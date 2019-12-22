ມັນຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ໄຟ ທີ່ເກືອບທຳລາຍ ໂບດທີ່ມີຊື່ສຽງທີ່ສຸດຂອງນະຄອນຫຼວງ ປາຣີ ເພື່ອເປີດເຜີຍຊ່ອງຫວ່າງໃນກົດລະບຽບຄວາມປອດໄພສຳລັບສານກົ່ວ, ເຊິ່ງແມ່ນວັດຖຸກໍ່ສ້າງທີ່ເປັນພິດ ທີ່ຖືກພົບເຫັນໃນທົ່ວຕົວເມືອງປະຫວັດສາດ ຫຼາຍແຫ່ງ.
ຫຼັງຈາກໄຟໄໝ້ໂບດ ໂນເທີຣ໌ ດາມ ໃນເດືອນເມສາທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ປ່ອຍຂີ້ຝຸ່ນສານກົ່ວທີ່ເປັນພິດຂຶ້ນສຸດບັນຍາການໃນພຽງບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງນັ້ນ, ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ນະຄອນຫຼວງ ປາຣີ ກໍໄດ້ຄົ້ນພົບບັນຫາກັບກົດລະບຽບຄວາມປອດໄພສາທາລະນະຂອງເມືອງດັ່ງກ່າວນັ້ນ. ມັນກໍບໍ່ມີຈຸດເລີ່ມຕົ້ນສຳລັບເຂົາເຈົ້າທີ່ຈະປະເມີນວ່າມັນອັນຕະລາຍຊໍ່າໃດ ສຳລັບຄວັນພິດທີ່ອາດເປັນອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງຈາກຂີ້ຝຸ່ນທີ່ໄດ້ຊຶມເຂົ້າໃນພື້ນດິນນັ້ນ.
ນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ, ອົງການຂ່າວ AP ກໍໄດ້ພົບເຫັນຊ່ອງຫວ່າງຂອງກົດລະບຽບທີ່ວ່ານີ້ ໄດ້ຂະຫຍາຍອອກໄປໄກກວ່າປະເທດ ຝຣັ່ງ. ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນນະຄອນຫຼວງແຫ່ງປະຫວັດສາດບ່ອນອື່ນໆຂອງ ຢູໂຣບ ເຊັ່ນນະຄອນຫຼວງ ໂຣມ ແລະ ລອນດອນ, ເຊັ່ນດຽວກັບ ອົງການປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມ ສະຫະລັດ ແລະ ອົງການອະນາໄມໂລກ ກໍບໍ່ໄດ້ມີລະບຽບຄູ່ມື ສຳລັບຂີ້ຝຸ່ນສານກົ່ວທີ່ອັນຕະລາຍຢູ່ກາງແຈ້ງນັ້ນເຊັ່ນກັນ.
ເຂົາເຈົ້າເວົ້າວ່າ, ເຫດຜົນກໍແມ່ນວ່າ ເຖິງແມ່ນຈະມີກົດລະບຽບ ກ່ຽວກັບ ສານກົ່ວກໍຕາມ, ມັນກໍບໍ່ມີໃຜຄຳນຶ່ງເຖິງໄຟໄໝ້ຢູ່ຕຶກທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍສານກົ່ວທີ່ມີຂະໜາດເທົ່າກັບໂບດ ໂນເທີຣ໌ ດາມ, ເຊິ່ງເສົາເຈດີຂອງມັນມີຄວາມສູງເກືອບ 100 ແມັດນັ້ນ.
ພິດຈາກຂີ້ຝຸ່ນສານກົ່ວ ສາມາດກໍ່ໃຫ້ເກີດການສູນເສຍຄວາມສາມາດທາງຄວາມຄິດ, ໂຣກຊັກ, ອາການໝົດສະຕິ ຫຼື ການຕາຍ ແລະ ການສຳພັດກັບມັນມີຄວາມສ່ຽງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ແມ່ມານ ແລະ ລູກນ້ອຍ, ຜູ້ທີ່ສາມາດສົ່ງຕໍ່ຂີ້ຝຸ່ນທີ່ເປັນພິດນັ້ນ ເຂົ້າປາກຂອງເຂົາເຈົ້າຢ່າງງ່າຍດາຍ.