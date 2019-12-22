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ທ່ານ ກິມ ຈົງ ອຶນ ຈັດ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ ກອງ​ທັບ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ຄວາມ​ເຄັ່ງ​ຕຶງ ກຳ​ລັງ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ

ຜູ້​ຊາຍ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ເບິ່ງ​ໂທ​ລະພາບ ທີ່​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ພາບ​ຂອງ​ຜູ້​ນຳ​ເກົາຫຼີ​ເໜືອຢູ່​ສະ​ຖ​ານ​ທີ່​ຍິງ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ໄລ​ຍະ​ໄກ ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ລາຍ​ການ​ຂ່າວ ຢູ່​ສະ​ຖາ​ນລົດ​ໄຟ​ນະ​ຄອນຫຼວງ ໂຊ​ລ, ເກົາຫຼີ​ໃຕ້. 9 ທັນ​ວາ, 2019.

ຜູ້​ນຳ ເກົາຫຼີ​ເໜືອ ທ່ານ ກິມ ຈົງ ອຶນ ໄດ້​ຈັດ​ກອ​ງປະ​ຊຸມ​ຂ​ອງ​ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ກອງ​ທັບ​ລະ​ດັບ​ສູງ ເພື່ອ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ການ​ຂະ​ຫຍາຍ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ຂອງກອງ​ທັບ​ຂອງ​ປະ​ເທດ, ເຊິ່ງອົງ​ການ​ຂ່າວ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ໄດ້​ລາຍ​ງານ​ໃນ​ວັນ​ອາ​ທິດມື້ນີ້ ທ່າມ​ກາງ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ທີ່​ສູງ​ຂຶ້ນ​ວ່າ ເກົາຫຼີ​ເໜືອ ອາດ​ຈະ​ຫັນ​ມາ​ປະ​ເຊີນ​ໜ້າ​ກັບ​ລັດ​ຖະ​ບານ ວໍ​ຊິງ​ຕັນ.

ທ່ານ ກິມ ໄດ້​ເປັນ​ປະ​ທານ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຂອງ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ທິ​ການກອງ​ທັບ​ສູນ​ກາງ​ຂອງ ພັກ​ກຳ​ມະ​ກອນ​ທີ່​ກຳ​ລັງ​ປົກ​ຄອງ​ປະ​ເທດ​ຢູ່, ອີງ​ຕາມ​ອົງ​ການ​ຂ່າວ KCNA, ເພື່ອ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ບາດ​ກ້າວ​ຕ່າງໆ “ເພື່ອ​ຂະ​ຫຍາຍກອງ​ກຳ​ລັງ​ຕິດ​ອາ​ວຸດ​ໂດຍ​ລວມ​ຂອງ​ປະ​ເທດ, ກອງ​ທັບ ແລະ ການ​ເມືອງ.”

ອົງ​ການ​ຂ່າວ KCNA ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ພ້ອມ​ກັນ​ນັ້ນ​ຍັງ​ໄດ້​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ບັນ​ຫາ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ​ຕ່າງໆ ເພື່ອ​ການ​ປັບ​ປຸງ​ການ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ໂດຍລວມ​ຢ່າງ​ເດັດ​ຂາດ ແລະ ບັນ​ຫາຫຼັກ​ສຳ​ລັບ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ທີ່​ໝັ້ນ​ຄົງ ແລະ ວ່ອງ​ໄວ ໃນ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ຂອງກອງ​ທັບ​ສຳ​ລັບ​ການ​ປ້ອງ​ກັນ​ຕົນ​ເອງ.”

ເຂົາ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ໄດ້​ໃຫ້​ລາຍ​ລະ​ອຽດ ​ກ່ຽວ​ກັບ​ວ່າ ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໄດ້​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ເວ​ລາ​ໃດ ຫຼື ມີ​ການ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ ​ກ່ຽວ​ກັບ​ ຫຍັງ​ແດ່.

