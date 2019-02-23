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ເກືອບ 90 ຄົນ ເສຍ​ຊີ​ວິດ ຍ້ອນ​ດື່ມ​ເຫຼົ້າ​ເຖື່ອນ ຢູ່​ອິນ​ເດຍ

ຜູ້​ຄົນ​ກຳ​ລັງ​​​ຢຶນອ້ອມ ​ສົບ​ພວກ​ຄົນ​ງານ​ສວນ​ຊາ ທີ່​ເສຍ​ຊີ​ວິດ ຫຼັງ​ຈາກ​ໄດ້​ດື່ມ​ເຫຼົ້າ​ເຖື່ອນ ຢູ່​ປະ​ເທດ​ອິນ​ເດຍ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 22 ກຸມ​ພາ.

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ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ໃນ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສຽງ​ໃຕ້​ຂອງ​ອິນ​ເດຍ ກ່າວ​ວ່າ ຢ່າງ​ໜ້ອຍ 84 ຄົນ​ໄດ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ ແລະ​ອີກ 200 ຄົນ ໄດ້​ຖືກ​ນຳ​ໂຕ​ ໄປ​ສົ່ງ​ທີ່​ໂຮງ​ໝໍ ຈຳ​ນວນນຶ່ງ​ແມ່ນ​ມີ​ອາ​ການ​ສາ​ຫັດ ຫຼັງ​ຈາກໄດ້ດື່ມ​ເຫຼົ້າເຖື່ອນ.

ດຣ. ຣາ​ທູ​ລ ບໍ​ໂດ​ລອຍ ກ່າວ​ຕໍ່​ອົງ​ການ​ຂ່າວ​ຝ​ຣັ່ງ AFP ວ່າ “ຜູ້​ຄົນ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ທີ່ຖືກ​ສົ່ງ​ມາ​ໂຮງ​ໝໍ ແມ່ນ​ມີ​ການ​ຮາກ​ຢ່າງ​ແຮງ ເຈັບ​ໜ້າ​ເອິກ ແລະ​ຫາຍ​ໃຈ​ບໍ່​ຮອດ​ທ້ອງ."

ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວ ເຮັດ​ໃຫ້​ໂຮງ​ໝໍ​ໃນ​ເຂດ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ ຮັບ​ມື​ບໍ່​ໄດ້.

ທ່ານ​ຮີ​ມານ​ຕາ ບິ​ສວາ ຫົວ​ໜ້າ​ພະ​ແນກ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ​ ຂອງ​ແຄວ້ນ​ອັ​ສ​ສຳ ກ່າວ​ຕໍ່​ອົງ​ການ​ຂ່າວ​ຣອຍ​ເຕີ້​ວ່າ “ພວກ​ທ່ານ​ໝໍ​ຈາກ​ເຂດ​ໃກ້​ຄຽງ ແລະ​ວິ​ທະ​ຍາ​ ໄລ​ການ​ແພດ ໄດ້​ຖືກ​ສົ່ງ​ໄປ​ຮັບ​ມື​ກັບ​ວິ​ກິດ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວ.

ພວກ​ເຄາະ​ຮ້າຍ​ຫຼາຍ​ຄົນ ແມ່ນເປັນ​ຄົນ​ງານມາ​ຈາກ​ສວນ​ຊາ.

ຕຳ​ຫຼວດ​ໄດ້​ເລີ້ມ​ການ​ສືບ​ສວນ ແລະ​ມີ​ຫຼາຍໆ​ຄົນ​ໄດ້​ຖືກ​ຈັບ​ກຸມ​ແລ້ວ.

ມີ​ຫຼາຍ​ຮ້ອຍ​ຄົນ​ໄດ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ໃນ​ແຕ່​ລະ​ປີຍ້ອນ​ການດື່ມ​ເຫຼົ້າ​ລາ​ຄາ​ຖືກທີ່​ຜະ​ລິດ​ຢ່າງ​ຜິດ​ກົດ​ໝາຍ.

ເມື່ອ​ເກືອບ​ສອງ​ອາ​ທິດ​ກ່ອນນີ້ ມີ​ຫຼາຍກວ່າ 100 ຄົນໄດ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ ຢູ່​ໃນ​ພາກເໜືອ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ອິນ​ເດຍ ຍ້ອນດື່ມ​ເຫຼົ້າ​ທີ່​ມີ​ສານ​ພິດ​ປົນ​ຢູ່.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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