ການສວນສະໜາມແສນຍານຸພາບທາງທະຫານ ໃນຕອນກາງຄືນ ຂອງວັນພຸດຜ່ານນີ້ ຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງພຽງຢາງ ທີ່ໂດດເດັ່ນກໍຄື ກອງທະຫານລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຂ້າມທະວີບ ຫຼື ICBM ທີ່ໃຫຍ່ສຸດຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ເທົ່າທີ່ເຄີຍມີມາ ລວມທັງອີກຈຳນວນນຶ່ງທີ່ເຊື່ອກັນວ່າ ເປັນແບບຈຳລອງ ຂອງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດນິວເຄລຍ ທີ່ໃຊ້ເຊື້ອໄຟແຂງ.
ລາຍງານການສວນສະໜາມທາງທະຫານ ເປັນຂີດໝາຍຄົບຮອບ 75 ປີ ຂອງການສ້າງຕັ້ງກອງທັບປະຊາຊົນເກົາຫຼີ ຊຶ່ງອົງການສູນກາງຂ່າວຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ຫຼື KCNA ໄດ້ກ່າວຍ້ອງຍໍການນຳເອົາ ICBM ອອກມາໃຫ້ເຫັນຊຶ່ງເປັນ “ການພັດທະນາແບບປະຕິວັດ” ຂອງພະລັງອຳນາດ ໃນການປ້ອງກັນ ແລະ “ຄວາມອາດສາມາດ ໃນການໂຈມຕີດ້ວຍນິວເຄລຍຂະໜາດໃຫຍ່” ຂອງຕົນ.
ລູກສອນໄຟ ICBM ວາຊົງ-17 ສິບເອັດລູກ ໄດ້ຖືກນຳອອກມາສະແດງ ໃຫ້ເຫັນຢູ່ທີ່ຈັດຕຸລັດ ກິມ ອີລ ຊຸງ ຊຶ່ງບັນທຸກໂດຍລົດຂົນສົ່ງ 11 ລໍ້ ປະກອບດ້ວຍຖານຍິງແນວຕັ້ງ ອີງຕາມຮູບພາບຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ນຳອອກເຜີຍແຜ່ໂດຍສື່ມວນຊົນຂອງລັດຖະບານ. ພວກມັນ ຕາມມາດ້ວຍຂີປະນາວຸດ ICBM ທີ່ນ້ອຍກວ່າ 5 ລູກ ທີ່ບໍ່ເຄີຍເຫັນມາກ່ອນ ທີ່ບັນຈຸໃນກະບອກເຫຼັກ-ຢູ່ເທິງລົດຂົນສົ່ງທີ່ບໍ່ສາມາດລະບຸໄດ້ ແຕ່ເປັນທີ່ເຊື່ອກັນ ໂດຍບັນດານັກວິເຄາະຫຼາຍຄົນ ເປັນແບບຕົ້ນໆຂອງຂີປະນາວຸດ ICBM ໃຊ້ເຊື້ອໄຟແຂງ ທີ່ພຽງຢາງແນເປົ້າໝາຍຈະພັດທະນາມາຍາວນານ.
“ເຄື່ອງຍິງຂີປະນາວຸດ ICBM ອັນນຶ່ງ ມີອັກສອນແຕ່ລະໂຕ ໃນຄຳວ່າ ‘ການປົດອາວຸດນິວເຄລຍ.’ ເປັນເຫດບັງເອີນຫຼືບໍ່?” ທ່ານແອນຄິດ ປານດາ ເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສ ຢູ່ທີ່ອົງການ Carnegie Endowment ເພື່ອສັນຕິພາບສາກົນ ໄດ້ຖາມ ໃນທວີດເຕີ. ທ່ານໄດ້ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງອອກມາວ່າ ຈຳນວນຂອງຂີປະນາວຸດ ICBM ທີ່ຫຼາຍແທ້ໆນັ້ນ ຖ້າວ່າມີຄວາມສາມາດ ອາດຫຼາຍເກີນກວ່າທີ່ຖານສະກັດກັ້ນ ຢູ່ເທິງພື້ນດິນຂອງສະຫະລັດ ຈະສະກັດກັ້ນໄດ້.
ຂີປະນາວຸດ ICBM ວາຊົງ-17 ໄດ້ຖືກເອີ້ນວ່າ “ຂີປະນາວຸດສັດປະຫຼາດ” ສຳລັບຄວາມອາດສາມາດຂອງມັນທີ່ສັນນິຖານກັນວ່າ ຈະບິນມາເຖິແຜ່ນດິນໃຫຍ່ຂອງສະຫະລັດ ໂດຍບັນທຸກຫົວລະເບີດນິວເຄລຍຫຼາຍລູກ ທີ່ມີຈຸດປະສົງຕໍ່ຫຼາຍເປົ້າໝາຍ. ການທົດລອງເທື່ອທຳອິດທີ່ສຳເລັດຜົນແມ່ນໃນເດືອນພະຈິກ ປີກາຍນີ້ ຊຶ່ງຂີປະນາວຸດ ໄດ້ຖືກຍິງໃນແນວໂຄ້ງ ໂດຍເຮັດໃຫ້ມັນບິນໄປໃນໄລຍະກະປະມານ 15,000 ກິໂລແມັດ.
ເກົາຫຼີເໜືອ ແມ່ນຮູ້ຈັກກັນດີວ່າ ກຳລັງພັດທະນາເທັກໂນໂລຈີ ການບິນກັບຄືນເຂົ້າມາຊັ້ນບັນຍາກາດ ພ້ອມດ້ວຍເຄື່ອງຈັກທີ່ໃຊ້ເຊື້ອໄຟແຂງ-ຊຶ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ຂີປະນາວຸດ ICBM ບັນຈຸເຊື້ອໄຟໄວ້ລ່ວງໜ້າໄດ້ ໂດຍຈະຕັດເວລາລົງ ໃນການປະຕິບັດການຍິງ ເມື່ອປຽບທຽບກັບເຊື້ອໄຟແຫຼວນັ້ນ.
ບັນດານັກວິເຄາະບາງສ່ວນ ທີ່ມີຫ້ອງການຢູ່ໂຊລ ກ່າວວ່າ ໂຄງການພຽງຢາງ ອາດຈະທົດລອງ ຂີປະນາວຸດ ICBM ວາຊົງ-17 ໃນໄວໆນີ້ ອີກເທື່ອນຶ່ງ ໃນຊ່ວງເວລາ ທີ່ເປັນປົກກະຕິ ແນວຍິງຂຶ້ນຊື່ ໃນອັນທີ່ຈະເປັນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຈະສ້າງຄວາມບໍ່ພໍໃຈຢ່າງແຮງ ໃຫ້ແກ່ວໍຊິງຕັນ.