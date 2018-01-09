ເກົາຫລີໃຕ້ ກ່າວວ່າ ເກົາຫລີເໜືອ ເຫັນພ້ອມ ທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມ ກິລາໂອລິມປິກ ລະດູໜາວ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ເກົາຫລີໃຕ້ຄົນນຶ່ງ ກ່າວວ່າ ເກົາຫລີເໜືອໄດ້ສະເໜີ ທີ່ຈະສົ່ງຜູ້ຕາງໜ້າລະ
ດັບສູງຄະນະນຶ່ງ ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນກິລາໂອລິມປິກລະດູໜາວ ທີ່ເມືອງພຽງຈາງ
ໃນເດືອນໜ້ານີ້.
ຂໍ້ສະເໜີດັ່ງກ່າວ ໄດ້ມີຂຶ້ນໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ລະຫວ່າງການເຈລະຈາແບບເຊິ່ງໜ້າ
ກັບຄູ່ປໍລະປັກທີ່ຂົມຂຶ່ນ ໃນຮອບສອງປີ. ຮອງລັດຖະມົນຕີທ້ອນໂຮມຊາດ ທ່ານຈຸນ
ເຮ-ຊຸງ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ ໃນນະຄອນຫຼວງໂຊລວ່າ ເກົາຫລີເໜືອໄດ້ສະເໜີ
ທີ່ຈະສົ່ງຜູ້ຕາງໜ້າ ທີ່ເປັນເຈົ້າໜ້າທີ່ລະດັບສູງ ພ້ອມກັບບັນດານັກກິລາ ແລະກອງ
ເຊຍເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນ ທີ່ຈະລີ້ມຂຶ້ນໃນວັນທີ 9 ກຸມພາຈະມາເຖິງນີ້.
ທ່ານເຈີນ ເຮ-ຊຸງ ຍັງກ່າວວ່າ ເກົາຫລີໃຕ້ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ການພົບພໍ້ບັນດາສະມາຊິກຄອບຄົວຄືນອີກ ທີ່ໄດ້ພັດພາກຈາກກັນ ຕັ້ງແຕ່ສົງຄາມກາງເມືອງປີ 1950 ຫາ 53 ທີ່
ໄດ້ແບ່ງແຍກເກົາຫຼີເໜືອ ທີ່ປົກຄອງຜະເດັດການ ແລະເກົາຫຼີໃຕ້ທີ່ປົກຄອງແບບປະ
ຊາທິປະໄຕ ທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນໃນເດືອນໜ້ານີ້ ລະຫວ່າງບຸນປີໃໝ່ທາງຈັນທະຄະຕິ. ທ່ານ
ກ່າວວ່າ ເກົາຫຼີໃຕ້ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ສອງຝ່າຍເດີນສວນສະໜາມຮ່ວມກັນ ລະຫວ່າງພິທີ
ເປີດການແຂ່ງຂັນກິລາໂອລິມປິກທີ່ເມືອງພຽງຈາງ.
ການເຈລະຈາດັ່ງກ່າວຈັດຂຶ້ນທີ່ປັນມຸນຈອມ ທີ່ເອີ້ນວ່າບ້ານສະຫງົບເສີກ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນ
ເຂດຊາຍແດນ ບ່ອນທີ່ມີການເຊັນສັນຍາສະຫງົບເສິກ ໃນການສູ້ລົບ ເມື່ອປີ 1953
ຂອງສົງຄາມເກົາຫລີໄດ້ສິ້ນສຸດລົງ. ໂດຍທາງການແລ້ວທັງສອງປະເທດຍັງຢູ່ໃນພາ
ວະສົງຄາມ.
ການເຈລະຈາໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ແມ່ນໄດ້ທັບມ້າງສະພາບການກ່ຽວກັບການບໍ່ມີ
ການຕິດຕໍ່ກັນ ທີ່ມີມາຍາວນານໃນຄວາມສຳພັນເກົາຫລີທີ່ໄດ້ເພີ່ມທະວີຂຶ້ນຍ້ອນ
ເກົາຫລີເໜືອ ພັດທະນາໂຄງການອາວຸດນິວເຄລຍແລະລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ ເພື່ອ
ທ້າທາຍກັບການລົງໂທດສາກົນ ແລະໄດ້ຊຸດໂຊມລົງຕື່ມ ຍ້ອນການໃຊ້ຄຳເວົ້າໂຈມຕີ
ກັນ ລະຫວ່າງຜູ້ນຳເກົາຫລີເໜືອ ທ່ານກິມ ຈົງ ອຸນ ແລະປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ
ດໍໂນລ ທຣໍາ.
ທ່ານກິມ ຈົງ ອຸນ ໄດ້ທັບມ້າງສະພາບການດັ່ງກ່າວຢູ່ໃນຄຳປາໄສ ອວຍພອນວັນປີໃໝ່
ສາກົນ ເວລາທ່ານໄດ້ສະເໜີທີ່ຈະສົ່ງຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າໄປຮ່ວມການແຂ່ງຂັນກິລາໂອ
ລິມປິກລະດູໜາວ ທີ່ເມືອງພຽງຈາງ.
ປະທານາທິບໍດີເກົາຫລີໃຕ້ ທ່ານມູນ ເຈ-ອິນ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຊອກຫາຊ່ອງທາງເພື່ອປັບ ປຸງ
ຄວາມສຳພັນກັບເກົາຫຼຼີເໜືອທີ່ເປັນຄູ່ປໍລະປັກນັ້ນໄດ້ຕອບສະໜອງໂດຍການສະເໜີ
ໃຫ້ມີການເຈລະຈາ ກັບລັດຖະບານຂອງທ່ານກິມ.
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