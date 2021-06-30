ເກົາຫຼີເໜືອ ກ່າວເຕືອນວ່າ ມີເຫດການ ໄວຣັສໂຄໂຣນາ ທີ່ເປັນໄພ 'ຮ້າຍແຮງ' ເກີດຂຶ້ນ

ຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ ກິມ ຈົງ ອຶນ ກ່າວວ່າ ມີ “ເຫດການຮ້າຍແຮງ” ທີ່ເປັນໄພຂົ່ມ ຂູ່ຕໍ່ປະເທດຊາດຂອງພວກເຮົາ ກໍຄືຄວາມພະຍາຍາມ ໃນການປ້ອງກັນໄວຣັສໂຄໂຣນານັ້ນ ຊຶ່ງເປັນການຍອມຮັບທີ່ບໍ່ຄ່ອຍມີມາກ່ອນ ໂດຍພຽງຢາງ ຊຶ່ງຕົນກ່າວອ້າງວ່າ ປອດຈາກພະຍາດໂຄວິດ-19.
ໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມຂອງຄະນະກຳມະການກົມການເມືອງຂອງພັກກຳມະ ກອນທີ່ປົກຄອງປະເທດໃນປັດຈຸບັນ ທ່ານກິມ ໄດ້ຕຳໜິບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສ ສຳລັບຄວາມບໍ່ລະມັດລະວັງໂດຍບໍ່ໄດ້ລະບຸວ່າແມ່ນຫຍັງນັ້ນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຣກລະບາດຂອງໄວຣັສໂຄໂຣນາ ອີງຕາມລາຍງານ ຂອງອົງການຂ່າວ KCNA ຂອງທາງການ ໃນວັນພຸດມື້ນີ້.
ອົງການຂ່າວ KCNA ໄດ້ກ່າວວ່າ ບັນດາເຈົ້າໜ້າດັ່ງກ່າວ “ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດເຫດການທີ່ຮ້າຍແຮງເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເປັນວິກິດການຂະໜາດໃຫຍ່ຕໍ່ຄວາມປອດໄພຂອງປະເທດຊາດແລະປະຊາຊົນ.”
ລາຍງານນັ້ນ ບໍ່ໄດ້ສະໜອງລາຍລະອຽດໃດໆ ກ່ຽວກັບ “ເຫດການທີ່ຮ້າຍແຮງ” ຫຼືວ່າ ມັນເປັນໄພອັນຕະລາຍແນວໃດ.
ເກົາຫຼີເໜືອ ສືບຕໍ່ເນັ້ນຢ້ຳວ່າ ຕົນພົບເຫັນສູນກໍລະນີ ຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຊຶ່ງເກືອບວ່າ ເປັນການກ່າວອ້າງ ທີ່ເປັນໄປບໍ່ໄດ້ເລີຍ ຊຶ່ງອັນນັ້ນ ກໍໄດ້ຖືກໂຕ້ແຍ້ງໂດຍບັນດານັກຊ່ຽວຊານ ດ້ານການແພດຂອງໂລກ.
ມັນຍັງບໍ່ເປັນທີ່ຈະແຈ້ງວ່າ ການຍອມຮັບໃນວັນພຸດມື້ນີ້ ຂອງຄວາມລົ້ມແຫຼວນັ້ນ ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນການປ່ຽນແປງໃດໆໃນວິທີທາງການຮັບມືກັບໄວຣັສຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ຫຼືວ່າ ມັນເປັນຂໍ້ອ້າງ ສຳລັບແຜນການອື່ນໆພາຍໃນປະເທດ.