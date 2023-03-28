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ຜູ້ນຳ​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້ ຜະລິດ​ວັດ​ຖຸ ໃນ​ລະ​ດັບ ​ທີ່​ສາ​ມາດ​ນຳ​ໄປ​ສ້າງ​ ອາ​ວຸດນິວ​ເຄລຍໄດ້ ເພີ້ມຂຶ້ນ ​

  • ວີໂອເອ
(ພາບ​ໃນ​ແຟ​ມ) ພາບ​ນິ້ງ​ທີ່​ຖ່າຍ​ຈາກວີ​ດິ​ໂອທີ່​ນຳ​ມາອອກ​ອາ​ກາດໂດຍ​ໂທ​ລະ​ພາບ KRT ຂອງ​ເກົາ​ຫລີ​ເໜືອ ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ໃນ​ສິ່ງ​ທີ່​ອົງ​ການ​ຂ່າວນີ້​ເວົ້າ​ວ່າ​ ເປັນ​ລູກ​ສອຍ​ໄຟ​ຂີ​ປະ​ນາ​ວຸດທີ່​ຍິງ​ຂຶ້ນ​ຈາກ​ສະ​ຖານ​ທີ່ປິດ​ລັບແຫ່ງ​ນຶ່ງ​ໃນ​ເກົາ​ຫລີ​ເໜືອ, ວັນ​ທີ 20 ກຸມ​ພາ, 2023

ຜູ້ນຳ​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ, ທ່ານກິມ​ ຈົງ ອຶນ ຢາກ​ໃຫ້​ປະ​ເທດຂອງ​ຕົນ ​ເພີ່ມ​ທະວີ​ການຜະລິດ​ວັດ​ຖຸໃນ​ລະ​ດັບ​ທີ່​ສາ​ມາດ​ນຳ​ໄປ​ສ້າງ​ອາ​ວຸດນິວ​ເຄລຍໄດ້ ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່ເກົາ​ຫລີ​ເໜືອ​ໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ການ​ທົດ​ລອງ​ອາວຸດ​ຍຸດ​ໂທ​ປະກອນ​ຂອງ​ຕົນ.

ທ່ານກິມໄດ້​ທຳ​ການ​ຮຽກ​ຮ້ອງນັ້ນ​ໃນ​ວັນ​ຈັນວານ​ນີ້ ໃນລະຫວ່າງ​ການ​ພົບ​ປະ​ກັບ​ນັກ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ຈາກ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ອາ​ວຸດ​ນິວ​ເຄ​ລຍ​ຂອງ​ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ, ອີງ​ຕາມ​ການ​ລາຍ​ງານ​ຂອງ​ອົງ​ການຂ່າວ​ສູນ​ກາງ​ເກົາ​ຫຼີ ຫລື KCNA. ທ່ານ​ໄດ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ນັກ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ ​ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ຜະ​ລິດວັດ​ຖຸ ສຳ​ລັບ​ສ້າງອາ​ວຸດ​ນິວ​ເຄ​ລຍ​ໄດ້ ​ເພື່ອ "ເພີ້ມ​ທະ​ວີ" ການຂະ​ຫຍາຍ​ຄັງ​ສຳ​ພາ​ວຸດ​ນິວ​ເຄຼຍ​ຂອງ​ປະ​ເທດຂຶ້ນ.

ລາຍງານຂອງອົງ​ການ​ຂ່າວ KCNA ແມ່ນ​ມີຮູບຖ່າຍທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນທ່ານກິມ ກຳ​ລັງກວດກາຫົວອາ​ວຸດຕ່າງໆ, ລວມທັງຫົວອາ​ວຸດຮູບດັງງໍ ທີ່ມີຊື່ວ່າ “ຮົວ​ຊານ-31” (“Hwasan-31”) ເຊິ່ງມີຄວາມໝາຍວ່າ ພູໄຟໃນພາສາເກົາຫຼີ. ຮູບ​ພາບ​ອັນ​ນຶ່ງໃນ​ນັ້ນ ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ແຜນ​ວາດ​ເທິງຝາ​ ທີ່ເປັນ​ພື້ນຮູບ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ​ຫົວອາ​ວຸດນັ້ນ ​ສາ​ມາດ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ໃສ່​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ປະ​ເພດ​ຕ່າງໆ​ໄດ້​ແນວ​ໃດ.

ເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ທຳການຍິງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດໄລຍະສັ້ນຫລາຍ​ຄັ້ງໃນຊຸມ ມື້ມໍ່ໆມານີ້ ໃນຂະນະທີ່ກອງທັບເກົາຫຼີໃຕ້ແລະສະຫະລັດໄດ້ທຳການ ຊ້ອມລົບທາງທະຫານຮ່ວມກັນ ທີ່ພຽງຢາງມອງເບິ່ງວ່າ ເປັນການກຽມພ້ອມ ບຸກໂຈມຕີເກົາຫຼີເໜືອ. KCNA ລາຍງານໃນວັນຈັນວານນີ້ອີກວ່າ ທະຫານໄດ້ ທຳການທົດລອງເຮືອ​ບິນບໍ່​ມີ​ຄົນ​ຂັບ ຫລື ໂດ​ຣນໂຈມຕີໃຕ້ນ້ຳແບບໃໝ່ ຢ່າງສຳເລັດຜົນ ບວກກັບການທົດລອງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ ທີ່ບັນທຸກຫົວນິວເຄລຍທຽ​ມ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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