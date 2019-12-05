ສະຫະລັດ ແລະເກົາຫລີເໜືອ ໄດ້ພາກັນໃຊ້ວິທີການນາບຂູ່ທີ່ເປັນໄນໆວ່າ ຈະ ໃຊ້ກຳລັງທະຫານ ກ່ອນວັນກຳນົດເສັ້ນຕາຍໃນທ້າຍປີຂອງພຽງຢາງ ເພື່ອສ້າງ ກ້າວໜ້າໃນການເຈລະຈາເລື້ອງອາວຸດນິວເຄລຍ.
ທ່ານ ພາກ ຈົງ ໂຈນ (Pak Jong Chon), ຜູ້ບັນຊາການກອງທັບປະຊາຊົນເກົາຫລີ ຫລື KPA, ໄດ້ນາບຂູ່ວ່າ ຈະກະທຳການແບບດຽວກັນເປັນການຕອບກັບຄືນຕໍ່ການກະທຳໃດໆ ທີ່ໃຊ້ກຳລັງທາງທະຫານຂອງສະຫະລັດ ຢູ່ໃນຖະແຫລງການສະບັບນຶ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ເປີດເຜີຍອອກມາຢູ່ໃນຂ່າວສານທາງການຂອງເກົາຫລີເໜືອໃນວັນພຸດວານນີ້. ຖະແຫລງການດັ່ງກ່າວເປັນການຕອບໂຕ້ກັບໂດຍກົງຕໍ່ຄຳເຫັນຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີທຣຳ ທີ່ໄດ້ເວົ້າເປັນໄນໆໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຈະໃຊ້ກຳລັງທະຫານຕໍ່ເກົາຫລີເໜືອ ຖ້າຈຳເປັນ.
"ສິ່ງນຶ່ງຂ້າພະເຈົ້າຢາກເວົ້າໃຫ້ຮູ້ຢ່າງຈະແຈ້ງກໍຄື ການໃຊ້ກຳລັງທະຫານປະກອບອາວຸດບໍ່ແມ່ນສິດຂອງສະຫະລັດເທົ່ານັ້ນ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ ພາກ (Pak) ທີ່ຖືກລາຍລານວ່າ ທ່ານໄດ້ກ່າວຜ່ານ ອົງການຂ່າວສູນກາງເກົາຫລີ ຫລື KCNA ໃນວັນທີ 4 ທັນວາ. ທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ "ໃຜກໍຄົງຈະສາມາດຄາດເດົາໄດ້ວ່າ ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນເກົາຫລີ ຫລື DPRK ຈະຕອບຄືນແນວໃດ ຖ້າຫາກສະຫະລັດດຳເນີນການທາງທະຫານຕໍ່ DPRK."
ກ່ອນໜ້ານັ້ນບໍ່ເທົ່າໃດ ຊົ່ວໂມງ ທ່ານ ທຣຳໄດ້ກ່າວກ່ຽວກັບເກົາຫລີເໜືອ ຕໍ່ພວກນັກຂ່າວຢູ່ກອງປະຊຸມເນໂຕ (NATO) ໃນນະຄອນລອນດອນ ໂດຍເວົ້າວ່າ "ດຽວນີ້ ພວກເຮົາມີກຳລັງທະຫານທີ່ມີພະລັງແຂງແກ່ນທີ່ສຸດແບບບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ ແລະພວກເຮົາກໍເປັນປະເທດທີ່ມີພະລັງອຳນາດເໜືອໝູ່ຫລາຍທີ່ສຸດຢູ່ໃນໂລກ. ແລະຫວັງວ່າ ພວກເຮົາບໍ່ຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ມັນ ແຕ່ວ່າຖ້າພວກເຮົາມີຄວາມຈຳເປັນ ພວກເຮົາກໍຈະໃຊ້ມັນ. ຖ້າພວກເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ ພວກເຮົາກໍຈະໃຊ້ມັນ."
ເຖິງແມ່ນວ່າ ສະຫະລັດ ແລະເກົາຫລີເໜືອໄດ້ນາບຂູ່ຕໍ່ກັນແລະກັນ ຫລາຍໆຄັ້ງ ນັບແຕ່ທ່ານທຣຳຂຶ້ນກຳຕຳແໜ່ງເປັນຕົ້ນມາໃນເດືອນມັງກອນປີ 2017 ກໍຕາມ, ນັກຊ່ຽວຊານບາງທ່ານເຊື່ອວ່າ ການນາບຂູ່ຕໍ່ກັນໃນຄັ້ງຫລ້າສຸດ ເປັນຮ່ອງຮອຍສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງຫລາຍທີ່ສຸດວ່າຄວາມເຄັ່ງຕຶງກຳລັງເພີ້ມທະວີສູງຂຶ້ນ.
ທ່ານ ຈອນ ແດລເລີຣີ (John Delury), ນັກວິເຄາະກ່ຽວກັບເກົາຫລີເໜືອ ແລະຮອງສາສະດາຈານດ້ານການສຶກສາກ່ຽວກັບຈີນ ຢູ່ໃນມະຫາວິທະຍາໄລ ຢອນໄຊ (Yonsei) ໃນນະຄອນຫລວງໂຊລເວົ້າວ່າ "ມີການສະແດງໃຫ້ເຫັນເປັນປະຈຳ ຢູ່ໃນຖ້ອຍຄຳຂອງເກົາຫລີເໜືອໃນຕະຫລອດປີ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຄິດແບບຮອບຄອບສົມຄວນ ກ່ຽວກັບການບໍ່ຕຳໜິທ່ານທຣຳແບບໂດຍກົງ." ທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ "ຖ້ອຍຄຳໂວຫານຄັ້ງນີ້ ທີ່ທ່ານ ທຣຳ ແລະທ່ານກິມ ກຳລັງໄດ້ເລີ້ມກ້າວໄປຕຳໜິກັນໂດຍກົງ ຫລື ແຕ່ລະຄົນຕ່າງກໍເຫັນວ່າ ອີກຝ່າຍນຶ່ງເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງບັນຫາ ນັ້ນແມ່ນເປັນເລື້ອງທີ່ສຳຄັນຫລາຍ."
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ ໃນວັນທີ 3 ທັນວາຜ່ານມານີ້, ເຈົ້າໜ້າທີ່ຄົນນຶ່ງໃນກະຊວງການຕ່າງປະເທດເກົາຫລີເໜືອ ໄດ້ກ່າວຫາສະຫະລັດວ່າ ການຮັກສາເກົາຫລີເໜືອ ໄວ້ຢູ່ໃນ “ຂໍ້ຜູກມັດຂອງການເຈລະຈາ" ວ່າເປັນ "ເລ້ຫລ່ຽມທີ່ໂງ່ງ່າວ" ຫລືເປັນເຄື່ອງມືທາງການເມືອງ ເພື່ອໃຊ້ຢູ່ໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ປີ 2020. ທ່ານ ນີ ແທ ຊອງ (Ri Thae Song), ຮອງລັດຖະມົນຕີຜູ້ທີ 1 ຂອງກະຊວງດັ່ງກ່າວ ຍັງໄດ້ກ່າວອີກວ່າ "ສຸດແລ້ວແຕ່ສະຫະລັດຈະເລືອກເອົາວ່າ ຢາກໄດ້ຫຍັງເປັນຂອງຂວັນວັນຄຣິສມາສ."