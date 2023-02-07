ຜູ້ນໍາຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານກິມ ຈົງ ອຶນ ມີຄໍາສັ່ງໃຫ້ກອງທັບ ຂະຫຍາຍການຊ້ອມລົບ ແລະໃຫ້ກຽມພ້ອມໃນການເຮັດສົງຄາມຢ່າງເຂັ້ມແຂງ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານຊອກຫາຊ່ອງທາງ ທີ່ຈະຍົກລະດັບການທ້າທາຍດ້ວຍການສະແດງອາວຸດ ທ່າມກາງຄວາມເຄັ່ງຕຶງທີ່ເພີ້ມທະວີຂຶ້ນກັບບັນດາປະເທດເພື່ອນບ້ານ ແລະວໍຊິງຕັນ, ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ AP.
ທ່ານກິມ ເປັນປະທານການປະຊຸມຂອງຄະນະກໍາມາທິການກາງກອງທັບ ຂອງພັກແຮງງານ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ແລະໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ກອງທັບຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ຈົ່ງສະແດງ “ໄຊຊະນະທີ່ເຄີຍໄດ້ຮັບຄວາມສໍາເລັດ” ແລະສະແດງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງ “ກອງທັບທີ່ບໍ່ມີສິ່ງໃດປຽບທຽບໄດ້” ເພື່ອເປີດຂັ້ນຕອນໃໝ່ໃນການພັດທະ ນາ, ອີງຕາມການລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວສູນກາງຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້.
ການປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ມີຂຶ້ນທ່າມກາງສັນຍານທີ່ເກົາຫຼີເໜືອ ກໍາລັງວາງແຜນທີ່ຈະທຳການສວນສະໜາມທາງທະຫານ ເຊິ່ງອາດຈະເປັນໂອກາດດີໃນການສະແດງແສນຍານຸພາບທາງອາວຸດນິວເຄລຍຫຼ້າສຸດຂອງທ່ານກິມ ທີ່ກໍາລັງຂະຫຍາຍໂຕແລະໂຄງການລູກສອນໄຟ ທີ່ໄດ້ເພີ້ມຄວາມກັງວົນສໍາລັບສະຫະລັດ ແລະບັນ ດາປະເທດພັນທະມິດ ຢູ່ໃນຂົງເຂດເອເຊຍ.
ສະມາຊິກຂອງຄະນະກໍາມາທິການ, ເຊິ່ງເປັນຕົວແທນທາງທະຫານ ທີ່ສູງທີ່ສຸດຂອງທ່ານກິມ ໄດ້ຫາລືກັນກ່ຽວກັບພາລະກິດ ທີ່ແນໃສ່ຮວມທັງ “ການປ່ຽນແປງຂະໜາດໃຫຍ່” ຢູ່ໃນກອງທັບ ໂດຍລວມມີ “ຂະຫຍາຍ ແລະເພີ້ມທະວີການດໍາເນີນງານ ແລະການຊ້ອມລົບຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ” ພ້ອມທັງ “ເພີ້ມການກະກຽມຄວາມພ້ອມສໍາລັບການເຮັດສົງຄາມທີ່ເຂັ້ມແຂງຍິ່ງຂຶ້ນ,” ອີງຕາມລາຍງານຂ່າວ
ຂອງທາງການເກົາຫຼີເໜືອ.