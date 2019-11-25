ທ່ານ ເດວິນ ນູເນັສ ສະມາຊິກສະພາຕ່ຳລະດັບສູງຈາກພັກຣີພັບບລີກັນ ປະຈຳຄະນະກຳມະການສືບສວນປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ປະຕິເສດທີ່ຈະຕອບຄຳຖາມຕ່າງໆ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ກ່ຽວກັບວ່າ ທ່ານໄດ້ພົບປະກັບ ອະດີດເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງຢູເຄຣນ ເພື່ອຈະເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ລູກຊາຍຂອງອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ຫຼືບໍ່.
ທະນາຍຄວາມຕາງໜ້າໃຫ້ ທ່ານເລບວ໌ ປາຣນາສ ທີ່ເປັນເພື່ອນຮ່ວມງານ ທ່ານຣູດີ ຈູລີອານີ ທະນາຍຄວາມສ່ວນຕົວຂອງທ່ານທຣຳ ຜູ້ທີ່ຖືກຟ້ອງຮ້ອງ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວຫຼາຍແຫ່ງ ນັບຕັ້ງແຕ່ວັນສຸກເປັນຕົ້ນມາວ່າ ທ່ານນູເນັສໄດ້ໄປພົບປະກັບອະດີດໄອຍະການຂັ້ນສູງຂອງຢູເຄຣນ ທ່ານວິກເຕີ ໂຊກິນ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽນນາ ປະເທດ ອອສເຕຣຍ ໃນປີ 2018.
ການກ່າວອ້າງນັ້ນ ເປັນເລື້ອງເຮັດໃຫ້ມີການໂຕ້ຖຽງກັນ ເພາະວ່າ ທ່ານນູເນັສ ບໍ່ໄດ້ເປີດເຜີຍເລື້ອງການພົບປະເຊັ່ນນັ້ນເລີຍ ໃນຂະນະທີ່ນຳພາພັກຣີພັບບລີກັນ ໃນການປົກປ້ອງ ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ລະຫວ່າງການຮັບຟັງຄຳໃຫ້ການເພື່ອສອບສວນຟ້ອງປະທານາທິບໍດີ ຢູ່ນັ້ນ.
ໃນການກ່າວຖະແຫລງ ຢູ່ໃນລາຍການໂທລະພາບ Fox News Sunday ທ່ານນູເນັສ ໄດ້ຖືກຖາມ ຢ່າງກົງໄປກົງມາໂດຍຜູ້ຈັດລາຍການຂອງ ໂທລະພາບ Fox News ວ່າ ທ່ານໄດ້ພົບປະກັບທ່ານໂຊກິນ ຫຼືບໍ່. ທ່ານສະມາຊິກສະພາຕ່ຳ ໄດ້ຕອບວ່າ ທ່ານຢາກຈະຕອບຄຳຖາມທັງຫຼາຍ ແຕ່ບໍ່ສາມາດຕອບໄດ້ “ໃນເວລານີ້.”
ທ່ານນູເນັສ ໄດ້ກ່າວປະນາມຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກ ການດຳເນີນການສືບສວນຟ້ອງ ຮ້ອງປະທານາທິບໍດີ ຊຶ່ງໄດ້ສຸມໃສ່ເລື້ອງທີ່ວ່າ ທ່ານທຣຳ ໄດ້ກົດດັນຢູເຄຣນ ໃຫ້ເປີດການສືບສວນສອບສວນ ທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ ຫຼືບໍ່ນັ້ນ, ເປັນການສືບສວນທີ່ປະກອບດ້ວຍເລື້ອງນຶ່ງ ທີ່ອາດເຮັດໃຫ້ ທ່ານໄບເດັນ ເສຍຊື່ສຽງ, ຜູ້ທີ່ເປັນຄູ່ແຂ່ງລະດັບສູງຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ທີ່ຈະຖືກຄັດເລືອກໃຫ້ລົງແຂ່ງກັບທ່ານ
ທຣຳ ໃນປີໜ້ານີ້.
ສ່ວນພັກເດໂມແຄຣັດ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຖ້າການກ່າວອ້າງຂອງ ທ່ານປາຣນາສ ສາມາດພິສູດວ່າໜ້າເຊື່ອຖືນັ້ນ ທ່ານນູເນັສ ກໍອາດຈະປະເຊີນກັບການສືບສວນດ້ານຈັນຍາບັນ.
ທ່ານປາຣນາສ ທີ່ກຳລັງຕົກເປັນຜູ້ຕ້ອງສົງໄສໃຫ້ເງິບບໍລິຈາກພັກການເມືອງ ທີ່ກຳລັງຖືກຟ້ອງຮ້ອງຢູ່ນັ້ນ, ແມ່ນພວມຫາທາງຂໍການຍົກເວັ້ນເພື່ອທີ່ຈະໃຫ້ປາກຄຳຕໍ່ຄະນະກຳມະການສືບລັບຂອງສະພາຕ່ຳ, ຊຶ່ງໄດ້ດຳເນີນການສືບສວນຟ້ອງຮ້ອງປະທານາທິບໍດີ.