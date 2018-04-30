ສະມາຄົມປືນຍາວແຫ່ງຊາດ ຫລື NRA ຈະບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກໄປຮ່ວມກອງປະຊຸມ
ຖືປືນເຂົ້າໄປໃນຂະນະທີ່ທ່ານຮອງປະທານາທິບໍດີ ໄມຄ໌ ເພັນສ໌ ກ່າວຄໍາປາໄສ ທີ່ກອງ
ປະຊຸມປະຈໍາປີໃນວັນສຸກທີ່ຈະມາເຖິງນີ້.
ການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວ ຂອງກຸ່ມ ຂໍການສະໜັບສະໜຸນສຳລັບສິດທິໃນການຖືປືນທີ່ມີ
ອິດທິພົນທີ່ສຸດໃນສະຫະລັດ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກທີ່ລອດຊີວິດ ຈາກເຫດການຍິງກັນ ຢູ່ໂຮງ
ຮຽນມັດທະຍົມປາຍ ໃນເມືອງພາກແລນ, ລັດຟລໍຣິດາ ໂກດແຄ້ນ ຊຶ່ງພວກເຂົາເຈົ້າເວົ້າ
ວ່າ ເດັກນ້ອຍນັກຮຽນກໍຄວນໄດ້ຮັບການປ້ອງກັນເໝືອນກັນກັບຮອງປະທານາທິບໍດີ.
"ເຈົ້າກໍາລັງບອກຂ້ອຍວ່າ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຮອງປະທານາທິບໍດີໄດ້ຮັບຄວາມປອດໄພ ແມ່ນບໍ່ໃຫ້ມີປືນຈັກກະບອກຢູ່ໃນເຂດນັ້ນເລີຍ ແຕ່ວ່າ ສຳລັບພວກເດັກນ້ອຍແລ້ວ ພວກເຂົາບອກວ່າ ຢາກໃຫ້ມີປືນຢູ່ທຸກຫົນທຸກແຫ່ງເລີຍຊັ້ນຫວະ?" ນັ້ນແມ່ນຂໍ້ຄວາມທີ່ຂຽນຢູ່ໃນທະວີດເທີ ຂອງທ້າວແມດ ດີໄອທສ໌ (Matt Deitsch), ນັກຮຽນຜູ້ນຶ່ງຢູ່ໃນໂຮງຮຽນມັດ
ທະຍົມປາຍມາໂຈຣີ ສະຕອນແມນ ດັກກລາສ (Marjorie Stoneman Douglas) ທີ່ມີ
ນັກຮຽນໄວໜຸ່ມ ແລະຜູ້ໃຫຍ່ 17 ຄົນ ຖືກຂ້າຕາຍໃນວັນທີ 14 ກຸມພາຜ່ານມານັ້ນ.
ສ່ວນນັກຮຽນອີກຄົນນຶ່ງ, ທ້າວຄາເມຣອນ ແຄັສກີ (Cameron Kasky) ກໍໄດ້ຂຽນຢູ່ໃນ
ທະວີດເທີເຊັ່ນກັນວ່າ "ສະມາຄົມ NRA ໄດ້ກັບກາຍມາເປັນຜູ້ຂຽນເລື່ອງຕະຫລົກທີ່ເປັນ
ຕາຫົວແບບນັ້ນເອົາເອງເນາະ."
ທ່ານ ເຟຣດ ກັດເທັນເບີກ (Fred Guttenberg) ທີ່ມີລູກສາວອາຍຸ 14 ປີ, ຊື່ວ່າ ເຈມມີ (Jaime) ເສຍຊີວິດໄປໃນການໂຈມຕີນັ້ນ ກໍໄດ້ເວົ້າແບບວ່າ ມັນເປັນເລື່ອງໜ້າເຫລືອເຊື່ອທີ່ມີການຫ້າມໃຊ້ປືນແບບນັ້ນ. ຊຶ່ງທ່ານຂຽນລົງໃນທະວີດເຕີວ່າ "ຂ້ອຍຄິດວ່າເອົາປືນໃຫ້ທຸກຄົນຖື ແມ່ນເປັນການເພີ້ມຄວາມປອດໄພບໍ່ແມ່ນຫວາ. ຫລືວ່າຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ຟັງໃຫ້ໝົດບໍ່?".
ສະມາຄົມ NRA ອະທິບາຍວ່າ ມີການເກືອດຫ້າມດັ່ງກ່າວແມ່ນ ຍ້ອນວ່າມີຄໍາສັ່ງຂອງ
ໜ່ວຍງານຮັກສາຄວາມສະຫງົບທີ່ຖືກມອບໝາຍໜ້າທີ່ໃຫ້ທໍາການປ້ອງກັນທ່ານເພັນສ໌. ເວັບໄຊຂອງສະມາຄົມ NRA ເວົ້າວ່າ "ອາວຸດປືນ, ເຄື່ອງປະກອບໃຫ້ອາວຸດປືນ, ມີດ
ຫລື ອາວຸດປະເພດໃດກໍຕາມ ຈະຖືກເກືອດຫ້າມບໍ່ໃຫ້ນໍາເຂົ້າໄປໃນກອງປະຊຸມໃນເວລາທີ່ທ່ານເພັນສ໌ ເຂົ້າຮ່ວມ."
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