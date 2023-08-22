ເກົາຫຼີເໜືອ ກຽມພ້ອມທີ່ຈະໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມອີກເທື່ອນຶ່ງ ໃນການສົ່ງດາວທຽມທີ່ອ້າງວ່າເປັນດາວທຽມສອດແນມຂຶ້ນສູ່ວົງໂຄຈອນໃນທັນທີ ໃນວັນພະຫັດນີ້ ເຊິ່ງເປັນການທົດລອງຄັ້ງທີ່ສອງທີ່ມີຂຶ້ນ ໃນປີນີ້ ປະມານ 3 ເດືອນ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ຮັບຮູ້ເຖິງ “ຄວາມລົ້ມເຫລວຢ່າງຮ້າຍແຮງ” ຂອງຕົນ.
ພຽງຢາງໄດ້ແຈ້ງຕໍ່ຍີ່ປຸ່ນວ່າ ຊ່ວງເວລາຍິງສົ່ງດາວທຽມແມ່ນ ວັນທີ 24 ຫາ 31 ສິງຫາ, ໂຕກຽວກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້, ໂດຍບໍ່ໄດ້ລະບຸປະເພດ ຂອງດາວທຽມ.
ໃນປະຕິກິລິຍາໂຕ້ຕອບ, ໜ່ວຍຍາມຝັ່ງຍີ່ປຸ່ນໄດ້ປະກາດຈຸດທີ່ລວມທັງເຂດນ່ານນ້ຳທາງພາກຕາເວັນຕົກຂອງແຫຼມເກົາຫຼີ, ເຂດທະເລຈີນຕາເວັນອອກ ແລະເຂດນ່ານນ້ຳທາງທິດຕາເວັນອອກຂອງເກາະລູຊອນ (Luzon) ຂອງຟີລິບປິນ ໃຫ້ເປັນເຂດທີ່ອາດຈະມີອັນຕະລາຍເກີດຂຶ້ນໄດ້, ແລະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ກຳປັ່ນທີ່ເດີນທາງຜ່ານນ່ານ ນໍ້າເຫຼົ່ານັ້ນ ໃຫ້ລະມັດລະວັງ.
ສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງຍີ່ປຸ່ນ ກ່າວວ່າຕົນໄດ້ຮຽກຮ້ອງຢ່າງໜັກແໜ້ນໃຫ້ເກົາຫຼີເໜືອ ຫຼີກລ່ຽງການຍິງໃນສິ່ງທີ່ຕົນເອີ້ນວ່າ “ດາວທຽມ”, ໂດຍກ່າວຕື່ມວ່າ ຕົນກຳລັງເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະເຮັດວຽກກັບສະຫະລັດ, ເກົາຫຼີໃຕ້ ແລະບັນດາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟູມີໂອະ ກີຊິດະ (Fumio Kishida) ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວວ່າ ມັນຄົງຈະເປັນ “ຄວາມເສຍໃຈທີ່ສຸດ” ຖ້າຫາກເກົາຫຼີເໜືອດຳເນີນການຕໍ່ໄປ.