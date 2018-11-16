ເກົາຫລີເໜືອເວົ້າວ່າ ຕົນຈະເນລະເທດຄົນສັນຊາດອາເມຣິກັນຜູ້ນຶ່ງ ທີ່ຖືກກັກຂັງໃນ
ເດືອນຕຸລາຜ່ານມາ ຍ້ອນໄດ້ເຂົ້າໄປໃນປະເທດດັ່ງກ່າວ ໂດຍຜ່ານຈີນຢ່າງຜິດກົດ
ໝາຍນັ້ນ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ ອົງການຂ່າວສູນກາງ KCNA ຂອງລັດຖະບານພຽງຢາງລາຍງານໃນວັນສຸກ
ມື້ນີ້ວ່າ “ໃນໄລຍະທີ່ຢູ່ໃນການສອບສວນນັ້ນ ຜູ້ກ່ຽວເວົ້າວ່າຕົນໄດ້ເຂົ້າໄປໃນປະເທດ
ຢ່າງຜິດກົດໝາຍ ພາຍໃຕ້ຄຳສັ່ງຂອງອົງການສືບລັບ ຫລື ຊີໄອເອ ຂອງສະຫະລັດ.”
ຍັງບໍ່ເປັນທີ່ຈະແຈ້ງໃນທັນທີ ທັນໃດເທື່ອວ່າ ຊາຍຄົນນັ້ນ ຈະຖືກເນລະເທດຕອນໃດແທ້.
ໃນເວລາຜ່ານມາບໍ່ດົນນີ້ ເກົາຫລີເໜືອໄດ້ເຄັ່ງຄັດຂຶ້ນກ່ຽວກັບການກັກຂັງພົນລະເມືອງ
ສະຫະລັດ ທີ່ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ມີແຕ່ຖືກປ່ອຍຕົວ ພາຍຫລັງທີ່ມີການສົ່ງນັກການເມືອງ
ສະຫະລັດ ໄປຮຽກເອົາເຂົາເຈົ້າມາເທົ່ານັ້ນ. ພວກຖືກຈັບຊຶ່ງຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ແມ່ນຖືກ
ປ່ອຍໂດຍທີ່ຍັງມີສຸຂະພາບແຂງແຮງດີຢູ່.
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ໃນກໍລະນີຂອງທ້າວ ອອດໂຕ ວາມບີເອີ, ນັກສຶກສາໃນມະຫາວິທະຍາ
ໄລຄົນນຶ່ງໃນສະຫະລັດ ແມ່ນບໍ່ເປັນແນວນັ້ນ. ລາວຖືກປ່ອຍຕົວຢູ່ໃນສະພາບທີ່ຊຸດໂຊມ
ປານຜັກ ໃນປີກາຍນີ້ ພາຍຫລັງທີ່ໄດ້ຖືກກັກຂັງເປັນເວລາ 17 ເດືອນ ແລະເສຍຊີວິດ
ໃນເວລາບໍ່ພໍເທົ່າໃດມື້ ຕໍ່ຈາກນັ້ນ.
ການຕັດສິນໃຈທີ່ຈະເນລະເທດພົນລະເມືອງສະຫະລັດ ທີ່ຖືກຈັບເກືອບໝົດທຸກຄົນເມື່ອ
ມໍ່ໆມານີ້ ອາດຈະເປັນຮ່ອງຮອຍເພື່ອສົ່ງສັນຍານບອກວ່າ ເກົາຫລີເໜືອ ຢາກຈະສືບຕໍ່
ຮັກສາການພົວພັນທີ່ຕົນໄດ້ເລີ້ມດຳເນີນມາກັບສະຫະລັດແລ້ວນັ້ນ. ໃນເດືອນມິຖຸນາ
ຜ່ານມາຜູ້ນຳເກົາຫລີເໜືອ ທ່ານ ກິມ ຈົງ ອຶນ ແລະປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລທຣຳຂອງ
ສະຫະລັດ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສຸອດຍອດ ຢ່າງເປັນປະຫວັດການ ຢູ່ສິງກະໂປ.
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