ເຈົ້າໜ້າທີ່ ​ສະຫະລັດ ເວົ້າວ່າ ເກົາຫຼີເໜືອ ອາດປ່ອຍໂຕ ນັກໂທດ ອາເມຣິກັນ 3 ຄົນ ໃນໄວໆນີ້

ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ ໄດ້ໃຫ້ຮ່ອງຮອຍວ່າ ເກົາຫລີເໜືອອາດຈະປ່ອຍຕົວຊາວອາ
ເມຣິກັນທີ່ຖືກຄຸມຂັງ 3 ຄົນ ໃນໄວໆນີ້.
ອະດີດເຈົ້າຄອງນະຄອນນີວຢອກ, ທ່ານຣູດີ ຈູລີອານີ (Rudy Giuliani) ຊຶ່ງເປັນສະມາ
ຊິກຜູ້ນຶ່ງ ໃນທີມງານດ້ານກົດໝາຍຂອງທ່ານທຣໍາກ່າວວ່າ ຊາວອາເມຣິກັນ ຈຸດັ່ງກ່າວ
ຄາດວ່າຈະຖືກປ່ອຍຕົວ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້.
ທ່ານ ຈູລີອານີ (Giuliani) ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວຟັອກສ໌ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ "ພວກ
ເຮົາໄດ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານກິມ ຈົງ ອຶນປະທັບໃຈພໍ ທີ່ຈະປ່ອຍຕົວນັກໂທດສາມຄົນນັ້ນ ໃນມື້ນີ້
ໄດ້."
ທາງດ້ານທ່ານທຣໍາ ກໍໄດ້ເວົ້າເປັນໄນໆ ກ່ຽວກັບການປ່ອຍຕົວທີ່ສໍາຄັນນີ້ ໂດຍການ
ຂຽນລົງໃນທວີດເທີ ໃນແລງວັນພຸດທີ່ຜ່ານມາວ່າ "ດັ່ງທີ່ທຸກຄົນຮູ້ຫັ້ນແລ້ວ ຄະນະລັດຖະ
ບານຊຸດກ່ອນ ໄດ້ຂໍໃຫ້ມີການປ່ອຍຕົວຜູ້ຖືກຈັບໄປເປັນຕົວປະກັນ 3 ຄົນ ອອກຈາກ
ຄ້າຍຄຸມຂັງ ທີ່ບັງຄັບໃຫ້ອອກແຮງງານ ຂອງເກົາຫລີເໜືອມາເປັນເວລາດົນນານແລ້ວ
ແຕ່ວ່າ ກໍບໍ່ມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນ. ລໍຖ້າເບິ່ງເດີ້.”
ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ ບໍ່ມີຫຍັງທີ່ຈະປະກາດໄດ້ເທື່ອໃນຕອນນີ້ ກ່ຽວກັບບັນຫານີ້ ແຕ່ກໍໄດ້ເນັ້ນຢໍ້າວ່າ "ຊາວອາເມຣິກັນ 3 ຄົນທີ່ຖືກກັກຂັງໂດຍເກົາຫລີເໜືອນັ້ນ ຍັງຢູ່ໃນຄວາມຄິດ ຂອງຄະນະລັດຖະບານຂອງທ່ານທຣໍາສະເໝີ."
ທ່ານ ທຣໍາ ແລະຜູ້ນໍາເກົາຫລີເໜືອ, ທ່ານກິມ ຈົງ ອຶນ ໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະພົບປະກັນແບບ
ໜ້າຕໍ່ໜ້າ, ແຕ່ວ່າກໍຍັງບໍ່ທັນໄດ້ກໍານົດວ່າຈະພົບປະກັນໃນວັນທີ ແລະສະຖານທີ່ໃດ
ເທື່ອ.
ຊາວອາເມຣິກັນ 3 ຄົນນັ້ນ, ປັດຈຸບັນນີ້ ໄດ້ຖືກຂັງຄຸກຢູ່ໃນເກົາຫລີເໜືອ. ທ່ານ ໂທນີ ກິມ
(Tony Kim) ແລະທ່ານ ກິມ ຮັກ ຊອງ (Kim Hak Song) ໃນເວລາຖືກຈັບນັ້ນ ກໍາລັງ
ສອນໜັງສື ຢູ່ໃນມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດ ແລະເທັກໂນໂລຈີພຽງຢາງ ຊຶ່ງເປັນ
ມະຫາວິທະຍາໄລເອກະຊົນພຽງແຫ່ງດຽວ ຢູ່ໃນປະເທດດັ່ງກ່າວ. ພວກເພິ່ນໄດ້ຖືກຄຸມ
ຂັງຢູ່ໃນເວລາຕ່າງກັນໃນປີ 2017 ແລະຖືກກ່າວຫາວ່າ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກໍາທີ່ຕ້ານ
ລັດຖະບານ ແລະພະຍາຍາມໂຄ່ນລົ້ມລັດຖະບານ.
ຜູ້ຖືກຄຸມຂັງຄົນທີ 3 ແມ່ນທ່ານ ກິມ ດອງ ຈຸລ (Kim Dong Chul) ທີ່ຖືກຈັບຢູ່ເມືອງແຣ
ສັນ ບ່ອນເໜືອສຸດ ຂອງເກົາຫລີເໜືອ ໃນເດືອນຕຸລາ 2015. ທ່ານຖືກຕັດສິນໃຫ້ຖືກຈໍາ
ຄຸກເປັນເວລາ 10 ປີ ພ້ອມດ້ວຍການອອກແຮງງານ ໜັກ ໃນປີ 2016 ພາຍຫລັງທີ່ໄດ້
ຖືກຕັດສິນໂທດ ຖານຈະລະກຳ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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