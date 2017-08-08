ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຟັງລາຍງານກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນສືບລັບທີ່
ສະໂມສອນຫຼິ້ນກ໊ອຟ ໃນລັດ New Jersey ໃນວັນຈັນວານນີ້ ແລະໄດ້ທຳການໂອລົມ
ສົນທະນາທາງໂທລະສັບ ເພື່ອປຶກສາຫາລືເລື່ອງເກົາຫຼີເໜືອ ກັບລັດຖະມົນຕີການ
ຕ່າງປະເທດ ທ່ານ Rex Tillerson ແລະໄດ້ຮັບລາຍງານກ່ຽວກັບການເດີນທາງໄປ
ຍັງເອເຊຍອາຄະເນຂອງທ່ານ.
ໂຄສົກປະຈຳທຳນຽບຂາວ ທ່ານນາງ Lindsay Walters ໄດ້ອະທິບາຍເຖິງລາຍ
ລະອຽດກ່ຽວກັບ “ການເຮັດວຽກໃນຊ່ວງພັກງານຂອງທ່ານ.” ຫົວໜ້າທີ່ປຶກສາປະຈຳທຳນຽບຂາວນາຍພົນ John Kelly ແລະຜູ້ຊ່ອຍອື່ນໆ ກໍຢູ່ທີ່ນັ້ນກັບທ່ານ ໃນ ລັດ
New Jersey.
ເຊົ້າວັນຈັນວານນີ້ ເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ກ່າວໂຈມຕີຕໍ່ການຕັດສິນໃຈຢ່າງເປັນເອກກະສັນ
ຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທີ່ໄດ້ລົງໂທດເພີ່ມຕື່ມ ຕໍ່ພຽງຢາງ
ໃນການທົດລອງລູກສອນໄຟໃນເດືອນກໍລະກົດຜ່ານມານີ້.
ທ່ານ Tillerson ແມ່ນໄດ້ຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງມະນີລາ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປະຈຳປີ
ຂອງບັນດາລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຂອງບັນດາກຸ່ມສະມາຊິກອາຊຽນ. ລັດຖະມົນ
ຕີການຕ່າງປະເທດຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານ Ri Yong Ho ກໍໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມດັ່ງ
ກ່າວເຊັ່ນກັນ ແຕ່ວ່າ ບໍ່ໄດ້ມີການພົບປະກັນແບບຊຶ່ງໜ້າ ລະຫວ່າງທັງສອງທ່ານ ໃນກອງ
ປະຊຸມ ASEAN ນັ້ນ.
ສະຫະລັດ ຈະ “ຕ້ອງຊົດໃຊ້ດ້ວຍລາຄາແພງ” ຊຶ່ງທາງລັດຖະບານ ເກົາຫຼີເໜືອ
ໄດ້ອອກຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າ ແລະຍັງໄດ້ປະຕິຍານວ່າ ຕົນ “ຈະໃຊ້ທຸກວິທີທາງ
ໃຫ້ເຖິງທີ່ສຸດ”ຖ້າຫາກວ່າ ວໍຊີງຕັນ “ບໍ່ປະຕິບັດຕົວແບບສຸຂຸມ ຮອບຄອບ.”
ໃນການໂອ້ລົມເພີ່ມຕື່ມກັບທ່ານ Tillerson ໃນວັນຈັນວານນີ້ ທ່ານທຣຳ ຍັງໄດ້ປຶກສາ
ຫາລືກ່ຽວກັບການຂົ່ມຂູ່ຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ກັບປະທານາທິບໍດີເກົາຫຼີໃຕ້ ທ່ານ Moon
Jae-in. ຫຼັງຈາກການໂອ້ລົມສົນທະນາກັນແລ້ວນັ້ນ ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ໄດ້ຂຽນ
ລົງໃນ Twitter ວ່າ “ທ່ານມີຄວາມດີໃຈຫຼາຍ ແລະປະທັບໃຈ ທີ່ໄດ້ມີການລົງຄະແນນ
ສຽງ15 ຕໍ່ 0 ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດໃນການລົງໂທດຕໍ່ເກົາຫຼີເໜືອ.”
ຍ້ອນວ່າ ຣັດເຊຍ ຫຼື ຈີນ ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ສິດຢັບຢັ້ງ ຫຼືບໍ່ອອກສຽງໃນການຮ່າງຍັດຕິຂອງອົງການ
ສະຫະປະຊາຊາດ, ການເອົາບາດກ້າວຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດແມ່ນເບິ່ງຄືວ່າ
ເປັນການໄດ້ຮັບໄຊຊະນະທາງການທູດ ສຳຫຼັບລັດຖະບານຂອງທ່ານທຣຳ.
ທ່ານທຣຳ ໄດ້ປະຕິບັດໜ້າທີ່ໃນການເປັນປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດຂອງທ່ານ ມາໄດ້
200 ມື້ແລ້ວໃນວັນຈັນວານນີ້ ໂດຍໄດ້ຂຽນລົງໃນ Twitter ວ່າ ເບິ່ງຄືວ່າ ລາຍງານ
ຈາກສື່ມວນຊົນ ທີ່ກ່າວວ່າ ພວກທີ່ສະໜັບສະໜຸນທາງການເມືອງຂອງທ່ານໃນປະເທດ
ແມ່ນໄດ້ ຫລຸດນ້ອຍຖອຍລົງ.
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