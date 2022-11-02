ເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟບໍ່ຕ່ຳກວ່າ 10 ລູກ ຮວມທັງຢ່າງໜ້ອຍ 3 ລູກຍິງເຂົ້າໄປໃນດິນແດນຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ຊຶ່ງເປັນການຍິງ ແບບບໍ່ເຄີຍເກີດຂຶ້ນມາກ່ອນ ທີ່ພາໃຫ້ມີການອອກຄຳເຕືອນທາງໂທລະພາບ ຮວມທັງເປີດສັນຍານເຕືອນໄພທາງອາກາດ ຢູ່ທີ່ເກາະດອນແຫ່ງນຶ່ງ ນອກແຄມຝັ່ງຂອງເກົາຫຼີໃຕ້.
ນຶ່ງໃນລູກສອນໄຟຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ຕົກລົງໃສ່ເຂດນ່ານນ້ຳ ພຽງ 57 ກິໂລແມັດຫ່າງຈາກເມືອງຊົກໂຈ (Sokcho) ໄປທາງທິດຕາເວັນອອກ ຊຶ່ງເປັນເມືອງທ່ອງທ່ຽວແຄມຝັ່ງທະເລໃນເຂດພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງກອງທັບເກົາຫຼີໃຕ້. ລູກສອນໄຟອີກລູກນຶ່ງ ໄດ້ຕົກລົງຫ່າງຈາກເມືອງອູລເລິງ (Ulleung) 167 ກິໂລແມັດ ຊຶ່ງເປັນເກາະດອນທີ່ບໍ່ມີປະຊາຊົນອາໄສຢູ່ຫຼາຍປານໃດ ໃນເຂດແຄມຝັ່ງຕາເວັນອອກຂອງເກົາຫຼີໃຕ້. ສ່ວນລູກທີ 3 ໄດ້ຕົກລົງໃສ່ເຂດນ່ານນ້ຳສາກົນ 26 ຢູ່ທາງໃຕ້ຂອງເຂດແບ່ງຊາຍແດນທາງທະເລ ລະຫວ່າງສອງເກົາຫຼີ ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່.
ເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ ປະມານ 50 ລູກ ພາຍໃນປີນີ້ ຊຶ່ງມີຈຳນວນຫຼາຍເປັນປະຫວັດການ ແຕ່ມາຈົນຮອດມື້ນີ້ ບໍ່ເຄີຍມີການຍິງໄປໃສ່ເກົາຫຼີໃຕ້ ແລະກໍບໍ່ເຄີຍມີການເປີດສັນຍານເຕືອນໄພທາງອາກາດມາກ່ອນ.
ກອງທັບເກົາຫຼີໃຕ້ ຊຶ່ງກ່ອນໜ້ານີ້ໄດ້ສັນຍາວ່າ ຈະເອົາມາດຕະການຕອບໂຕ້ແບບເດັດຂາດນັ້ນ ກ່າວໃນວັນພຸດມື້ນີ້ວ່າ ເຮືອບິນຂອງຕົນໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟ 3 ລູກໄປຍັງບໍລິເວນທີ່ຢູ່ເໜືອເຂດຊາຍແດນ. ການຕອບໂຕ້ທີ່ວ່ານີ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ “ຄວາມສາມາດແລະຄວາມພ້ອມຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ທີ່ຈະໂຈມຕີສັດຕູດ້ວຍອາວຸດທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍຳ” ອີງຕາມຖະແຫຼງການຂອງຄະນະເສນາທິການຮ່ວມ.
ນີ້ແມ່ນເທື່ອທຳອິດ ນັບແຕ່ໄດ້ມີການສິ້ນສຸດລົງຂອງສົງຄາມເກົາຫຼີ ໃນປີ 1950 ຫາ 53 ທີ່ໄດ້ມີການຍິງລູກສອນໄຟຂ້າມເຂດຊາຍແດນ ຫຼື Northern Limit Line ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຈາກກະຊວງປ້ອງກັນຊາດຂອງເກົາຫຼີໃຕ້.
ເພື່ອເປັນການຕອບໂຕ້ ຕໍ່ການຍິງລູກສອນໄຟຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ກະຊວງຂົນສົ່ງຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ປິດເສັ້ນທາງເດີນອາກາດບາງສາຍ ຢູ່ນອກແຄມຝັ່ງກ້ຳຕາເວັນອອກຂອງຕົນ ໄປຈົນຮອດຕອນເຊົ້າວັນພະຫັດມື້ອື່ນ.
ການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວຍິ່ງເຮັດໃຫ້ຄວາມເຄັ່ງຕຶງເພີ້ມທະວີຂຶ້ນຢູ່ໃນແຫຼມເກົາຫລີ ບ່ອນທີ່ທັງສອງຝ່າຍຕ່າງກໍໄດ້ສະແດງແສນຍານຸພາບຂອງຕົນ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດແລະເກົາຫຼີໃຕ້ ໄດ້ເຕືອນວ່າ ເກົາຫຼີເໜືອອາດຈະພວມກະກຽມທຳການທົດລອງອາວຸດນິວເຄລຍ.
ປະທານາທິບໍດີຢູນ ຊຸກ ໂຢລ ແຫ່ງເກົາຫຼີໃຕ້ ໄດ້ສັ່ງ “ເອົາມາດຕະການທີ່ເຄັ່ງຄັດຢ່າງແຜ່ກວ້າງເພື່ອຄ້ຳປະກັນວ່າເກົາຫຼີເໜືອຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍໃນລາຄາທີ່ຈະແຈ້ງ ສຳລັບການທ້າທາຍຍົ້ວຍຸເທື່ອຫຼ້າສຸດຂອງພວກເຂົາ ອີງຕາມຖະແຫຼງການຈາກທຳນຽບຂອງທ່ານ.