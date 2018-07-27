ຜູ້ປົກຄອງ ລັດຄາລີຟໍເນຍ ປະກາດ ພາວະ ສຸກເສີນ ກ່ຽວກັບ ໄຟໄໝ້ປ່າ ຢູ່ລັດດັ່ງກ່າວ

ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ດັບໄຟຢູ່ພາກເໜືອລັດຄາລີຟໍເນຍ ກ່າວວ່າ ຄົນຂັບລົດດຸດຜູ້ນຶ່ງ ໄດ້
ເສຍຊີວິດ ແລະພວກດັບໄຟອີກສາມຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ໃນການຕໍ່ສູ້ກັບໄຟໄໝ້ປ່າທີ່
ກຳລັງລາມອອກ.
ທ່ານສະກັອຕ ແມັກລີນ ໂຄສົກຄົນນຶ່ງຂອງໜ່ວຍມອດໄຟ ທີ່ກຳລັງຕໍ່ສູ້ກັບໄຟປ່າຢູ່ໃນ
ຂົງເຂດກ່າວວ່າ ໄຟ “ກຳລັງໄໝ້ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ຢູ່ເສັ້ນທາງຂອງມັນ."
ໃນຂະນະທີ່ໄຟປ່າກຳລັງໄໝ້ຢູ່ ທັງໃນພາກເໜືອ ແລະພາກໃຕ້ຂອງລັດຄາລິຟໍເນຍ ບັນ
ດາເຈົ້າຂອງເຮືອນຊານໄດ້ຖືກບັງຄັບໃຫ້ຫລົບໜີອອກຈາກບ້ານເຮືອນເຂົາເຈົ້າ ໃນຂະ
ນະທີ່ໄຟຂົ່ມຂູ່ ທີ່ຈະໄໝ້ລາມໃສ່ເຄຫາສະຖານຕ່າງໆ.
ເຮືອນຫຼາຍສິບຫຼັງໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍຈາກໄຟປ່າຄັ້ງໃຫຍ່ ໃນຂະນະທີ່ບ້ານເຮືອນຈຳນວນ
ນຶ່ງ ໄດ້ລອດມາໄດ້ຢ່າງມະຫັດສະຈັນ.
ຜູ້ປົກຄອງລັດຄາລີຟໍເນຍ ທ່ານແຈຣີ ບຣາວນ໌ ໄດ້ປະກາດພາວະສຸກເສີນ ຢູ່ໃນທັງສອງ
ເຂດຂອງລັດ.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ສົງໄສວ່າ ມີການວາງເພີງ ຢູ່ທາງພາກໃຕ້ລັດຄາລີຟໍເນຍ ທີ່ພາໃຫ້ເກີດ
ໄຟໄໝ້ ແລະໄດ້ຈັບຜູ້ພາສ
ຕ້ອງສົງໄສຄົນນຶ່ງແລ້ວ.
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