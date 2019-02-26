ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ເດີນທາງດ້ວຍລົດໄຟເກືອບ 3 ມື້ ຜ່ານປະເທດຈີນ, ຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ
ທ່ານ ກິມ ຈົງ ອຶນ ກໍໄດ້ໄປຮອດໄປເຖິງປະເທດຫວຽດນາມແລ້ວເພື່ອ ເຂົ້າຮ່ວມ
ກອງປະຊຸມສຸດຍອດກັບປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ.
ຂະບວນລົດໄຟທີ່ກັນລູກປືນ ສີເຫຼືອງແລະສີຂຽວ ຂອງຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ໄປ
ຮອດເມືອງຊາຍແດນ ດອງ ດັງ ຂອງຫວຽດນາມໃນເຊົ້າວັນອັງຄານມື້ນີ້. ທ່ານກິມ
ແມ່ນໄດ້ອອກຈາກລົດໄຟ, ເດີນຍິ້ມແລະໂບກມືໄປຝູງຊົນທີ່ໄປຕ້ອນຮັບທ່ານ
ໃນຂະນະທີ່ທ່ານຍ່າງຕາມພົມແດງ ໄປຍັງລົດທີ່ມາລໍຖ້າຕ້ອນຮັບທ່ານຢູ່ນັ້ນ.
ລົດລີໂມຊີນ ຍີ່ຫໍ້ Mercedes-Benz ແມ່ນເຄື່ອນອອກໄປດ້ວຍເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັກສາ
ຄວາມປອດໄພທ່ານ ທີ່ເປັນຄະນະໄດ້ພາກັນສວມໃສ່ຊຸດສີດຳ ແລ່ນຊ້າໆ ໃນຂະນະທີ່
ລົດຂອງທ່ານກິມ ເລີ້ມອອກຈາກສະຖານີລົດໄຟ.
ທ່ານກິມ ຜູ້ຊຶ່ງໄດ້ອອກເດີນທາງຈາກພຽງຢາງ ໃນວັນເສົາຜ່ານມານີ້, ຈະເດີນທາງ
ດ້ວຍລົດເປັນເວລາຫຼາຍໆຊົ່ວໂມງຈາກເຂດພູຜາໃນພາກເໜືອຂອງຫວຽດ ນາມໄປຍັງ
ນະຄອນຮາໂນ່ຍ.
ໃນຊ່ວງ 2 ມື້ ຂອງການເຈລະຈາ ທີ່ຈະເລີ້ມຂຶ້ນໃນວັນພຸດມື້ອື່ນນີ້, ທ່ານທຣຳ ແລະທ່ານກິມ ຈະພະຍາຍາມທີ່ຈະສ້າງຄວາມຄືບໜ້າ ໃຫ້ແກ່ຂໍ້ຕົກລົງປົດອາວຸດນິວເຄລຍ ທີ່ໄດ້ລົງນາມໃນການພົບປະກັນທີ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ຄັ້ງທຳອິດໃນ ເດືອນພຶດສະພາປີກາຍນີ້ ທີ່ສິງກະໂປນັ້ນ.
ທ່ານທຣຳ ຜູ້ຊຶ່ງອອກເດີນທາງໄປນະຄອນຮາໂນ່ຍ ໂດຍເຮືອບິນປະຈຳຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີ ຫຼື Air Force One ນັ້ນ ໄດ້ກ່າວກ່ອນອອກຈາກວໍຊີງຕັນວ່າ ທ່ານຄາດວ່າ ຈະເປັນ “ກອງປະຊຸມສຸດຍອດທີ່ສຳຄັນສຸດ.”
ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ຄາດວ່າ ຈະໄປຮອດໄປເຖິງ ນະຄອນຮາໂນ່ຍ ໃນແລງວັນພຸດມື້ອື່ນ. ທ່ານຈະໂອ້ລົມສົນທະນາກັບທ່ານກິມ ແບບສັ້ນໆ ນຶ່ງຕໍ່ນຶ່ງ ໃນມື້ນັ້ນກ່ອນການຮັບປະທານອາຫານຄ່ຳ “ແບບສັງສັນ” ທີ່ຈະຮວມທັງຜູ້ຕາງຈຸນ້ອຍໆ ຈາກແຕ່ລະຝ່າຍ, ອີງຕາມໂຄສົກຂອງທຳນຽບຂາວ ທ່ານນາງຊາຣາ ຮັກກາບີ ແຊນເດີຣ໌ສ.
ໃນເຊົ້າວັນພຸດມື້ນີ້, ທ່ານກິມຄາດວ່າ ຈະພົບປະກັບບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຫວຽດນາມ. ທ່ານອາດຈະໄປຢ້ຽມຢາມເມືອງຮາຍຟອງ ຊຶ່ງເປັນເມືອງອຸດສາຫະກຳໃຫຍ່ຂອງຫວຽດນາມ ແລະສູນກາງການຜະລິດ Bac Ninh ອີງຕາມລາຍງານຂອງຣອຍເຕີ້.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ ຫວັງວ່າ ທ່ານກິມ ຈະໄດ້ຮັບອິດທິພົນຈາກປະສົບການໃນຫວຽດນາມ, ຊຶ່ງເປັນປະເທດທີ່ປົກຄອງແບບມີພັກດຽວ ທີ່ມີປະສົບການໃນການຈະເລີນເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ເປີດເສດຖະກິດຂອງຕົນ ສູ່ໂລກພາຍນອກ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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