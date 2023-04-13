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ການຍິງລູກສອນໄຟຂ້າມທະວີບ ຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ເຮັດໃຫ້ມີການເຕືອນກະທັນຫັນ ຢູ່ໃນຍີ່ປຸ່ນ

ໃນຮູບທີ່ຖ່າຍໂດຍ ກຽວໂດະ (Kyodo) ນີ້, ໂທລະພາບຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງໂຕກຽວ ໃນວັນທີ 13 ເມສາ 2023 ສະແດງໃຫ້ເຫັນຂໍ້ຄວາມເຕືອນໄພທີ່ອ່ານວ່າ: ລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ ເຕືອນໄພປະຊາຊົນທີ່ອາໄສຢູ່ໃນເກາະໃຫຍ່ແຂວງຮອກໄກໂດ ຮີບຊອກຫາບ່ອນລີ້ໄພໃນທັນທີ ແລະຈົ່ງພາກັນຢູ່ໃນອາຄານ.

ເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຂ້າມທະລີບໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້, ອີງຕາມລາຍງານຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງສະຫະລັດ, ເຊິ່ງຜັກດັນໃຫ້ມີການເຕືອນໄພແບບກະທັນຫັນ ແລະເຕືອນໃຫ້ປະຊາຊົນຍົກຍ້າຍໃນທັນທີ ຢູ່ເທິງເກາະໃຫຍ່ທີ່ຢູ່ເໜືອສຸດຂອງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ.

ປະຊາຊົນທີ່ອາໄສຢູ່ໃນແຂວງຮອກໄກໂດ ໄດ້ຮັບການເຕືອນໃຫ້ພາກັນເຂົ້າໄປລີ້ ຢູ່ໃນຫ້ອງໃຕ້ດິນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ, ແລະຢູ່ໃນບາງສະຖານີຂົນສົ່ງສາທາລະນະ ໄດ້ພາກັນຢຸດບໍລິການຊົ່ວຄາວ, ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວຍີ່ປຸ່ນ.

ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຫຼັງຈາກການເຕືອນດັ່ງກ່າວ ເກີດຂຶ້ນປະມານ 20 ນາທີ ທາງການຂອງຍີ່ປຸ່ນກໍໄດ້ຍົກເລີກການເຕືອນ ໂດຍກ່າວວ່າ ລູກສອນໄຟຂອງເກົາຫຼີ
ເໜືອ ບໍ່ຄາດ​ວ່າ​ຈະຕົກລົງມາໃສ່ ເກາະຮອກໄກໂດ.

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ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ທ່ານຢາຊູກາຊຸ ຮາມາດະ ໄດ້ກ່າວພາຍຫຼັງວ່າ ລູກສອນໄຟດັ່ງກ່າວ ຕົກໃສ່ນອກດິນແດນຂອງຍີ່ປຸ່ນ.

ອີງຕາມລາຍງານຂອງກອງທັບເກົາຫຼີໃຕ້, ລູກສອນໄຟດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຍິງເປັນມຸມສູງ ຈາກບໍລິເວນພື້ນທີ່ໃນນະຄອນຫຼວງພຽງຢາງ ແລະບິນໄປໄກປະມານ 1,000 ກິໂລແມັດ ກ່ອນທີ່ມັນຈະຕົກລົງໄປໃສ່ທະເລ ລະຫວ່າງເກົາຫຼີ ແລະຍີ່ປຸ່ນ.

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