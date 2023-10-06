ນັກຂຽນຊາວ ນໍເວ ທ່ານ ຈອນ ຟອສ ໄດ້ຮັບລາງວັນໂນແບລ ຂະແໜງວັນນະຄະດີຂອງປີນີ້.
ສະຖາບັນການສຶກສາທີ່ຊົງຄຸນນະວຸດທິຂອງ ສວີເດັນ ໄດ້ເນັ້ນຢ້ຳເຖິງສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ກ່າວວ່າແມ່ນ “ນະວັດຕະກຳການສະແດງລະຄອນເວທີ ແລະ ການປະພັນ” ຂອງທ່ານ ຟອສ, ເຊິ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ທີ່ບໍ່ສາມາດເວົ້າໄດ້ ສາມາດສະແດງຄວາມຮູ້ສຶກອອກມາ.
ສະຖາບັນດັ່ງກ່າວເວົ້າວ່າ “ຜົນງານສິລະປະດ້ານການຂຽນທີ່ດີເລີດຂອງທ່ານໃນພາສານໍເວ ແລະ ພາບຂຽນທີ່ຫຼາກຫຼາຍຂອງທ່ານ ປະກອບມີການສະແດງລະຄອນເວທີ, ນາວະນິຍາຍ, ບົດກະວີ, ບົດຂຽນ, ປື້ມເດັກນ້ອຍ ແລະ ການແປພາສາ.”
ທ່ານ ຟອສ໌ ບໍ່ເຄີຍປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການຖືກຮັບຮູ້ທີ່ມີຊື່ສຽງຢູ່ນອກປະເທດ ນໍເວ. ແຕ່ຢູ່ພາຍໃນວົງການວັນນະຄະດີນັ້ນ, ນັກຂຽນບົດລະຄອນອາຍຸ 64 ປີດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຖືກພິຈາລະນາວ່າ ລວມຢູ່ໃນຜູ້ທີ່ເກັ່ງທີ່ສຸດຕະຫຼອດການ.
ທ່ານໄດ້ຮັບຄວາມເຄົາລົບທົ່ວທະວີບ ຢູໂຣບ ແລະ ແມ່ນກະທັ້ງຍັງໄດ້ຮັບລາງ ວັນສຳລັບຄວາມສຳເລັດໃນປະເທດ ຝຣັ່ງ ໃນປີ 2007. ລັດຖະບານຂອງ ນໍເວ ແມ່ນໄດ້ຄຸ້ມຄອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍປະຈຳວັນຂອງທ່ານ ແລະ ລົງທຶນໃນວຽກງານຂອງທ່ານດ້ວຍເງິນເດືອນຕະຫຼອດຊີວິດ.