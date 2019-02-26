ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

logo-print
ພາສາຕ່າງໆ
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ເອເຊຍ

ຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ ເດີນ​ທາງໄປຮອດ ຫວຽດນາມ ເພື່ອ​ພົບປະ​ສຸດຍອດ ​ກັບ​ທ່ານ​ທ​ຣຳ

ຜູ້ນຳເກົາຫຼີ ເໜືອ ທ່ານກິມ ຈົງ ອຶນ ໂບກມືຈາກລົດໄຟ ໃນເມືອງດອງ ແດງ ເມືອງຊາຍແດນຫວຽດນາມ, 26 ກຸມພາ 2019.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່ໄດ້​ເດີນ​ທາງ​ດ້ວຍ​ລົດ​ໄຟເກືອບ 3 ມື້ ຜ່ານ​ປະ​ເທດ​ຈີນ, ຜູ້​ນຳເກົາຫຼີ​ເໜືອ
ທ່ານ ກິມ​ ຈົງ ອຶນ ​ກໍໄດ້​ໄປ​ຮອດ​ໄປ​ເຖິງ​ປະ​ເທດ​ຫວຽດ​ນາມແລ້​ວ​ເພື່ອ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​
ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ​ກັບປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ​ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ.

ຂະ​ບວນ​ລົດ​ໄຟທີ່ກັນ​ລູກ​ປືນ ​ສີເຫຼືອງ​ແລະ​ສີ​ຂຽວ​ ຂອງຜູ້​ນຳເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ ໄດ້​ໄປ​
ຮອດ​ເມືອງ​ຊາຍ​ແດນ ດອງ ດັງ​ ຂອງຫວຽດ​ນາມ​ໃນ​ເຊົ້າ​ວັນ​ອັງ​ຄານ​ມື້​ນີ້. ທ່ານ​ກິມ​
ແມ່ນໄດ້​ອອກ​ຈາກ​ລົດ​ໄຟ, ​ເດີນຍິ້ມແລະ​ໂບກ​ມື​ໄປຝູງ​ຊົນ​ທີ່​ໄປຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ
ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ທ່ານ​ຍ່າງ​ຕາມ​ພົມ​ແດງ ​ໄປຍັງລົດ​ທີ່ມາລໍ​ຖ້າ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານຢູ່​ນັ້ນ.

ລົດລີ​ໂມ​ຊີນ ​ຍີ່​ຫໍ້ Mercedes-Benz ແມ່ນ​ເຄື່ອນ​ອອກ​ໄປ​ດ້ວຍເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຮັກ​ສາ
​ຄວາມ​ປອດ​ໄພທ່ານ​ ​ທີ່ເປັນ​ຄ​ະ​ນະ​ໄດ້​ພາ​ກັນ​ສວມ​ໃສ່​ຊຸດ​ສີ​ດຳ ແລ່ນ​ຊ້າໆ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່
ລົດ​ຂອງ​ທ່ານ​ກິມ ​ເລີ້ມ​ອອກ​ຈາກ​ສະ​ຖາ​ນີ​ລົດ​ໄຟ.

ທ່ານ​ກິມ ຜູ້​ຊຶ່ງ​ໄດ້​ອອກເດີນ​ທາງ​ຈາກ​ພຽງ​ຢາງ ໃນ​ວັນ​ເສົາ​ຜ່ານ​ມາ​ນີ້, ຈະເດີນ​ທາງ​
ດ້ວຍ​ລົດ​ເປັນ​ເວ​ລາ​ຫຼາຍໆ​ຊົ່ວ​ໂມງຈາກ​ເຂດ​ພູ​ຜາ​ໃນ​ພາກ​ເໜືອ​ຂອງ​ຫວຽດ ນາມ​ໄປ​ຍັງ
ນະ​ຄອນ​ຮາ​ໂນ່ຍ.

ຜູ້ນຳເກົາຫຼີ ເໜືອ ທ່ານກິມ ຈົງ ອຶນ ໂບກມືຈາກລົດໂດຍລົດໄຟ ໃນເມືອງດອງ ແດງ ເມືອງຊາຍແດນຫວຽດນາມ, 26 ກຸມພາ 2019.
ຜູ້ນຳເກົາຫຼີ ເໜືອ ທ່ານກິມ ຈົງ ອຶນ ໂບກມືຈາກລົດໂດຍລົດໄຟ ໃນເມືອງດອງ ແດງ ເມືອງຊາຍແດນຫວຽດນາມ, 26 ກຸມພາ 2019.

ໃນ​ຊ່ວງ 2 ມື້ ຂອງ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ ທີ່​ຈະ​ເລີ້ມ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ມື້​ອື່ນ​ນີ້, ທ່ານ​ທ​ຣຳ ແລະ​ທ່ານ​ກິມ ຈະ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ທີ່​ຈະສ້າງ​ຄວ​າມ​ຄືບ​ໜ້າ ໃຫ້​ແກ່​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງປົດ​ອາ​ວຸດ​ນິວ​ເຄ​ລຍ ທີ່​ໄດ້​ລົງ​ນາມ​ໃນ​ການ​ພົບ​ປະ​ກັນ​ທີ່ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດໃນ ​ເດືອນ​ພຶດ​ສະ​ພາ​ປີ​ກາຍ​ນີ້ ​ທີ່​ສິງ​ກະໂ​ປ​ນັ້ນ.

