັງກັນ ຢ່າງງ່າຍດາຍຫລາຍເກີນໄປ. ການມີຄວາມຄິດຕ່າງກັນໄດ້ເພີ້ມທະວີຂຶ້ນກາຍເປັນ
ການຂາດຄວາມເມດຕາຕໍ່ກັນ."
ທ່ານ Bush ເວົ້າອີກວ່າ "ການບໍ່ໂຍະຍານຜ່ອນຜັນປາກົດວ່າ ໄດ້ຖືກເຮັດໃຫ້ແຮງກ້າຂຶ້ນ.
ການເມືອງຂອງພວກເຮົາປາກົດວ່າ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກທິດສະດີສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດກັນ
ແລະການເສກສັນປັ້ນເລື່ອງຂຶ້ນຢ່າງສິ້ນເຊີງ ໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.”
ທ່ານບາຣັກ ໂອບາມາ ກໍໄດ້ໃຫ້ຄໍາເຫັນຕໍ່ບັນຫາດັ່ງກ່າວ ຢູ່ເມືອງ Richmond ໃນຂະນະ
ທີ່ກ່າວຕໍ່ການໂຮມຊຸມນຸມຫາສຽງ ໃຫ້ແກ່ທ່ານ Ralph Northam ຮອງຜູ້ປົກຄອງລັດເວີ
ຈີເນຍ ທີ່ລົງສະໝັກເລືອກຕັ້ງເປັນຜູ້ປົກຄອງລັດເວີຈີເນຍໂດຍກ່າວວ່າ "ແທນທີ່ພວກເຮົາ
ຈະມີການເມືອງທີ່ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄ່ານິຍົມຂອງພວກເຮົາ ແຕ່ກົງກັນຂ້າມພວກເຮົາ
ມີສະພາບທີ່ເຮັດໃຫ້ທໍາລາຍປະຊາຄົມຂອງພວກເຮົາ." ທ່ານກ່າວເພີ້ມວ່າ " ແທນທີ່ພວກ
ເຮົາຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ແລະເຮັດໜ້າທີ່ໃຫ້ຫລ້ອນ ແຕ່ກົງກັນຂ້າມ ພວກເຮົາມີກຸ່ມຄົນ
ທີ່ມີເຈດຕະນາ ພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ກຸ່ມຄົນຕ່າງໆ ມີຄວາມໂກດແຄ້ນກັນ. ເຮັດໃຫ້ຄົນບໍ່ມີ
ຄວາມເມດຕາ ຕໍ່ຄົນອື່ນທີ່ມີຄວາມຄິດແຕກຕ່າງກັນ."
ບໍ່ມີໃຜໃນຈໍານວນອະດີດປະທານາທິບໍດີທັງສອງທ່ານກ່າວເຖິງ ປະທານາທິບໍດີສະຫະ
ລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣໍາເລີຍ ແຕ່ຄວາມໝາຍໃນຂໍ້ຄວາມຂອງພວກທ່ານ ແມ່ນແນໃສ່
ທ່ານທຣໍາ.
ທ່ານ Bush ກ່າວອີກວ່າ "ບໍ່ຄືກັບປະເທດອື່ນ, ລັກສະນະບົ່ງບອກເຖິງຊາດເຮົາບໍ່ໄດ້
ກໍານົດໂດຍພູມສັນຖານ, ຫລືຊົນຊາດຊົນເຜົ່າ ຫລືໂດຍແຜ່ນດິນ ຫລືໂດຍເລືອດ ທີ່
ພວກເຮົາມີ ...ນີ້ໝາຍຄວາມວ່າ ຄົນທີ່ມາຈາກທຸກຊົນຊາດ, ສາສະໜາ, ຊົນເຜົ່າ ສາ
ມາດເປັນຄົນອາເມຣິກັນຢ່າງເຕັມສ່ວນ ແລະເທົ່າທຽມກັນ. ມັນໝາຍຄວາມວ່າ ການ
ບໍ່ໂຍະຍານຜ່ອນຜັນ ແລະຄວາມຖືວ່າຄົນຜິວຂາວເໜືອກວ່າຄົນອື່ນໝົດນັ້ນ ຈະຢູ່ໃນ
ຮູບການໃດກໍຕາມແມ່ນເປັນການໝິ່ນປະໝາດຕໍ່ຫລັກຄວາມເຊື່ອຂອງຄົນອາເມຣິກັນ."
ທ່ານເວົ້າກ່າວມ້ວນທ້າຍວ່າ "ມີຫລາຍຄັ້ງເກີນໄປທີ່ພວກເຮົາ ຕີລາຄາກ່ຽວກັບກຸ່ມຄົນ
ອື່ນ ໂດຍເບິ່ງຕົວຢ່າງອັນບໍ່ດີທີ່ສຸດຂອງເຂົາເຈົ້າ ໃນຂະນະທີ່ເບິ່ງຕົວພວກເຮົາເອງວ່າ
ມີເຈດຕະນາດີສຸດ ໂດຍລືມພາບຂອງພະເຈົ້າທີ່ພວກເຮົາຄວນມອງເຫັນໃນຕົວຂອງ
ຄົນອື່ນ.”
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ
ເບິ່ງວີດິໂອກ່ຽວກັບຂ່າວນີ້ເພີ້ມ
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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