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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ນັກ​ຊ່ຽວ​ຊານ ເວົ້າ​ວ່າ ການ​ທີ່ເກົາຫຼີ​ເໜືອ ​ຍ່າງ​ອອກ​ຈາກ​ ຫ້ອງ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ໄປ ເປັນພຽງ​ກົນ​ລະ​ຍຸດ​ເທົ່າ​ນັ້ນ

ທ່ານ Stephen Biegun, ທູດ​ພິ​ເສດ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ສຳ​ລັບ​ເກົາ​ຫລີ​ເໜືອ​ກຳ​ລັງ​ຍ່າງ​ອອກ​ຈາກ​ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ສະ​ວີ​ເດັນ ໃນ​ວັນ​ທີ 4 ຕຸ​ລາ, 2019

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ເກົາຫຼີ​ເໜືອ ໄດ້​ຍ່າງ​ອອກ​ຈາກ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ນິວ​ເຄ​ລຍ​ລະ​ດັບທີ່​ບໍ່​ມີ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ກັ​ບ​ສະ​ຫະ​ລັດ ຢ່າງບໍ່​ພໍ​ໃຈໃນ​ວັນ​ເສົາ​ວານນີ້, ໂດຍ​ທີ່ນັກ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ລະ​ດັບ​ສູງ​ຂອງພຽງ​ຢາງກ່າວ​ວ່າທ່ານ “ຜິດ​ຫວັງ​ຢ່າງ​ຍິ່ງ” ຕໍ່​ວິ​ທີ​ການ​ທີ່ຕາຍ​ຕົວຂອງ ວໍ​ຊິງ​ຕັນ.

ການ​ລົ້ມ​ແຫຼວ​ຢ່າງວ່ອງ​ໄວ​ຂອງ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ນິວ​ເຄ​ລຍ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດຢູ່​ໃນ​ຮອບຫລາຍ​ເດືອນຜ່ານ​ມາ​ ໄດ້​ພາ​ໃຫ້​ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ວ່າເກົາຫຼີ​ເໜືອຈະ​ທຳ​ການ​ເກາະ​ຜິດຫຼາຍ​ຂຶ້ນ, ພຽງ​ບໍ່​ເທົ່າ​ໃດ​ວັນຫຼັງ​ຈາກ​ມີການ​ທົດ​ລອງ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ຂີ​ປະ​ນາ​ວຸດ​ໄລ​ຍະ​ປານ​ກາງ​ລູກ​ໃໝ່ ທີ່​ຖືກ​ອອກ​ແບບ​ມາ​ໃຫ້​ຍິງອອກ​ຈາກ​ເຮືອ​ດຳ​ນ້ຳນັ້ນ.

ແຕ່​ການ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ຂອງເກົາຫຼີ​ເໜືອ ທີ່​ຈະ​ຍ່າງ​ໜີອອກ​ຈາກ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ນັ້ນ​ ອາດ​ຈະ​ເປັນ​ເໝືອນ​ການ​ເຮັດ​ກົນ​ລະ​ຍຸດໃນ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ທີ່​ມີ​ມາ​ດົນ​ນານນັ້ນ​ຄືນ ເຊິ່ງ​ມີ​ເຈ​ຕະ​ນາຈະ​ເພີ່ມ​ຄວາມ​ກົດ​ດັນ​ຕໍ່ສະ​ຫະ​ລັດ, ອີງ​ຕາມນັກ​ວິ​ເຄາະ​ບາງ​ຄົນ​ເວົ້າ, ຊຶ່ງຄາດ​ວ່າ ພຽງຢາງອາດຈະ​ກັບ​ຄືນ​ສູ່​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາອີກ​ໃນ​ໄວໆ​ນີ້.

ຫຼັງ​ຈາກການ​ເຈ​ລະ​ຈາໃນນຶ່ງວັນ ຢູ່​ເຂດ​ຊານ​ເມືອງ​ຂອງ​ນະ​ຄອນຫຼວງສ​ຕັອກ​ໂຮມ, ປະ​ເທດສະວີ​ເດັນນັ້ນ, ຫົວຜູ້​ແທນຂອງເກົາຫຼີ​ເໜືອນຳ​ພາໃນ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ນັ້ນກໍ​ໄດ້​ອ່ານ​ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ສັ້ນ​ສະ​ບັບ​ນຶ່ງ ​ຕໍ່​ບັນ​ດາ​ນັກ​ຂ່າວເພື່ອ​ອະ​ທິ​ບາຍ​ວ່າ ເປັນ​ຫຍັງເກົາຫຼີ​ເໜືອ ຈຶ່ງ​ຢຸດ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ.

