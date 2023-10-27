ຜູ້ນຳ ເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານ ກິມ ຈົງ ອຶນ ແມ່ນກຳລັງໃຊ້ການພົວພັນທາງການທູດຄັ້ງໃໝ່ຂອງທ່ານ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງດ້ານອາວຸດກັບປະທານາທິບໍດີ ຣັດເຊຍ ທ່ານ ວລາດິເມຍ ປູຕິນ ເພື່ອຮັກສາຖານະຂອງທ່ານກັບ ຈີນ ໃນຂະນະສາມປະເທດສັງຄົມນິຍົມດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວເພື່ອຕອບໂຕ້ ສະຫະລັດ, ອີງຕາມການວິເຄາະ.
ເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ປະຕິຍານ ໃນວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມາວ່າ ຈະສືບຕໍ່ການຮ່ວມມືທາງທະຫານຂອງເຂົາເຈົ້າກັບ ຣັດເຊຍ ເຖິງແມ່ນຈະມີການອອກສຽງຄັດຄ້ານຈາກສາກົນຢູ່ກອງປະຊຸມ ກ່ຽວກັບອາວຸດທຳມະດາຢູ່ກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ ໃນນະຄອນ ນິວຢອກ ກໍ່ຕາມ.
ທູດຂອງ ເກົາຫຼີເໜືອ ປະຈຳອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານ ກິມ ອິນ ຊຸລ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ສປປ ເກົາຫຼີ ຈະພັດທະນາສາຍພົວພັນຕາມປະເພນີດັ້ງເດີມ ກ່ຽວກັບ ມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືກັບ ສະຫະພັນ ຣັດເຊຍ ແລະ ບັນດາປະເທດທີ່ມີອຳນາດອະທິປະໄຕເອກະລາດອື່ນໆຕໍ່ໄປ.” ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນ ເກົາຫຼີ ຫຼື ສປປ ເກົາຫຼີ ແມ່ນຊື່ທາງການຂອງເກົາຫຼີເໜືອ.
ຢູ່ກອງປະຊຸມສະຫະປະຊາຊາດທີ່ໄດ້ສືບຕໍ່ໄປຈົນຮອດວັນພຸດທີ່ຜ່ານມາ, ຜູ້ແທນ ສະຫະລັດ ໃນກອງປະຊຸມ ກ່ຽວກັບ ການປົດອາວຸດ ທ່ານ ບຣູສ ເທີເນີ ໄດ້ກ່າວວ່າ ສະຫະລັດ ໄດ້ປະເມີນວ່າ ການນຳສົ່ງຕູ້ສິນຄ້າຫຼາຍກວ່າ 1,000 ຕູ້ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍອາວຸດໄປ ຣັດເຊຍ ສຳລັບສົງຄາມຂອງເຂົາເຈົ້າກັບ ຢູເຄຣນ ຈະສ້າງຄວາມບໍ່ໝັ້ນຄົງຕໍ່ຄວາມປອດໄພສາກົນ.