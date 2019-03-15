ເກົາຫລີເໜືກ່າວວ່າ ພຽງຢາງບໍ່ມີເຈດຕະນາທີ່ຈະຍອມເຮັດຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງ ຂອງວໍຊິງຕັນ ແລະທ່ານ ກິມ ຈົງ ອຶນ ຈະອອກຖະແຫລງການໃນໄວໆນີ້ ກ່ຽວກັບການເຈລະຈາກັນໃນອະນາຄົດທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນໄດ້.
ລາຍງານຕ່າງໆ ຍັງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ທ່ານ ກິມ ອາດທຳການຈະພິຈາລະນາຄືນອີກ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຄຳສັງຫ້າມ ການທົດລອງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດທີ່ໄດ້ວາງອອກມາໄດ້ປີກວ່ານັ້ນ ຍຸດຕິລົງ.
ມີລາຍງານເພີ້ມເຕີມອັນນຶ່ງຈາກອົງການຂ່າວ ເອພີ ວ່າ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ທ່ານ ໂຈ ຊົນ ຮຸຍ ທີ່ໄດ້ຖະແຫລງຕໍ່ພວກນັກຂ່າວ ແລະພວກນັກການທູດໃນພຽງຢາງໃນວັນສຸກມື້ນີ້ເວົ້າວ່າ ວໍຊິງຕັນ ປະຖິ້ມ ໂອກາດອັນລ້ຳຄ່າໄປ ໃນຕອນທີ່ທ່ານ ກິມ ແລະປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳຂອງສະຫະລັດ ບໍ່ສາມາດບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງນຳກັນໄດ້ ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມສຸດຍອດຂອງ ພວກເພິ່ນ ທີ່ຈັດຂຶ້ນຢູ່ທີ່ຮາໂນ່ຍ ໃນທ້າຍເດືອນກຸມພາຜ່ານມານີ້.
ປະທານາທິບໍດີທຣຳ ເວົ້າວ່າ ທ່ານຍ່າງອອກຈາກໂຕະປະຊຸມໄປ ກໍຍ້ອນວ່າ ມີຈຸດຢືນທີ່ແຕກຕ່າງກັນກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ເກົາຫລີເໜືອຕ້ອງໄດ້ເຮັດເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບການຍົກເລີກມາດຕະການລົງໂທດ.
ປະທານາທິບໍດີທຣຳ ກ່າວເພີ້ມຢູ່ໃນກອງປະຊຸມຖະແຫລງຂ່າວອີກວ່າ ພຽງຢາງ ໄດ້ຮ້ອງຂໍ ໃຫ້ຍົກເລີກມາດຕະການລົງໂທດທັງໝົດ ເພື່ອເປັນການແລກປ່ຽນ ກັບການການໂຈະການທົດລອງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ ແລະອາວຸດນິວເຄລຍ ຂອງຕົນ ຕະຫລອດທັງທັບມ້າງບ່ອນທົດລອງທີ່ໂຮງໄຟຟ້າຢົງບີຢອນ.
ເກົາຫລີເໜືອກັບກ່າວອ້າງວ່າ ຕົນໄດ້ຮ້ອງຂໍເອົາພຽງການຍົກເລີກ ມາດຕະການລົງໂທດເປັນບາງສ່ວນເທົ່ານັ້ນ.
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