ທ່ານ​ທ​ຣຳ ຜູ້​ຊຶ່ງ​ອອກ​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ນະ​ຄອນ​ຮາ​ໂນ່ຍ ໂດ​ຍ​ເຮືອ​ບິນປະ​ຈຳ​ຕຳ​ແໜ່ງປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ຫຼື Air Force One ນັ້ນ ໄດ້​ກ່າວ​ກ່ອນ​ອອກ​ຈາກ​ວໍ​ຊີງ​ຕັນ​ວ່າ ທ່ານ​ຄາດ​ວ່າ ຈະເປັນ “ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ​ສຸດ.”​

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ສະ​ຫະ​ລັດ ​ຄາດ​ວ່າ ຈະ​ໄປ​ຮອດ​ໄປ​ເຖິງ ນະ​ຄອນ​ຮາ​ໂນ່ຍ ໃນແລງວັນ​ພຸດມື້​ອື່ນ. ທ່ານ​ຈະ​ໂອ້​ລົມ​ສົນ​ທະ​ນາ​ກັບ​ທ່ານ​ກິມ ແບບ​ສັ້ນໆ ນຶ່ງ​ຕໍ່​ນຶ່ງ ໃນ​ມື້​ນັ້ນກ່ອນ​ການ​ຮັບ​ປະ​ທານ​ອາ​ຫານ​ຄ່ຳ “ແບບ​ສັງ​ສັນ” ທີ່​ຈະ​ຮວມ​ທັງ​ຜູ້​ຕາງຈຸ​ນ້ອຍໆ ຈາກ​ແຕ່​ລະ​ຝ່າຍ, ອີງ​ຕາມ​ໂຄ​ສົກ​ຂອງ​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ ທ່ານ​ນາງ​ຊາ​ຣາ ຮັກ​ກາ​ບີ ແຊນ​ເດີ​ຣ໌ສ.

ໃນ​ເຊົ້າ​ວັນ​ພຸດ​ມື້​ນີ້, ທ່ານ​ກິມຄາດ​ວ່າ ຈະ​ພົບ​ປະ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຫວຽດ​ນາມ. ທ່ານ​ອາດ​ຈະ​ໄປ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ເມືອງຮາຍ​ຟອງ ​ຊຶ່ງ​ເປັນເມືອງ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ​ໃ​ຫຍ່​ຂອງ​ຫວຽດ​ນາມ ແລະ​ສູນ​ກາງການ​ຜະ​ລິດ Bac Ninh ອີງ​ຕາມ​ລາຍ​ງານ​ຂອງ​ຣອຍ​ເ​ຕີ້.

ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ສະ​ຫະ​ລັດ ຫວັງ​ວ່າ ທ່ານ​ກິມ ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ອິດ​ທິ​ພົນ​ຈາກ​ປະ​ສົບ​ການ​ໃນ​ຫວຽດ​ນາມ, ​ຊຶ່ງ​ເປັນ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ປົກ​ຄອງ​ແບບ​ມີ​ພັກ​ດຽວ ທີ່​ມີ​ປະ​ສົບ​ການໃນການ​ຈະ​ເລີນ​ເຕີບ​ໂຕ​ທາງ​ດ້ານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່ໄດ້​ເປີດ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ຂອງ​ຕົນ ສູ່​ໂລກ​ພາຍນອກ.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້ມ​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນ ທຣຳ ໂບກມື ໃນຂະນະທີ່ທ່ານຂຶ້ນເຮືອບິນປະຈຳຕຳແໜ່ງ Air Force One ເພື່ອອອກເດີນທາງໄປຍັງຫວຽດນາມ ເພື່ອພົບປະກັບຜູ້ນຳເກົາຫຼີ ເໜືອ ທ່ານກິມ ຈົງ ອຶນ ທີ່ສະໜາມບິນກອງທັບອາກາດ Andrews, ລັດແມຣີແລນ, 25 ກຸມພາ 2019.
ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນ ທຣຳ ໂບກມື ໃນຂະນະທີ່ທ່ານຂຶ້ນເຮືອບິນປະຈຳຕຳແໜ່ງ Air Force One ເພື່ອອອກເດີນທາງໄປຍັງຫວຽດນາມ ເພື່ອພົບປະກັບຜູ້ນຳເກົາຫຼີ ເໜືອ ທ່ານກິມ ຈົງ ອຶນ ທີ່ສະໜາມບິນກອງທັບອາກາດ Andrews, ລັດແມຣີແລນ, 25 ກຸມພາ 2019.

ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ

ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ

ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ

Back to top
XS
SM
MD
LG