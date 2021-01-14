ນະຄອນນິວຢອກ ຈະຍົກເລີກ ສັນຍາຕ່າງໆ ກັບອົງການທຸລະກິດຂອງ ທ່ານທຣຳ

ນະຄອນນິວຢອກ ທີ່ເປັນຖິ່ນຖານຂອງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ກ່າວວ່າ ຕົນຈະຍົກເລີກສັນຍາຕ່າງໆ ກັບອົງກອນທຸລະກິດຂອງທ່ານ ຍ້ອນການກໍ່ຈະລາຈົນໂດຍພວກສະໜັບສະໜຸນທ່ານທຣຳ ເມື່ອອາທິດແລ້ວນີ້ຢູ່ລັດຖະສະພາ.
“ນະຄອນນິວຢອກ ຈະບໍ່ມີສ່ວນພົວພັນກັບພວກທີ່ກະທໍາສິ່ງບໍ່ສາມາດໃຫ້ອະໄພ ໃນຮູບແບບໃດໆ ຫຼືໃນວິທີທາງໃດໄດ້” ທ່ານບີລ ເດີ ບລາຊີໂອ ເຈົ້າຄອງນະ ຄອນນິວຢອກ ໄດ້ກ່າວໄປໃນວັນພຸດວານນີ້ ໃນຖະແຫລງການຢ່າງເປັນທາງການ. ທ່ານເດີ ບລາຊີໂອ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານໄດ້ເລີ້ມຂັ້ນຕອນຂອງ “ການຍົກ ເລີກສັນຍາທຸກອັນ” ເພື່ອດຳເນີນການມ້າໝຸນແລະເດີ່ນຫຼິ້ນສະເກັດນ້ຳກ້ອນສອງແຫ່ງ ໃນສວນສາທາລະນະຢູ່ໃຈກາງນິວຢອກ ຫຼື Central Park ທີ່ສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດຂອງທ່ານທຣຳ ປະມານ 17 ລ້ານໂດລາຕໍ່ປີ.
ລູກຊາຍຂອງທ່ານ ຄືທ່ານແອຣິກ ໄດ້ກ່າວປະນາມການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວ ແລະໄດ້ກ່າວວ່າ ມັນຈະຖືກທ້າທາຍທາງດ້ານກົດໝາຍ.
ທ່ານແອຣິກ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຍັງເປັນໂຕຢ່າງອີກອັນນຶ່ງຂອງການຂາດຄວາມສາມາດແລະການບໍ່ສົນໃຈນຳຄວາມຈິງ ຂອງເຈົ້າຄອງ ເດີ ບລາຊີໂອ.” ທ່ານກ່າວອີກວ່າ “ນະຄອນນິວຢອກ ບໍ່ມີສິດທາງດ້ານກົດໝາຍ ທີ່ຈະຍຸຕິສັນຍາໃດໆຂອງພວກເຮົາ ແລະຖ້າພວກເຂົາເລືອກທີ່ຈະດຳເນີນຕໍ່ໄປ ພວກເຂົາຈະຕ້ອງຈ່າຍເງິນໃຫ້ອົງກອນທຣຳ 30 ລ້ານໂດລາ. ອັນນີ້ບໍ່ແມ່ນຫຍັງເລີຍ ນອກເໜືອໄປຈາກ ເລື້ອງການຈຳແນກທາງດ້ານການເມືອງ ແລະພວກເຮົາມີແຜນທີ່ຈະຕໍ່ສູ້ຢ່າງເຖິງທີ່ສຸດ.”
ການຕັດສິນໃຈຂອງທ່ານເດີ ບລາຊີໂອ ແມ່ນໂຕຢ່າງຄັ້ງຫຼ້າສຸດຂອງຜົນກະທົບໃນທາງລົບ ຈາກການກໍ່ຈະລາຈົນ ໃນວັນທີ 6 ມັງກອນ ໂດຍພວກສະໜັບສະໜຸນທ່ານທຣຳ ຕໍ່ກິດຈະການທຸລະກິດສ່ວນຕົວຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ. ການປະກາດດັ່ງກ່າວໄດ້ມີຂຶ້ນສາມວັນ ຫຼັງຈາກທີ່ສະມາຄົມນັກຕີກັອຟອາຊີບຂອງອາເມຣິກາ ຫຼື PGA ໄດ້ລົງຄະແນນສຽງ ເພື່ອຍ້າຍການແຂ່ງຂັນຕີກັອຟຊີງແຊ້ມຂອງ PGA ອອກໄປຈາກສະໜາມກັອຟ ຂອງທ່ານທຣໍາ ໃນລັດນິວເຈີຊີ ນັ້ນ.
ສ່ວນບໍລິສັດ ໂຊປີຟາຍ ກ່ອນໜ້ານີ້ ໄດ້ປິດຮ້ານຄ້າທາງອອນໄລນ໌ທີ່ເປັນເຄືອຄ່າຍກັບປະທານາທິບໍດີຜູ້ທີ່ກຳລັງຖືກໂຈມຕີ ໃນຂະນະດຽວກັນ ທວິດເຕີ້ ແລະແອັປສື່ສັງຄົມອື່ນໆ ກໍໄດ້ປິດບັນຊີຂອງທ່ານເຊັ່ນກັນ.
ໃນວັນທີ 6 ມັງກອນ ທ່ານທຣຳ ຂໍຮ້ອງຕໍ່ພວກສະໜັບສະໜຸນຫຼາຍພັນຄົນ ຜູ້ທີ່ໄດ້ເຂົ້າມາໃນນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ເພື່ອ “ການເດີນຂະບວນຊ່ອຍຮັກສາອາເມ ຫຼື Save America March” ໄປຍັງຕຶກລັດຖະສະພາສະຫະລັດ ໃນຂະນະທີ່ບັນດາສະມາຊິກສະພາທັງຫຼາຍ ເລີ້ມຕົ້ນການຢັ້ງຢືນຢ່າງເປັນທາງການຕໍ່ໄຊຊະ ນະ ການເລືອກຕັ້ງໃນວັນທີ 3 ພະຈິກ ຂອງທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ທີ່ໄດ້ຖືກເລືອກໃຫ້ເປັນປະທານາທິບໍດີຄົນໃໝ່.
ທ່ານທຣຳ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ພວກທີ່ໄປໂຮມຊຸມນຸມວ່າ “ພວກເຈົ້າຈະມີປະທານາທິບໍດີ ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ອັນນັ້ນແມ່ນສິ່ງທີ່ພວກເຈົ້າຈະມີ ແລະພວກເຮົາບໍ່ສາມາດທີ່ຈະປ່ອຍໃຫ້ອັນນັ້ນເກີດຂຶ້ນ. ພວກເຮົາຕໍ່ສູ້ຄືກັບນະຮົກ ແລະຖ້າພວກເຈົ້າບໍ່ຕໍ່ສູ້ຄືກັບນະຮົກ ພວກເຈົ້າຈະບໍ່ມີປະເທດອີກຕໍ່ໄປ.”