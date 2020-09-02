ສະຫາຍ ດຸສ ຜູ້ບັນຊາການຄຸກ ທີ່ມີຊື່ສຽງເນົ່າເໝັນ ຂອງຂະເໝນແດງ ໄດ້ເສຍຊີວິດແລ້ວ ລວມອາຍຸໄດ້ 77 ປີ

ຜູ້ບັນຊາການຂະເໝນແດງທີ່ເອີ້ນກັນວ່າ 'ສະຫາຍດຸສ', ຫລື 'Comrade Duch', ຊຶ່ງເປັນເພັດຊະຄາດຊັ້ນຍອດຂອງໂປນປົດ ແລະເປັນຫົວໜ້າຮັກສາຄວາມໝັ້ນ ຄົງທີ່ຮັບຜິດຊອບການຄາດຕະກໍາໝູ່ຕໍ່ຊາວກໍາປູເຈຍຢ່າງໜ້ອຍ14,000 ຄົນ ຢູ່ໃນຄຸກຕວນສເລັງ (Tuol Sleng) ທີ່ມີຊື່ສຽງນັ້ນ ໄດ້ເສຍຊີວິດໄປໃນວັນພຸດມື້ນີ້ ລວມອາຍຸໄດ້ 77 ປີ.
ທ້າວເຄັງເກິດອີຟ ຫລື 'ສະຫາຍດຸສ', ເປັນສະມາຊິກໃນການນໍາຂອງຂະເໝນ ແດງ ຄົນທໍາອິດທີ່ປະເຊີນກັບການດໍາເນີນຄະດີກ່ຽວກັບບົດບາດຜູ້ກຸ່ຽວພາຍ ໃນລະບອບທີ່ຄົນຖິ້ມໂທດໃສ່ວ່າ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຢ່າງໜ້ອຍ 1 ລ້ານ 7 ແສນຄົນ ເສຍຊີວິດຢູ່ໃນ “ທົ່ງສັງຫານ” ຂອງກໍາປູເຈຍ ນັບແຕ່ປີ 1975 ຫາ 1979.
ທ້າວ ດຸສ ເສຍຊີວິດຢູ່ທີ່ໂຮງໝໍມິດຕະພາບຂະແມ-ໂຊຫວຽດໃນນະຄອນຫລວງ ພະນົມເປັນ, ອີງຕາມການບອກເລົ່າຂອງທ່ານ ເນດ ພຽກຕຣາ, ໂຄສົກຂອງສານ ສາກົນກ່ຽວກັບຂະເໝນແດງ. ທ່ານບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດຫຍັງກ່ຽວກັບສາເຫດ ການຕາຍນັ້ນ, ແຕ່ວ່າທ້າວ ດຸສ ໄດ້ລົ້ມປ່ວຍໃນຫລາຍປີຜ່ານມານີ້.
ໃນປີ 2010 ສານສາກົນຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ພົບວ່າຜູ້ກ່ຽວມີຄວາມ ຜິດຖານຄາດຕະກໍາໝູ່, ທໍລະມານ ແລະກໍ່ອາດຊະຍາກໍາຕ້ານມະນຸດຊາດ ຢູ່ຄຸກ ຕວນສເລັງ, ຊຶ່ງເປັນໂຮງຮຽນມັດທະຍົມປາຍເກົ່າ ທີ່ຍັງຫລົງເຫລືອໄວ້ໃຫ້ເຫັນ ເປັນທີ່ລະນຶກເຖິງຄວາມໂຫດຮ້າຍທີ່ກະທໍາຢູ່ໃນນັ້ນ.