ເກົາຫຼີເໜືອ ຈະມອບ ຊາກກະດູກ ທະຫານອາເມຣິກັນ ໃຫ້ແກ່ ສະຫະລັດ

ອົງການຂ່າວຢອນຮັບຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ກ່າວວ່າ ເກົາຫຼີເໜືອ ແມ່ນກະກຽມທີ່ຈະມອບຊາກກະດູກຂອງພວກທະຫານອາເມຣິກັນ ທີ່ເສຍຊີວິດໃນປາງສົງຄາມເກົາຫຼີມາໄດ້
6 ທົດສະວັດກວ່າໆແລ້ວນັ້ນ.
ອົງການຂ່າວຢອນຮັບ ກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ຮຽນຮູ້ຈາກແຫຼ່ງການທູດຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ທີ່ວ່າ ເມື່ອໄວໆມານີ້ ເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ຮັບພວກຫີບໄມ້ເຕັມ 2 ຄັນລົດຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ.
ຊາກເສດກະດູກ ຈະຖືກເກັບໄວ້ໃນຫີບໄມ້ ແລະຈະສົ່ງມອບໃຫ້ສະຫະລັດ ພາຍໃນວັນສຸກ ກໍຄືວັນທີ 27 ກໍລະກົດ ມື້ອື່ນນີ້ ທີ່ເປັນຂີດໝາຍ ຄົບຮອບ 65 ປີ ຂອງການລົງນາມໃນສັນຍາສະຫງົບເສິກ ທີ່ໄດ້ຍຸຕິສົງຄາມລະຫວ່າງປີ 1950 ຫາ 1953 ທີ່ແບ່ງ ປະເທດຄອມມຸຍນິດເກົາຫຼີເໜືອ ແລະປະເທດປະຊາທິປະໄຕເກົາຫຼີໃຕ້ ອອກຈາກກັນ
ນັ້ນ.
ອົງການຂ່າວຢອນຮັບ ໄດ້ກ່າວວ່າ ເຮືອບິນລຳລຽງຂອງສະຫະລັດ ຈະບິນໄປຍັງເມືອງໂວສະນານ ທາງພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ເພື່ອຮັບເອົາຊາກກະດູກ
ແລະຫລັງຈາກນັ້ນ ກໍຈະບິນໄປຍັງຖານທັບອາກາດ ໂອຊານ ໃກ້ໆນະຄອນຫຼວງໂຊລ. ພວກຊາກກະດູກດັ່ງກ່າວນີ້ ຈະຖືກສົ່ງໄປຍັງລັດຮາວາຍບ່ອນທີ່ຈະມີການກວດ DNA.
ການມອບຊາກກະດູກດັ່ງກ່າວ ແມ່ນປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກລົງ ທີ່ໄດ້ເຊັນກັນ ໃນເດືອນແລ້ວນີ້ ລະຫວ່າງຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານກິມ ຈົງ ອຶນ ແລະປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໃນກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ຄັ້ງປະຫວັດສາດ ທີ່ສິງກະໂປນັ້ນ .
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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