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ທາງ​ການ ອອ​ສ​ເຕ​ຣ​ເລຍ ກ່າວ​ວ່າ 'ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ປອດ​ໄພ ​ທີ່​ຈະ​ເຄື່ອນ​ຍ້າຍ' ຍ້ອນໄພ​ຂົ່ມ​ຂູ່ ທະ​ວີ​ຂຶ້ນ​ໃນ ​ອອ​ສ​ເຕ​ຣ​ເລຍ

ໃນ​ພາບ​ຖ່າຍ​ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 30 ທັນ​ວາ 2019 ທີ່​ສະ​ໜອງ​ໂດຍ ​ກົມ​ດັບ​ໄພເຂດ​ຊົນ​ນະ​ບົດລັດນິວ​ຊາວ​ເວ​ລ (​NSW Rural Fire Service) ຜ່ານ​​ບັນ​ຊີ​ທວີດ​ເຕີຂອງ​ກົມ.

ພໍ່​ຄົນ​ນຶ່ງ​ແລະ​ລູກ​ຊາຍ ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ຕໍ່​ສູ້​ກັບ​ແປວ​ໄຟ​ຂອງ​ໄຟ​ປ່າ​ມາ​ໄດ້​ສອງມື້​ແລ້ວ ກໍ​ໄດ້​ກາຍ​ເປັນ​ພວກ​ຜູ້​ເຄາະ​ຮ້າຍ​ຫຼ້າ​ສຸດ ຂອງ​ລະ​ດູ​ການ​ໄຟ​ປ່າ​ທີ່​ຮ້າຍ​ແຮງ​ສຸດ​ໃນ​ປະ​ຫວັດ​ສາດ​ຂອງ​ອອ​ສ​ເຕ​ຣ​ເລ​ຍ ແລະ​ເສັ້ນ​ທາງ​ຂອງ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ໄດ້​ຂະ​ຫຍາຍ​ອອກ​ຢ່າງ​ກວ້າງ​ຂວາງ ຢູ່​ໃນ​ຢ່າງ​ໜ້ອຍ​ສາມ​ລັດ​ໃນ​ວັນ​ເສົາ​ວານນີ້ ຍ້ອນ​ມີ​ລົມ​ພັດ​ແຮງ ແລະ​ສະ​ພາບ​ອາ​ກາດ​ຮ້ອນ​ເອົ້າສູງ.

ຈຳ​ນວນ​ຂອງ​ຜູ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ ໃນ​ວິ​ກິດ​ການ​ໄຟ​ປ່າ​ດັ່ງ​ກ່າວ ມາ​ເຖິງ​ເວ​ລານີ້ ແມ່ນ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ເປັນ 23 ຄົນ​ແລ້ວ ຊຶ່ງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ທ່ານ​ສະ​ກັອດ ມໍ​ຣີ​ສັນ ໄດ້​ກ່າວໄປ ​ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່​ໄດ້​ເອີ້ນ ກຳ​ລັງ​ກອງ​ໜຸນ 3,000 ຄົນ ອອກ​ມາ​ຊ່ອຍ​ຕໍ່​ສູ້​ກັບ​ໄຟ​ປ່າ​ທີ່ທະ​ວີ​ຂຶ້ນ​ເລື້ອຍໆ​ນັ້ນ ໂດຍ​ຄາດ​ໝາຍ​ວ່າ ຈະ​ເປັນ​ການ​ຕໍ່​ສູ້​ທີ່​ໜັກ​ໜ່ວງ​ຕະຫຼອດ​ໄລ​ຍະ​ວັນ​ພັກ​ທ້າຍ​ສັບ​ປະ​ດາ.

