ເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ເປີດເຜີຍຫົວລະເບີດນິວເຄລຍຊະນິດໃໝ່ ທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍກວ່າເກົ່າ ແລະປະຕິຍານວ່າຈະຜະລິດວັດຖຸນິວເຄລຍໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນເພື່ອຂະຫຍາຍຄັງອາວຸດນິວເຄລຍຂອງປະເທດ ນັ້ນຄືລາຍງານຂອງສື່ມວນຊົນທາງການ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ໃນຂະນະທີ່ກຳປັ່ນບັນທຸກເຮືອບິນຂອງສະຫະລັດ ເດີນທາງໄປເຖິງເກົາຫຼີໃຕ້ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມການຊ້ອມລົບທາງທະຫານ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້.
ອົງການຂ່າວສູນກາງຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ຫລື KCNA ໄດ້ເປີດເຜີຍຮູບພາບຂອງຫົວລະເບີດ ທີ່ມີຊື່ວ່າ ຮົວຊານ-31. ຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານກິມ ຈົງ ອຶນ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມສະຖາບັນອາວຸດນິວເຄລຍ ແລະກວດກາເບິ່ງອາວຸດນິວເຄລຍສະໜາມຊະນິດໃໝ່ ແລະເທັກໂນໂລຈີສຳລັບຕິດຕັ້ງຫົວລະເບີດໃສ່ລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ ຕະຫຼອດທັງແຜນປະຕິບັດງານໃນການໂຈມຕີຕອບໂຕ້ດ້ວຍອາວຸດນິວເຄລຍ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ KCNA.
ພວກນັກຊ່ຽວຊານດ້ານນິວເຄລຍກ່າວວ່າ ຮູບພາບດັ່ງກ່າວອາດສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມກ້າວໜ້າໃນການເຮັດໃຫ້ຫົວລະເບີດນິວເຄລຍນ້ອຍລົງແຕ່ຍັງມີຄວາມແຮງຢູ່ເພື່ອໃຫ້ສາມາດຕິດຕັ້ງໃສ່ລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຂ້າມທະວີບສາມາດຍິງໂຈມຕີສະຫະລັດໄດ້.
“ມັນມີຄວາມແຮງກວ່າ ໃນຂະໜາດທີ່ນ້ອຍລົງ. ມັນເປັນເລື້ອງ ທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງ” ທ່ານຄູນ ວາຍ ຊູ (Kune Y. Suh) ສາສະດາຈານວິສາວະກຳນິວເຄລຍທີ່ຊົງຄຸນນະວຸດທິຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດຢູ່ໂຊລ ໄດ້ປຽບທຽບຫົວລະເບີດຊະນິດໃໝ່ ກັບຫົວລະເບີດທີ່ຜະລິດໃນປີ 2016.