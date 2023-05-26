ຜູ້ນຳກຸ່ມ Oath Keepers ຖືກຕັດສິນໂທດຈຳຄຸກ 18 ປີ ຍ້ອນບົດບາດ ໃນການໂຈມຕີ ເມື່ອວັນທີ 6 ມັງກອນ

ທ້າວສຕວດ ໂຣດສ໌ (Stewart Rhodes), ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງກຸ່ມທະຫານບ້ານຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານ Oath Keepers, ແລະ ອະດີດຮ້ອຍໂທ ຖືກຕັດສິນລົງໂທດຈຳຄຸກ 18 ປີ ແລະ 12 ປີຕາມລຳດັບ ຍ້ອນບົດບາດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ໃນການບຸກໂຈມຕີຕຶກຫໍລັດຖະສະພາສະຫະລັດຢ່າງຮຸນແຮງ ໃນວັນທີ 6 ມັງກອນ 2021.
ການຕັດສິນຕໍ່ທ້າວໂຣດສ໌ (Rhodes) ແມ່ນເປັນການຕັດສິນລົງໂທດທີ່ຍາວທີ່ສຸດ ທີ່ເຄີຍມີມາຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ ຕໍ່ຈຳເລີຍ ໃນການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ ໂດຍຜູ້ສະໜັບສະໜູນອະດີດປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣໍາ (Donald Trump).
ໄອຍະການຕ້ອງການຢາກໃຫ້ຕິດຄຸກ 25 ປີສໍາລັບ ທ້າວ ໂຣດສ໌ (Rhodes) ແລະ 21 ປີສໍາລັບ ທ້າວເຄລລີ ເມັກສ໌ (Kelly Meggs), ຫົວໜ້າກຸ່ມກຳລັງທະຫານບ້ານຢູ່ລັດຟລໍຣີດາ (Florida). ການຕັດສິນລົງໂທດທີ່ຍາວທີ່ສຸດກ່ອນຫນ້ານີ້ແມ່ນ 14 ປີ.
ທ້າວໂຮດສ໌ (Rhodes) ແລະ ທ້າວ ເມັກສ໌ (Meggs) ໄດ້ຖືກພົບວ່າມີຄວາມຜິດໃນເດືອນພະຈິກ ໃນຂໍ້ຫາສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດປຸກລະດົມຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານສະຫະລັດ ໂດຍການນໍາພາການໂຈມຕີທີ່ນອງເລືອດ ໃນຂະນະທີ່ລັດຖະສະພາ ກໍາລັງກະກຽມເພື່ອຮັບຮອງໄຊຊະນະໃນການເລືອກຕັ້ງ ຂອງປະທານາທິບໍດີຄົນປັດຈຸບັນ ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ຕໍ່ ທ່ານ ທຣໍາ.