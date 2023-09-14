ໂຄສົກສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຂອງທຳນຽບຂາວ ທ່ານ ຈອນ ເຄີບີ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ ໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ສະຫະລັດ ໄດ້ມີຄວາມເປັນຫ່ວງ ກ່ຽວກັບ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ທຸກໆປະເພດຂອງການຮ່ວມມືດ້ານການປ້ອງກັນປະເທດ ລະຫວ່າງ ຣັດເຊຍ ແລະ ເກົາຫຼີເໜືອ.
ທ່ານ ເຄີບີ ໄດ້ກ່າວວ່າ ສະຫະລັດ ແມ່ນກຳລັງຕິດຕາມການຕິດຕໍ່ກັນຢ່າງລະມັດລະວັງລະຫວ່າງ ມົສກູ ແລະ ພຽງຢາງ.
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ “ບໍ່ມີປະເທດໃດໃນໂລກ, ບໍ່ມີໃຜຄວນຊ່ວຍທ່ານ ປູຕິນ ຂ້າຊາວ ຢູເຄຣນ ຜູ້ບໍລິສຸດ. ແລະ ຖ້າເຂົາເຈົ້າຕັດສິນໃຈທີ່ຈະກ້າວໄປໜ້າກັບຂໍ້ຕົກລົງຄ້າອາວຸດປະເພດໃດປະເພດນຶ່ງ, ມັນເຫັນໄດ້ຊັດວ່າ ພວກເຮົາຈະເອົາມາດຕະການຕໍ່ມັນ, ແລະ ພວກເຮົາຈະຮັບມືກັບມັນຢ່າງເໝາະສົມ.”
ໃນວັນພຸດວານນີ້ປະທານາທິບໍດີ ຣັດເຊຍ ທ່ານ ວລາດິເມຍ ປູຕິນ ໄດ້ພົບປະກັບຜູ້ນຳ ເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານ ກິມ ຈົງ ອຶນ ຢູ່ສະຖານີອະວະກາດທີ່ມີຄວາມກ້າວໜ້າທີ່ສຸດຂອງ ຣັດເຊຍ ທ່າມກາງຄຳເຕືອນຕ່າງໆຈາກ ສະຫະລັດ ແລະ ເກົາຫຼີໃຕ້ ຕໍ່ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການຂົນສົ່ງອາວຸດ.
ທ່ານ ກິມ ໄດ້ສັນຍາທີ່ຈະໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ “ຢ່າງເຕັມທີ່ ແລະ ບໍ່ມີເງື່ອນໄຂ” ສຳລັບ “ທຸກໆການຕັດສິນໃຈ” ໂດຍທ່ານ ປູຕິນ, ໃນສິ່ງທີ່ປາກົດວ່າຈະເປັນການອ້າງເຖິງສົງຄາມຂອງ ຣັດເຊຍ ໃນ ຢູເຄຣນ, ໃນລະຫວ່າງການເຈລະຈາຢູ່ສະຖານທີ່ປ່ອຍຍານອະວະກາດ ວອສໂຕຈນີ ໃນພາກພື້ນ ອາເມີ ຂອງເຂດຕາເວັນອອກໄກຂອງ ຣັດເຊຍ, ໃກ້ກັບຊາຍແດນ ຈີນ.
ທ່ານ ກິມ ຍັງໄດ້ເຊື້ອເຊີນທ່ານ ປູຕິນ ໃຫ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ເກົາຫຼີເໜືອ ແລະ ທ່ານ ປູຕິນ ກໍໄດ້ຮັບເອົາ, ອີງຕາມລາຍງານຂອງສື່ມວນຊົນລັດຖະບານ ເກົາຫຼີເໜືອ.
“ທ່ານ ກິມ ຈົງ ອຶນ ໄດ້ເຊື້ອເຊີນທ່ານ ປູຕິນ ຢ່າງສຸພາບເພື່ອໄປຢ້ຽມຢາມ ສປປ ເກົາຫຼີ ໃນເວລາທີ່ສະດວກສະບາຍ,” ອີງຕາມອົງການຂ່າວ KCNA, ເຊິ່ງອ້າງເຖິງ ເກົາຫຼີເໜືອ ດ້ວຍຊື່ທາງການຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ກ່ອນໜ້ານີ້, ລາຍງານຕ່າງໆຂອງສື່ມວນຊົນໄດ້ອ້າງຄຳເວົ້າຂອງບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຕາເວັນຕົກທີ່ບໍ່ໄດ້ລະບຸຊື່ວ່າ ຣັດເຊຍ ຫວັງວ່າຈະໄດ້ຮັບລູກປືນໃຫຍ່ຂອງ ເກົາຫຼີເໜືອ ເພື່ອໃຊ້ໃນສົງຄາມໃນ ຢູເຄຣນ, ໃນຂະນະທີ່ ພຽງຢາງ ປາກົດວ່າຢາກໄດ້ເທັກໂນໂລຈີທີ່ທັນສະໄໝສຳລັບດາວທຽມຂອງພວກເຂົາ ແລະ ເຮືອດຳນ້ຳພະລັງງານນິວເຄລຍ, ພ້ອມກັບການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານອາຫານຈາກ ມົສກູ.
ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