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ໄດ້ມີລາຍງານວ່າ ຄະນະຜູ້ແທນລະດັບສູງເກົາຫຼີເໜືອ ໄປຢ້ຽມຢາມນະຄອນຫຼວງຂອງຈີນ

ພາບບັນທຶກ ທ່ານກິມ ຈົງ ອຶນ ກຳລັງກວດເບິ່ງຖານຍິງປືນໃຫຍ່ ກ່ອນໜ້າການຊ້ອມລົບທາງທະຫານ.

​ໃນການພົບ​ປະ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ຈີນ ​ຢູ່ໃນ​ນະຄອນຫຼວງດັ່ງກ່າວ.

ສື່​ມວນ​ຊົນ​ລາຍງານວ່າ ​ລົດ​ໄຟ​ທີ່​ເຊື່ອ​ວ່າ​ ​ນຳພາ​ຜູ້​ແທນ​ເກົາຫຼີ​ເໜືອໄປ ​ໄດ້​ອອກ​ຈາກ​
ປັກ​ກິ່ງ​ໃນ​ວັນ​ອັງຄານຕອນ​ບ່າຍ​ມື້​ນີ້ ທ່າມກາງການ​ຮັກສາ​ຄວາ​ມປອດ​ໄພ​ຢ່າງ​ເຄັ່ງ​
ຄັດ​ຢູ່​ໃນ​ເມືອງ.

ອົງການ​ຂ່າວສານ​ບລຸ​ມ​ເບີກ ລາຍ​ງານ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານ​ນີ້ ​ໄດ້​ອ້າງເຖິງສາມແຫ​ລ່ງ
ຂ່າວທີ່ບໍ່​ບອກ​ຊື່ ວ່າ ທ່ານ​ກິມ​ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ​ຈີນໂດຍທີ່​ບໍ່ໄດ້​ປະກາດ. ສື່​ມວນ​ຊົນ
​ເກົາຫຼີ​ໃຕ້​ກ່າວ​ວ່າ ນ້ອງສາວ​ຂອງ​ທ່ານ​ກິມ ​ແລະກໍ​ບໍ່​ແມ່ນ​ຜູ້ນຳ​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ ​ໄດ້ເປັນ
ຜູ້​ນຳພາ​ຄະນະ​ຜູ້​ແທນໄປ.

ບໍ່​ມີ​ຖະ​ແຫຼ​ງການເປັນ​ທາງ​ການ​ຢູ່​ໃນລາຍ​ງານ ຊຶ່ງບໍ່​ໄດ້​ລາຍ​ງານ​ໂດຍ​ຈີນ ຫຼື​ໃນສື່​ມວນຊົນຂອງລັດຖະບານເກົາຫຼີ​ເໜືອ. ຖ້າ​ຫາກມີການ​ຢືນຢັນ ມັນ​ກໍຈະ​ເປັນ​ການ
​ຢ້ຽມຢາມ​ຕ່າງປະ​ເທດ ຂອງ​ທ່ານ​ກິມ ​ເທື່ອ​ທຳ​ອິດ ນັບ​ແຕ່​ໄດ້ຂຶ້ນ​ກຳອນາດ​ໃນ​
ປີ 2011 ເປັນຕົ້ນມາ.

ພວກຕຳຫຼວດພາກັນຢືນຍາມຢູ່ຕາມຖະໜົນຫຼວງທີ່ສຳຄັນ ໃກ້ກັບສາລາປະຊາຊົນ ໃນນະຄອນປັກກິ່ງ ວັນທີ 20 ມີນາ.
ພວກຕຳຫຼວດພາກັນຢືນຍາມຢູ່ຕາມຖະໜົນຫຼວງທີ່ສຳຄັນ ໃກ້ກັບສາລາປະຊາຊົນ ໃນນະຄອນປັກກິ່ງ ວັນທີ 20 ມີນາ.

ນອກນັ້ນ ມັນ​ຍັງ​ເປັນ​ຂີດ​ໝາຍອັນ​ສຳຄັນທາງດ້ານ​ການ​ທູດນຳ ກ່ອນ​ໜ້າການ​ປະ
ຊຸມ​ທີ່​ອາດເປັນໄປ​ໄດ້ ​ລະຫວ່າງ ທ່ານ​ກິມ ​ກັບປະທານາທິບໍດີ​ສະຫະລັດ ທ່ານ​ດໍ​
ໂນ​ລ ທຣໍາ.

ຮູບ​ພາບ​ຈາກ​ໂທລະ​ພາບ​ຍີ່ປຸ່ນ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນລົດ​ໄຟແບບສະໄໝເກົ່າ​ສີຂຽວ
ຈອດ​ຢູ່​ສະຖານີ​ລົດ​ໄຟ​ໃນ​ນະຄອນ​ປັກ​ກິ່ງ ທີ່​ຄ້າຍຄື​ກັນ​ກັບຄັນທີ່​ພໍ່​ຂອງ​ທ່ານ​ກິມ​
ທ່ານ ຈົງ ອິລ ໄດ້​ໃຊ້ໃນເມື່ອກ່ອນ.

ພາບບັນທຶກ ຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານກິມ ຈົງ ອຶນ (ຂວາ) ຈັບມີກັບ ທ່ານຈຸງ ເອີຍ-ຢົງ ຜູ່່ນຳພາຄະນະຜູ້ແທນ ຕາງໜ້າ ປະທານາທິບໍດີເກົາຫຼີໃຕ້ ວັນທີ 6 ມີນາ.
ພາບບັນທຶກ ຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານກິມ ຈົງ ອຶນ (ຂວາ) ຈັບມີກັບ ທ່ານຈຸງ ເອີຍ-ຢົງ ຜູ່່ນຳພາຄະນະຜູ້ແທນ ຕາງໜ້າ ປະທານາທິບໍດີເກົາຫຼີໃຕ້ ວັນທີ 6 ມີນາ.

ພວກ​ນັກ​ຂ່າວ​ຢູ່ໃນ​ນະ​ຄອນ​ປັກ​ກິ່ງ ຍັງ​ໄດ້​ລາຍງານ​ວ່າ ​ເຫັນ​ພວກ​ທະຫານ​ກອງ​
ກຽດຕິຍົດ​ຕ້ອນຮັບ​ຂະ​ບວນ​ລົດ​ທີ​ແຫ່​ກັນ​ມາ​ເຖິງ​ ດີອາວ​ຢູ​ໄຕ ບ່ອນຕ້ອນ

ຮັບແຂກເມືອງ ບ່ອນ​ທີ່​ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ສູງ​ສຸດເກົາຫຼີ​ເໜືອ ​ໄດ້​ພັກເຊົາ​ລະຫວ່າງ
ການ​ຢ້ຽມຢາມ​ຈີ​ນ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ

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