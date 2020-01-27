ບັນດາທະນາຍຄວາມຂອງທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ, ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ໄດ້ເລີ້ມການປ້ອງກັນທ່ານອີກໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ໃນຂະນະທີ່ພວກສັງກົດພັກເດໂມແຄຣັດ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີພະຍານຄົນໃໝ່ອີກຄັ້ງນຶ່ງ ຢູ່ໃນການດຳເນີນຄະດີຢູ່ສະພາສູງ ພາຍຫລັງທີ່ມີເລື້ອງທີ່ປາກົດອອກມາ ທີ່ເວົ້າວ່າ ທ່ານທຣຳ ບອກທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດໃນຕອນນັ້ນວ່າ ທ່ານຢາກກັກເງິນຊ່ວຍເຫລືອ ດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແກ່ຢູເຄຣນໄວ້ ຈົນກວ່າປະເທດດັ່ງກ່າວຈະເລີ້ມເປີດການສືບສວນຄູ່ແຂ່ງຂອງທ່ານທີ່ມາຈາກພັກເດໂມແຄຣັດເສຍກ່ອນ.
ໜັງສືພິມ New York Times ທຳອິດໄດ້ລາຍງານກ່ຽວກັບການກ່າວຫາທີ່ປາກົດວ່າ ຢູ່ໃນປຶ້ມຂອງທ່ານ ຈອນ ໂບລຕັນ (John Bolton) ທີ່ຈະນຳອອກມາເຜີຍແຜ່ໃນວັນອາທິດຈະມາເຖິງນີ້ ແລະພວກເຂົາເຈົ້າກໍໄດ້ຮັບການຢືນຢັນໃນເວລາຕໍ່ມາ ຈາກອົງການຂ່າວອື່ນໆ ທີ່ໄດ້ເວົ້າລົມກັບຜູ້ຄົນທີ່ມີຄວາມຄຸ້ນເຄີຍກັບ ປຶ້ມດັ່ງກ່າວ.
ທ່ານ ທຣຳ ປັດຈຸບັນແມ່ນກຳລັງຖືກດຳເນີນຄະດີ ຢູ່ໃນສະພາສູງໃນຫລາຍກະທົງ ຢູ່ໃນການຟ້ອງຮ້ອງປະທານາທິບໍດີ ທີ່ກ່າວຫາທ່ານວ່າ ທ່ານໄດ້ກັກເງິນຊ່ວຍເຫລືອຢູເຄຣນ 391 ລ້ານ ໂດລາໄວ້ ໃນຂະນະທີ່ຜັກດັນໃຫ້ພວກຜູ້ນຳຂອງຢູເຄຣນເປີດການສອບສວນ ອະດີດປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ແລະທິດສະດີທີ່ບໍ່ມີຫລັກຖານທີ່ເວົ້າວ່າ ມັນແມ່ນຢູເຄຣນທີ່ໄດ້ແຊກແຊງເຂົ້າໃນການເລືອກຕັ້ງຂອງສະຫະລັດໃນປີ 2016, ບໍ່ແມ່ນຣັດເຊຍ. ຂໍ້ກ່າຫາກະທົງທີສອງເວົ້າວ່າ ທ່ານ ທຣຳໄດ້ຂັດຂວາງລັດຖະສະພາໂດຍໄດ້ຫາທາງຂັດຂວາງການສືບສວນຕໍ່ການກະທຳຂອງທ່ານ.
ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ໄດ້ປະຕິດເສດຕໍ່ຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ ໂບລຕັນ ທີ່ກ່າວຢູ່ໃນລາຍງານນັ້ນ ໂດຍຂຽນຄຳເວົ້າຂອງທ່ານລົງໃນທວີດເຕີຫລາຍອັນ ຕິດຕໍ່ກັນໃນຕອນເດິກຂອງວັນຈັນມື້ນີ້.
ທ່ານ ທຣຳ ເວົ້າວ່າ "ຂ້າພະເຈົ້າ ບໍ່ເຄີຍບອກຈອນ ໂບລຕັນ (John Bolton) ວ່າ ເງິນຊ່ວຍເຫລືອແກ່ຢູເຄຣນແມ່ນຜູກມັດໃສ່ກັນກັບການທຳການສືບສວນ ຕໍ່ພວກເດໂມແຄຣັດ, ລວມທັງພວກຕະກຸນໄບເດັນເລີຍ. ທີ່ຈິງແລ້ວ, ລາວບໍ່ເຄີຍສະແດງຄວາມຂັດຂ້ອງໃຈຫຍັງເລີຍກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ໃນຕອນທີ່ລາວຖືກປົດອອກຈາກຕຳແໜ່ງນັ້ນ. ຖ້າຫາກຈອນ ໂບລຕັນ ເວົ້າແນວນີ້ ກໍມີແຕ່ລາວຢາກຂາຍປຶ້ມຂອງລາວເທົ່ານັ້ນຫລະ.”
ທະນາຍຄວາມຂອງທ່ານ ຈອນ ໂບລຕັນ ເວົ້າຢູ່ໃນຖະແຫລງການສະບັບນຶ່ງວ່າ ເນື້ອໃນຂອງປຶ້ມນັ້ນ ໄດ້ຖືກສົ່ງໄປຫາສະພາດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ໃນເດືອນກ່ອນ ເພື່ອໄປຜ່ານການທົບທວນກວດກາຕາມມາດຕະຖານເບິ່ງຂໍ້ມູນທີ່ເປັນຄວາມລັບ ກ່ອນຈະໃຫ້ນຳມັນອອກເຜີຍແຜ່ໄດ້.