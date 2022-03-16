ກອງທັບເກົາຫຼີໃຕ້ໄດ້ກ່າວວ່າ ເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ພະຍາຍາມ ແຕ່ປາກົດວ່າ ໄດ້ປະສົບກັບຄວາມລົ້ມແຫຼວໃນການຍິງລູກສອນໄຟທີ່ບໍ່ສາມາດລະບຸປະເພດໄດ້ ເມື່ອຕອນເຊົ້າວັນພຸດມື້ນີ້ ໃນສິ່ງທີ່ອາດເປັນຄວາມລົ້ມແຫຼວຄັ້ງໃຫຍ່ເທື່ອທຳອິດຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ໃນການຍິງລູກສອນໄຟ ທີ່ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈສູງ ໃນຮອບຫຼາຍປີ.
ຖະແຫລງການສະບັບນຶ່ງຂອງກອງທັບເກົາຫຼີໃຕ້ ໄດ້ກ່າວວ່າ ລູກຈະຫຼວດຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ປາກົດວ່າ ໄດ້ປະສົບກັບຄວາມລົ້ມແຫຼວ “ໃນທັນທີຫຼັງຈາກຖືກຍິງຂຶ້ນ” ຊຶ່ງໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນເຂດຊູນານ (Sunan) ໃກ້ກັບນະຄອນຫຼວງພຽງຢາງ.
ອົງການຂ່າວຢອນຮັບ (Yonhap) ຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ໄດ້ລາຍງານວ່າ ອາວຸດດັ່ງກ່າວ “ເບິ່ງຄືວ່າ ໄດ້ລະເບີດໃນກາງອາກາດ ບໍ່ດົນຫຼັງຈາກຖືກຍິງຂຶ້ນ.”
ອົງການຂ່າວ NK ທີ່ມີຫ້ອງການຕັ້ງຢູ່ນະຄອນຫຼວງໂຊລ ຊຶ່ງມີແຫລ່ງຂ່າວໃນເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ກ່າວວ່າ ເສດຊິ້ນສ່ວນຂອງລູກສອນໄຟ ໄດ້ຕົກລົງຢູ່ໃນຫຼືຢູ່ໃກ້ນະຄອນຫຼວງຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ໂດຍອ້າງເຖິງພາບຖ່າຍນຶ່ງ ແລະພວກຄົນທີ່ເຫັນເຫດການ ໃນການຍິງທີ່ປະສົບກັບຄວາມລົ້ມແຫຼວນັ້ນ.
ອົງການຂ່າວ NK ໄດ້ລາຍງານວ່າ “ພາບຖ່າຍທີ່ອົງການຂ່າວ NK ໄດ້ເຫັນນັ້ນ ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ໄຟແດງວົງມົນແລະຄວັນດຳເປັນສາຍ ໃນຕອນສຸດທ້າຍຂອງລູກສອນໄຟ ທີ່ທະຍານຂຶ້ນຊິກແຊັກໄປມາໃນທ້ອງຟ້າ.”
ຍັງບໍ່ເປັນທີ່ຈະແຈ້ງວ່າ ມັນເປັນອາວຸດປະເພດໃດ ທີ່ເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ພະຍາຍາມທົດລອງ. ກ່ອນໜ້ານີ້ ສື່ມວນຊົນຂອງຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ລາຍງານວ່າ ເກົາຫຼີເໜືອ ປາກົດວ່າ ໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດໃດໆຕື່ມອີກ.
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