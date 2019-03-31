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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ຈຳ​ນວນ​ຜູ້​ຂໍ​ລີ້​ໄພ ທີ່ຖືກ​ສົ່ງ​ຂ້າມ​ ເຂດ​ຊາຍ​ແດນ ສະ​ຫະ​ລັດ ຈະ​ມີ​ຈຳ​ນວນ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ

ຜູ້​ຍົກ​ຍ້າຍ​ຖິ່ນ​ຖານ​ຈາກ​ເຂດ ອາເມ​ຣິ​ກາ​ກາງ ລໍ​ຖ້າ​ຢູ່​ໃນສະ​ຖານ​ທີ່​ກັກ​ຂັງ, ບ່ອນ​ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຖືກ​ຄວບ​ຄຸມ​ຕົວ​ໂດຍເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ພາ​ສີ ແລະ ປົ​ກ​ປ້ອງ​ເຂ​ດ​ຊາຍ​ແດນ. ຫຼັງ​ຈາກ​ເດີນ​ທາງ​ເຂົ້າ​ມາ ສະ​ຫະ​ລັດ ຢ່າງ​ຜິດ​ກົດ​ໝາຍ. ເມືອງ ແອ​ລ ປາ​ໂຊ, ລັດ ເທັກ​ຊັສ. 29 ມີ​ນາ, 2019.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ເຂດ​ຊາຍ​ແດນ ໄດ້​ເພັ່ງ​ເລັງ​ໃສ່​ການ​ສົ່ງ​ຄືນ​ຈຳ​ນວນ​ຜູ້​ຂໍ​ລີ້​ໄພ​ຂ້າມ​ຊາຍ
ແດນພາກໃຕ້ຄືນຫຼາຍກວ່າສີ່ເທົ່າໃນແຕ່ລະວັນ, ເປັນການຂະຫຍາຍຈຳນວນຄັ້ງໃຫຍ່
ໃນຄວາມພະຍາຍາມລະດັບສູງຂອງລັດຖະບານ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຊາວອາເມຣິກາ
ກາງ ທີ່ເດີນທາງເຂົ້າປະເທດເພີ່ມຂຶ້ນ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານ
ທ່ານ ທຣຳ ໃນວັນເສົາວານນີ້.

ມັນ​ແມ່ນ​ການ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຄັ້ງຫຼ້າ​ສຸດ​ເພື່ອ​ຜ່ອນ​ຄາຍ​ລະ​ບົບ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ​ທີ່ເຄັ່ງ​ຕຶງ ເຊິ່ງ​
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ເວົ້າວ່າ ຢູ່ໃນຈຸດແຕກຫັກ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ຫຼາຍຮ້ອຍຄົນຜູ້ທີ່ປົກກະຕິຈະ
ກວດສິນຄ້າ ແລະ ລົດທັງຫຼາຍຢູ່ສະຖານທີ່ອະນຸຍາດເຂົ້າປະເທດ​ນັ້ນ ໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງ
ເຂົ້າຮັບໜ້າທີ່ ເພື່ອຊ່ວຍຈັດການຜູ້ຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ. ລັດຖະມົນຕີຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນທ່ານນາງ ເຄີສເຈັນ ນຽລເຊັນ ໄດ້ຂໍອາສາສະໝັກຈາກອົງການທີ່ບໍ່ ກ່ຽວກັບ ຄົນ
ເຂົ້າເມືອງໃນກະຊວງຂອງເພິ່ນ, ສົ່ງໜັງສືຫາລັດຖະສະພາ ໃນທ້າຍອາທິດທີ່ຜ່ານມາ
ເພື່ອຂໍຮ້ອງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນ ແລະ ອຳນາດທີ່ກວ້າງຂຶ້ນ ເພື່ອສົ່ງຄອບຄົວຕ່າງໆກັບ
ປະເທດໃຫ້ໄວຂຶ້ນ, ແລະ ທ່ານນາງກໍໄດ້ພົບປະກັບບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ອາເມຣິກາກາງ
ແລະ ເມັກຊິໂກ.

ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໄດ້​ມີ​ຂຶ້ນ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ໄດ້​ຂະ​
ຫຍາຍການຂົ່ມຂູ່ທີ່ຈະປິດເຂດຊາຍແດນລະຫວ່າງ ສະຫະລັດ ແລະ ເມັກຊິໂກ ທັງໝົດ,
ເປັນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນສະທ້ອນທາງເສດຖະກິດທີ່ຮຸນແຮງສຳລັບ ສະຫະ
ລັດ ແລະ ເມັກຊິໂກ ແຕ່ຈະບໍ່ຢຸດພວກຜູ້ຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ ຈາກການເດີນທາງຂ້າມຈຸດ
ເຂົ້າເມືອງຕ່າງໆ. ລັດຖະບານຂອງທ່ານຍັງໄດ້ປະກາດວ່າເຂົາເຈົ້າຈະຕັດການຊ່ວຍ
ເຫຼືອຕໍ່ບັນດາປະເທດ ອາເມຣິກາກາງ ທີ່ເປັນບ້ານຂອງພວກຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານສ່ວນ
ໃຫຍ່ນັ້ນ.

ຕອນນີ້, ພວກ​ຂໍ​ລີ​ໄພ​ 60 ຄົນໄດ້​ເດີນ​ທາງ​ກັບ ເມັກ​ຊິ​ໂກ ຢູ່​ທ່າ​ເຮືອເມືອງ ແຊນ ອີ​ຊີ​ໂດ​ຣ,
ຄາເລຊິໂກ ແລະ ແອລ ປາໂຊ ເພື່ອລໍຖ້າຄະດີຂອງເຂົາເຈົ້າ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງເຈົ້າ
ໜ້າທີ່. ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເດີນທາງກັບ ສະຫະລັດ ເພື່ອຂຶ້ນສານ. ແຜນການ
ດັ່ງກ່າວຖືກປະກາດໃນວັນທີ 20 ມັງກອນທີ່ຜ່ານມາ, ສ່ວນນຶ່ງແມ່ນເພິ່ງຍັບຢັ້ງກ່າວ
ອ້າງທີ່ຜິດ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເດີນທາງຂ້າມເຂດຊາຍແດນ. ດ້ວຍຄະດີຄົນເຂົ້າເມືອງທີ່ຍັງຄ້າງ
ຢູ່ 700,000 ຄະດີນັ້ນ, ພວກຂໍລີ້ໄພອາດຕ້ອງຖ້າຫຼາຍປີເພື່ອໃຫ້ຄະດີຂອງເຂົາເຈົ້າດຳ
ເນີນໄປ, ແລະ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ເວົ້າວ່າ ບາງຄົນໄດ້ໃຊ້ກົນລະວິທີກັບລະບົບກົດລະບຽບ
ເພື່ອທີ່ຈະອາໄສຢູ່ໃນ ສະຫະລັດ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສ​າ​ອັງ​ກິດ

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