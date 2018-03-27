ໄດ້ມີລາຍງານວ່າ ຄະນະຜູ້ແທນລະດັບສູງເກົາຫຼີເໜືອ ໄປຢ້ຽມຢາມນະຄອນຫຼວງຂອງຈີນ

ໃນການພົບປະກັບບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຈີນ ຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງດັ່ງກ່າວ.
ສື່ມວນຊົນລາຍງານວ່າ ລົດໄຟທີ່ເຊື່ອວ່າ ນຳພາຜູ້ແທນເກົາຫຼີເໜືອໄປ ໄດ້ອອກຈາກ
ປັກກິ່ງໃນວັນອັງຄານຕອນບ່າຍມື້ນີ້ ທ່າມກາງການຮັກສາຄວາມປອດໄພຢ່າງເຄັ່ງ
ຄັດຢູ່ໃນເມືອງ.
ອົງການຂ່າວສານບລຸມເບີກ ລາຍງານໃນວັນຈັນວານນີ້ ໄດ້ອ້າງເຖິງສາມແຫລ່ງ
ຂ່າວທີ່ບໍ່ບອກຊື່ ວ່າ ທ່ານກິມໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມຈີນໂດຍທີ່ບໍ່ໄດ້ປະກາດ. ສື່ມວນຊົນ
ເກົາຫຼີໃຕ້ກ່າວວ່າ ນ້ອງສາວຂອງທ່ານກິມ ແລະກໍບໍ່ແມ່ນຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ເປັນ
ຜູ້ນຳພາຄະນະຜູ້ແທນໄປ.
ບໍ່ມີຖະແຫຼງການເປັນທາງການຢູ່ໃນລາຍງານ ຊຶ່ງບໍ່ໄດ້ລາຍງານໂດຍຈີນ ຫຼືໃນສື່ມວນຊົນຂອງລັດຖະບານເກົາຫຼີເໜືອ. ຖ້າຫາກມີການຢືນຢັນ ມັນກໍຈະເປັນການ
ຢ້ຽມຢາມຕ່າງປະເທດ ຂອງທ່ານກິມ ເທື່ອທຳອິດ ນັບແຕ່ໄດ້ຂຶ້ນກຳອນາດໃນ
ປີ 2011 ເປັນຕົ້ນມາ.
ນອກນັ້ນ ມັນຍັງເປັນຂີດໝາຍອັນສຳຄັນທາງດ້ານການທູດນຳ ກ່ອນໜ້າການປະ
ຊຸມທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້ ລະຫວ່າງ ທ່ານກິມ ກັບປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍ
ໂນລ ທຣໍາ.
ຮູບພາບຈາກໂທລະພາບຍີ່ປຸ່ນສະແດງໃຫ້ເຫັນລົດໄຟແບບສະໄໝເກົ່າສີຂຽວ
ຈອດຢູ່ສະຖານີລົດໄຟໃນນະຄອນປັກກິ່ງ ທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບຄັນທີ່ພໍ່ຂອງທ່ານກິມ
ທ່ານ ຈົງ ອິລ ໄດ້ໃຊ້ໃນເມື່ອກ່ອນ.
ພວກນັກຂ່າວຢູ່ໃນນະຄອນປັກກິ່ງ ຍັງໄດ້ລາຍງານວ່າ ເຫັນພວກທະຫານກອງ
ກຽດຕິຍົດຕ້ອນຮັບຂະບວນລົດທີແຫ່ກັນມາເຖິງ ດີອາວຢູໄຕ ບ່ອນຕ້ອນ
ຮັບແຂກເມືອງ ບ່ອນທີ່ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ສູງສຸດເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ພັກເຊົາລະຫວ່າງ
ການຢ້ຽມຢາມຈີນ.
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