ທ່ານ​ມໍ​ຣີ​ສັນ ໄດ້​ກ່າວ​ຢູ່​ທີ່ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຖະ​ແຫລງ​ຂ່າວທີ່​ໄດ້​ຖືກ​ຖ່າຍ​ທອດ​ຜ່ານ​ທາງ​ໂທ​ລະ​ພາບ ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາກຳ​ລັງ​ປະ​ເຊີນ​ກັບ​ຄວາມ​ຫຍ້ງ​ຍາກ​ທີ່​ສຸດ ໃນ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​ຂ້າງ​ໜ້ານີ້. ໃນ​ຊ່ວງ​ໄລ​ຍະ​ເວ​ລາບໍ່​ດົນ​ມານີ້ ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ຕະຫຼອດ​ໄລ​ຍະ​ນຶ່ງ​ສັບ​ປະ​ດານີ້​ເຕັມ ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ພົບ​ເຫັນ​ໄພ​ຫາ​ຍະ​ນະ​ນີ້ ທີ່​ໄດ້​ທະ​ວີ​ຂຶ້ນ​ສູ່​ລະ​ດັບ​ໃໝ່​ຢ່າງ​ເຕັມ​ສ່​ວນ.”

ທ່ານ​ດິກ ແລງ ອາ​ຍຸ 87 ປີ ຜູ້​ທີ່​ເປັນ​ນັກ​ບິນ​ທີ່​ມີ​ຊື່​ສຽງ ແລະ​ເປັນ​ຜູ້ປະ​ກອບ​ການ​ນຳ​ທ່ຽວແບບ​ຊາ​ຟາ​ຣີ ໃນ​ເຂດ​ຫ່າງ​ໄກ​ສອກ​ຫລີກ​ຂອງອອ​ສ​ເຕ​ຣ​ເລຍ ແລະ​ລູກ​ຊາຍ​ຂອງ​ທ່ານ ອາ​ຍຸ 43 ທ່ານ ເຄ​ລ​ຕັນ ກໍ​ໄດ້​ຖືກ​ລະ​ບຸ​ໂຕ ໂດຍ​ທາງ​ການ​ຂອງອອ​ສ​ເຕ​ຣ​ເລຍ ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່​ຊາກ​ສົບ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ທັງ​ສອງ​ໄດ້​ຖືກ​ພົບ​ເຫັນ ໃນ​ວັນ​ເສົາ​ວານນີ້ ​ຢູ່​ທີ່​ທາງ​ຫລວງ ໃນ​ເກາະ​ຈິ່ງ​ໂຈ້ ຫຼື Kangaroo Island. ຄອບ​ຄົວ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ການ​ສູນ​ເສຍ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ທັງ​ສອງ ເຮັດ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ທັງ​ໝົດ “​ເສຍ​ໃຈ​ຫຼາຍ ແລະເສຍ​ຂວັນ ຈາກ​ໂສກ​ນາດ​ຕະ​ກຳ​ຂອງ​ທັງ​ສອງ​ຄົນ​ນີ້.”

ທ່ານ​ແລງ ທີ່​ຮູ້​ຈັກ​ກັນ​ຄື “ທະ​ເລ​ຊາ​ດິກ” ໄດ້​ນຳ​ບັນ​ດາ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ ​ໄປທ່ຽວ​ຊົມ​ດິນ​ແດນ​ທຸກ​ຫົນ​ທຸກ​ແຫ່ງ​ໃນອອ​ສ​ເຕ​ຣ​ເລຍ ແລະ​ປະ​ເທດ​ອື່ນໆ​ອີກ. ຄອບ​ຄົວ​ຂອງ​ທ່ານ​ແລງ ໄດ້​ກ່າ​ວ​ວ່າ “ລາວ​ຮັກ​ຫອມ​ປ່າ​ດົງ ທ່ານ​ຮັກ​ຫອມ​ການ​ພະ​ຈົນ​ໄພ ແລະ​ລ​າວ​ຮັກ​ຫອມ​ເກາະ​ຈິ່ງ​ໂຈ້.”

ສ່ວນ​ທ່ານ​ເຄ​ລ​ຕັນ ແລງ ລູກ​ຊາຍ​ຜູ້​ທີ 4 ຂອງ​ທ່ານ​ດິກ ກໍ​ເປັນ​ໝໍ​ຜ່າ​ຕັດ​ທີ່​ມີ​ຊື່​ສຽງ ຜູ້​ທີ່​ຊ່ຽວ​ຊານ​ໃນ​ການ​ຜ່າ​ຕັດ.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ຕື່ມ ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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