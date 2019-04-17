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ຣັດ​ເຊຍ ຕັດ​ສິນ​ລົງໂທດ​ຊາວ​ນໍ​ເວ 14 ປີ ໃນ​ຖານ​ສືບ​ລັບ

ທ່ານ​ໂຟ​ຣດ ເບີ​​ກ ຜູ້ກວ​ດ​ກາ​ຊ​າຍ​ແດນ ​ທີ່​ອອກ​ກິນ​ເບ້ຍ​ບຳ​ ນານ​ແລ້ວ ຖືກ​ຕັດ​ສິນ​ຈາກ​ສານ​ຣັດ​ເຊຍ ໃຫ້ຕິດ​ຄຸກເປັນ​ເວ​ລາ 14 ປີ ​ຍ້ອນ​ທຳ​ການ​ສອດ​ແນມ.

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ສານ​ຣັດ​ເຊຍ​ແຫ່ງ​ນຶ່ງ​ໄດ້​ຕັດ​ສິນ​ລົງ​ໂທດ ປະ​ຊາ​ຊົນ​ນໍ​ເວ​ຄົນ​ນຶ່ງ ​ໃຫ້​ຕິດ​ຄຸກເປັນ​ເວ​ລາ
14 ປີ ​ຍ້ອນ​ທຳ​ການ​ສອດ​ແນມ ໃນ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ຄະ​ດີ​ແບບ​ປິດລັບ.

ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຣັດ​ເຊຍ​ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ​ໂຟ​ຣດ ເບີກ ຜູ້ກວ​ດ​ກາ​ຊ​າຍ​ແດນ​ທີ່​ອອກ​ກິນ​
ເບ້ຍ​ບຳ​ນານ​ແລ້ວ ໄດ້​ຖືກ​ຄຸມ​ຂັງ​ຢູ່​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ມົ​ສ​ກູ ໃນ​ເດືອນ​ທັນ​ວາ ​ປີ 2017 ຫຼັງ​
ຈາກໄດ້ມີ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ ​ຢ່າງ​ຕໍ່​ເນື່ອງ​ ໂດຍ​ໜ່ວຍ​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ FSB
​ຂອງຣັດ​ເຊຍ. ທ່ານ​ເບີ​ກ ອາ​ຍຸ 63 ປີ ໄດ້ຖືກ​ກ່າວ​ຫາ​ໂດຍ​ໄອ​ຍະ​ການວ່າ ​ສອດ​ແນມ
​ທີ່​ພົວ​ພັນ​ກັບ​ເຮືອ​ດຳ​ນ້ຳພະ​ລັງນິວ​ເຄ​ລຍ​ຂອງຣັດ​ເຊຍ.

ການ​ດຳ​ເນີນ​ຄະ​ດີ​ໄດ້​ມີ​ຂຶ້ນ​ຢ່າງ​ປິດ​ລັບ ຢູ່​ສານນະ​ຄອນ​ມົ​ສ​ກູ​ ຍ້ອນ​ເຫດ​ຜົນ​ທີ່​ບໍ່​ມີ
​ໃຜ​ຮູ້.

ໃນ​ວັນ​ທີ 9 ເມ​ສານີ້ ໄອ​ຍະ​ການ ​ມີ​ລາ​ນາ ​ດີ​ກາ​ເຍ​ວາ ໄດ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ ໃຫ້​ທ່ານ​ເບີກ ຮັບ
​ໃຊ້​ໂທດ​ດັ່ງ​ກ່າວ.

ທ່ານ​ນາງ​ດີ​ກາ​ເຍ​ວາ ກ່າວ​ວ່າ ​ຜູ້​ຕ້ອງ​ສົງ​ໄສຖືກ​ຈັບ​ໄດ້ຄາ​ໜັງຄາ​ເຂົາ ດ້ວຍ​ເອກ​ກະ​
ສານ​ທີ່​ທ່ານ​ໄດ້​ຮັບ ​ຈາກ​ພະ​ນັກ​ງານ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ຂອງ​ຄ້າຍ​ທະ​ຫານ ທ້າວ​ອາ​ເລັກ​ເຊ ຊິ​ຕນິ​
ຢຸກ ຜູ້​ທີ່​ໄດ້ຖືກ​ຕິດ​ຕາມ ​ໂດຍ​ໜ່ວຍ​ສືບ​ລັບ​ຣັດ​ເຊຍ.

ທ້າວ​ຊິ​ຕ​ນິ​ຢຸກ ໄດ້​ຖືກພົບ​ເຫັນ​ວ່າ ມີ​ຄວາມຜິດໃນ​ຖານ​ຂາຍ​ຊາດ​ຢ່າງຮ້າຍ​ແຮງ​ສຸດ
ໃນ​ເດືອນ​ທັນ​ວາ​ປີ​ກາຍແລະ​ໄດ້​ຖືກ​ຕັດ​ສິນ​ລົງ​ໂທດຈຳ​ຄຸກ​ເປັນ​ເວ​ລາ 13 ປີ.

ອ່ານ​ຂ່າ​ວ​ນີ້​ເພີ​້ມເປັນ​ພາ​ສ​າ​ອັງ​ກິດ

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