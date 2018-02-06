ເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ຮັບ ອຸບປະກອນ ນິວເຄລຍ ຜ່ານສະຖານທູດ ທີ່ ເບີລິນ

ເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ຮັບອຸບປະກອນ ແລະເທັກໂນໂລຈີ ສຳລັບໂຄງການອາວຸດນິວເຄລຍ
ຂອງຕົນ ໂດຍຜ່ານທາງສະຖານທູດຂອງຕົນ ຢູ່ນະຄອນເບີລິນ ອີງຕາມ ຄຳເວົ້າຂອງ
ຫົວໜ້າໜ່ວຍສືບລັບເຢຍຣະມັນ.
ຫົວໜ້າໜ່ວຍສືບລັບບີແອຟວີ (BfV) ທ່ານຮານ-ຈອຣຈ໌ ມາສເຊນກ່າວຕໍ່ໂທລະພາບ
ສາທາລະນະເຢຍຣະມັນ NRD ໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ “ເວລາພວກເຮົາພົບເຫັນສິ່ງດັ່ງ
ກ່າວ ພວກເຮົາກໍທຳການຂັດຂວາງ. ແຕ່ພວກເຮົາ ບໍ່ສາມາດຄໍ້າປະ ກັນໄດ້ວ່າ ພວກ
ເຮົາຈະສາມາດພົບເຫັນ ແລະທັບມ້າງກໍລະນີທັງໝົດໄດ້.”
ທ່ານມາສຊານກ່າວວ່າ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ເຢຍຣະມັນສົງໄສວ່າ ຕະຫລາດໃຕ້ດິນ ແລະ
ພວກຜູ້ຊື້ທີ່ຢູ່ໃນເງົາມືດ ສາມາດເອົາມືເຂົາເຈົ້າ ເຂົ້າໄປເຖິງອຸບປະກອນເຫຼົ່ານັ້ນ
ແລະກໍຊື້ອຸບປະກອນ ຢູ່ໃນເຢຍຣະມັນ.
ທ່ານບໍ່ໄດ້ກ່າວວ່າແມ່ນອຸບປະກອນຫຍັງແທ້ ທີ່ເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ຊື້ ແຕ່ກໍເວົ້າວ່າແມ່ນ
ເທັກໂນໂລຈີ ທີ່ໃຊ້ໄດ້ທັງສອງດ້ານ ໝາຍຄວາມວ່າໃຊ້ໄດ້ທັງທາງພົນລະເຮືອນ ແລະ
ທາງທະຫານ.
ໂທລະພາບເຢຍຣະມັນລາຍງານວ່າ ເກົາຫລີເໜືອໄດ້ທຳການເຄື່ອນໄຫວຢູ່ໃນເຢຍຣະ
ມັນ ໃນປີ 2016 ແລະ 2017 ແຕ່ນັກການທູດເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ພະຍາ ຍາມຊື້ເຄື່ອງຄວບ
ຄຸມສຳລັບໃຊ້ໃນການຜະລິດອາວຸດເຄມີ ໃນຕົ້ນປີ 2014.
ໂຄສົກສະຖານທູດເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ປະຕິເສດລາຍງານ ໂດຍກ່າວຕໍ່ໂທລະພາບ CNN
ວ່າ “ບໍ່ມີມູນຄວາມຈິງ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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