ຄະ​ນະ​ກຳ​ມາ​ທິ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວ ແມ່ນອົງ​ການ​ທີ່​ທຳ​ການ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ ກ່ຽວ​ກັບ ກອງ​ທັບ​ລະ​ດັບ​ສູງ​ຂອງ ເກົາຫຼີ​ເໜືອ. ທ່ານ ກິມ ປົກ​ຄອງ​ປະ​ເທດ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ຜູ້​ບັນ​ຊາ​ການກອງ​ທັບ​ສູງ​ສຸດ ແລະ ເປັນ​ປະ​ທານ​ຂອງ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມາ​ທິ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວ.

ເກົາຫຼີ​ເໜືອ ໄດ້​ກຳ​ນົດ​ຂີ​ດເສັ້ນ​ຕາຍ​ທ້າຍ​ປີ​ສຳ​ລັບ ສະ​ຫະ​ລັດ ເພື່ອ​ປ່ຽນ​ແປງ​ສິ່ງ​ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ເວົ້າ​ວ່າ ແມ່ນ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ທີ່ບໍ່​ເປັນ​ມິດ ທ່າມ​ກາງ​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ທີ່​ບໍ່​ໄປ​ບໍ່​ມາ ເພື່ອ​ທຳ​ຄວາມ​ກ້າວ​ໜ້າ​ ກ່ຽວ​ກັບ ຄຳ​ສັນ​ຍາ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ເພື່ອ​ສິ້ນ​ສຸດ​ໂຄງ​ການ​ນິວ​ເຄ​ລຍ​ຂອງ ເກົາຫຼີ​ເໜືອ ແລະ ສ້າງ​ສັນ​ຕິ​ພາບ​ທີ່​ຍືນ​ຍົງ​.

ທ່ານ ກິມ ແລະ ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ໄດ້​ພົບ​ປະ​ກັນ​ສາມ​ຄັ້ງ​ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ເດືອນ​ມິ​ຖຸ​ນາ 2018, ແຕ່ບໍ່​ໄດ້​ມີ​ຄວາມ​ກ້າວ​ໜ້າ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ​ໃນ​ການ​ສົນ​ທະ​ນາ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່ ເກົາຫຼີ​ເໜືອ ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ຍົກ​ເລີກ​ມາດ​ຕະ​ການ​ລົງ​ໂທດ​ສາ​ກົນ​ທີ່​ເດັດ​ຂາດ​ກ່ອນ.

ໃນ​ວັນ​ເສົາ​ວານນີ້, ສື່ມວນ​ຊົນ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ສະ​ຫະ​ລັດ “ຈະ​ປະ​ສົບ​ຜົນ​ທີ່​ຕາມ​ມາ​ຢ່າງ​ໜັກ” ສຳ​ລັບ​ການ​ບໍ່​ເຫັນ​ພ້ອມ​ກັບສະ​ຖິ​ຕິ​ບັນ​ຫາ​ສິດ​ທິ​ມະ​ນຸດ​ຂອງ ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ ແລະ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ຄຳ​ເວົ້າ​ທີ່​ມຸ່ງ​ຮ້າຍ ຂອງ ວໍ​ຊິງ​ຕັນ ມີ​ແຕ່​ຕ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຄວາມ​ເຄັ່ງ​ຕຶງ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ແຫຼມ ເກົາຫຼີ​.

ເກົາຫຼີ​ເໜືອ ຍັງ​ໄດ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ ສະ​ຫະ​ລັດ ຢ່າງ​ຊໍ້​າ​ແລ້​ວ​ຊ້ຳ​ອີກ ໃຫ້ “ຍົກ​ເລີກ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ທີ່​ມຸ່ງ​ຮ້າຍ” ແລະ ໄດ້​ເຕືອນ​ກ່ຽວ​ກັບ “ຂອງ​ຂວັນ​ວັນ​ຄ​ຣິ​ສ​ມັ​ສ” ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່ຂີ​ດ​ເສັ້ນ​ຕາຍ​ທ້າຍ​ປີ​ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ກຳ​ນົດ​ໃຫ້ ວໍ​ຊິງ​ຕັນ ເພື່ອ​ປ່ຽນ​ແປງ​ທ່າ​ທີ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ແມ່ນໃກ້​ຈະ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ນັ້ນ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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