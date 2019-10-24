ຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ, ທ່ານກິມ ຈົງ ອຶນ ແລະປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ສືບຕໍ່ “ມີສາຍສຳພັນ “ແບບພິເສດ” ເຖິງແມ່ນວ່າ ຈະມີການໂຈະການເຈລະຈານິວເຄລຍ ໄວ້ຢູ່ກໍຕາມ, ອີງຕາມຂ່າວສານລັດຖະບານເກົາຫຼີເໜືອທີ່ກ່າວໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້, ໂດຍຕຳໜິວ່າ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຄົນອື່ນໆ ຂອງສະຫະລັດ ແມ່ນມີສາຍສຳພັນທີ່ບໍ່ດີກັບປະເທດດັ່ງກ່າວ.
ຄຳຖະແຫລງການທີ່ວ່ານີ້ ໄດ້ພິມເຜີຍແຜ່ຢູ່ໃນໜັງສືພິມຂອງອົງການຂ່າວສູນກາງຂອງເກົາຫລີ ທີ່ໄດ້ຮັບມາຈາກທີ່ປຶກສາຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ເກົາຫຼີເໜືອ, ທ່ານ ກິມ ກາຍ ກວານ (Kim Kye Gwan), ທີ່ອ້າງວ່າ ໄດ້ລົມກັບ ທ່ານກິມ “ໃນສອງ ສາມມື້ ກ່ອນນັ້ນ.”
“ສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດຮູ້ໄດ້ແບບແນ່ໃຈກໍຄື ສາຍສຳພັນລະຫວ່າງປະທານຄະນະກຳມະການດ້ານວຽກງານຂອງລັດຖະບານ ສປປ ເກົາຫຼີ ແລະປະທານາທິບໍດີ ທຣຳ ແມ່ນແໜ້ນແຟ້ນ ແລະຄວາມເຊື່ອທີ່ມີຕໍ່ກັນແລະກັນນັ້ນ ແມ່ນຍັງຮັກສາໄວ້ຢູ່,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ ກິມ ໂດຍໃຊ້ຊື່ຫຍໍ້ທີ່ເປັນທາງການຂອງເກົາຫລີເໜືອ.
ທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ “ບັນຫາກໍຄື ມັນເປັນສິ່ງກົງກັນຂ້າມກັບທັດສະນະທາງການເມືອງ ແລະເຈດຕະນາຂອງປະທານາທິບໍດີທຣຳ, ພວກຢູ່ໃນວົງການການເມືອງຂອງວໍຊິງຕັນ ແລະບັນດາຜູ້ສ້າງນະໂຍບາຍຕໍ່ ສປປ ເກົາຫຼີ ຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດ ແມ່ນມີຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ ສປປ ເກົາຫຼີ ໂດຍບໍ່ມີເຫດຜົນຫຍັງ, ຖືກຄອບງຳໂດຍຄວາມຄິດສະໄໝສົງຄາມເຢັນ ແລະອຸດົມການທີ່ເປັນອະຄະຕິຢູ່.”
ແຕ່ວ່າ ສາຍສຳພັນລະຫວ່າງສອງທ່ານນີ້ ບໍ່ສາມາດທີ່ຈະທຳການຫັນປ່ຽນສາຍພົວພັນ ລະຫວ່າງສະຫະລັດກັບເກົາຫຼີເໜືອ ໃນແບບກວ້າງໆ ແລະຮັບປະກັນຄວາມກ້າວໜ້າ ໃນການລົບລ້າງອາວຸດນິວເຄລຍຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້.