ທ່ານ ກິມ ມຽງ ກິ​ລ ໄດ້​ກ່າວ​ຢູ່ນອກ​ສະ​ຖານ​ທູດ​ຂອງເກົາຫຼີ​ເໜືອ ໃນ​ນະ​ຄອນຫຼວງ​ຂອງ​ປະ​ເທດສະວີ​ເດັນວ່າ “ເລື້ອງທັງ​ໝົດນີ້ ແ​ມ່ນ​ເປັນ​ຍ້ອນສະ​ຫະ​ລັດບໍ່​ລົ້ມ​ເລີກ​ການ​ຢືນ​ຢັດ​ແບບ​ເກົ່າ ແລະນິ​ໄສ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າທີ່​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ ໃນ​ຄັ້ງ​ນີ້ ​ລົ້ມ​ແຫຼວ.​”

ທ່ານ​ໄດ້​ກ່າວ​ຕື່ມ​ວ່າ “ສະ​ຫະ​ລັດໄດ້​ໄປ​ຮ່ວມ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາແບບ​ມື​ເປົ່າ ແລະນີ້​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ໃນ​ທີ່​ສຸດ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ກໍ​ບໍ່​ໄດ້​ຍິນ​ດີ​ທີ່​ຈະ​ແກ້​ໄຂ​ບັນ​ຫາເລີຍ.”

ໂຄ​ສົກ​ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ ມໍ​ແກນ ອໍ​ຕາ​ກຸ​ສ ໄດ້​ອອກ​ມາ​ຕອບ​ໂຕ້​ຕໍ່​ການ​ກ່າວ​ອ້າງ​ທີ່​ວ່າ​ນັ້ນ​ຢ່າງວ່ອງ​ໄວ​, ໂດຍ​ກ່າວ​ວ່າ ຄຳ​ເຫັນ​ຂອງ​ທ່ານກິມ “ບໍ່​ໄດ້ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ເຖິງໄດ້​ນຳ​ເອົາ​ເນື້ອ​ໃນ ຫລືບັນ​ຍາ​ກາດຢູ່​ໃນ ການ​ສົນ​ທະ​ນາ​ໂອ້​ລົມ​ກັນທີ່​ດຳ​ເນີນ​ໄປ​ໃນ​ເວ​ລາແປດ​ຊົ່ວ​ໂມງ​ເຄິ່ງ​ຂອງມື້ນີ້ແຕ່​ຢ່າງ​ໃດເລີຍ.”

ທ່ານ ອໍ​ຕາ​ກຸ​ສ ໄດ້​ກ່າວ​ໂດຍ​ໃຊ້​ຄຳ​ຫຍໍ້​ອ​ຂງ​ຊື່​ທີ່​ເປັນ​ທາງ​ການ​ຂອງເກົາຫຼີ​ເໜືອວ່າ “ສະ​ຫະ​ລັດ ໄດ້​ນຳ​ເອົາ​ຄວາມ​ຄິດ​ທີ່ມີ​ລັກ​ສະ​ນະປະ​ດິດ​ສ້າງ ແລະ ໄດ້​ທຳ​ການ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທີ່​ດີ​ກັບ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ຈາກ ສ​ປ​ປ ເກົາຫຼີ​ນັ້ນ.”

ທ່ານ ອໍ​ຕາ​ກຸ​ສ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ສະ​ຫະ​ລັດ ໄດ້​ຮັບ​ເອົາ​ການ​ເຊື້ອ​ເຊີນ​ຂອງສະວີ​ເດັນ ເພື່ອ​ສືບ​ຕໍ່​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ພາຍ​ໃນ​ສອງ​ອາ​ທິດ​ນີ້.

ອ່ານ​ຂ່​າວນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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