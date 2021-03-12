ເກົາຫຼີເໜືອ ຈະເລີ້ມການສັກຢາວັກຊີນ ກັນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ COVAX

ເກົາຫຼີເໜືອຈະໄດ້ຮັບຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ເກືອບ 2 ລ້ານໂດສໂດຍຜ່ານໂຄງການ COVAX ຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ປະເທດດັ່ງກ່າວມີຊັບພະຍາກອນທີ່ຈຳກັດກໍຕາມ ບັນດານັກການແພດບາງສ່ວນແມ່ນໝັ້ນໃຈວ່າ ພວກທ່ານໝໍຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ສາມາດດຳເນີນການສັກຢາວັກຊີນໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນໄດ້. ແຕ່ບັນດານັກຕໍ່ສູ້ເພື່ອສິດທິມະນຸດ ກ່າວວ່າ ການປິດຊາຍແດນມາເປັນເວລາຍາວນຶ່ງປີຂອງພຽງຢາງນັ້ນ ເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ເກີດໄພຫາຍະນະດ້ານມະນຸດສະທຳ. ເຈສັນ ສໂຕຣເດີ ລາຍງານມາຈາກນະຄອນຫຼວງໂຊລ ຊຶ່ງໄຊຈະເລີນສຸກ ຈະນຳລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ສຳນັກງານໂຄແວັກສ໌ ອັນເປັນໂຄງການຮ່ວມມືຈາກຫຼາຍປະເທດ ທີ່ນຳສົ່ງຢາວັກຊີນກັນໄວຣັສໂຄໂຣນາໃຫ້ແກ່ບັນດາປະເທດ ທີ່ມີລາຍໄດ້ປານກາງແລະຕ່ຳ ກ່າວວ່າ ຕົນຈະສະໜອງຢາວັກຊີນຂອງອາສຕຣາຊີເນກາ 1 ລ້ານ 7 ແສນ ໂດສ ໃຫ້ແກ່ເກົາຫຼີເໜືອ.
ທ່ານ ຄີ ພາກຄ໌ ຜູ້ອຳນວຍການສະມາຄົມການແພດຂອງຊາວອາເມຣິກັນເຊື້ອ ສາຍເກົາຫຼີ ຮັບຜິດຊອບໂຄງການເກົາຫຼີເໜືອ ກ່າວວ່າ ພວກທ່ານໝໍຢູ່ທີ່ນັ້ນມີປະສົບການຫຼາຍ ທີ່ຈະດຳເນີນການສັກຢາວັກຊີນ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ໃນທົ່ວປະເທດ.
ທ່ານພາກຄ໌ ອະທິບາຍວ່າ ຊະນິດຢາວັກຊີນຂອງອາສຕຣາຊີເນກາ ແມ່ນເປັນທາງເລືອກທີ່ດີ ເພາະວ່າ ມັນພຽງຕ້ອງໄດ້ເກັບມ້ຽນໄວ້ໃນອຸນຫະພູມ 2 ຫາ 8 ອົງສາແຊລຊຽສ ອັນເປັນອຸນຫະພູມມາດຕະຖານຄວາມເຢັນທີ່ເກົາຫຼີເໜືອມີຢູ່ ໃນໂຄງສ້າງພື້ນຖານດ້ານການແພດ.
ທ່ານພາກຄ໌ ກ່າວຕໍ່ລາຍການຂ່າວວີໂອເອ ຜ່ານທາງໂທລະສັບຈາກລັດຢູທາ ວ່າ “ພວກເຮົາຄວນສາມາດແຈກຢາຍຢາວັກຊີນອາສຕຣາຊີເນກາໄປທົ່ວປະເທດ ແລະຕໍ່ຈາກນັ້ນ ຮັກສາລະບົບຕ່ອງໂສ້ຄວາມເຢັນນັ້ນໄວ້ ຕາມກຳນົດ ເພື່ອປົກປ້ອງຢາວັກຊີນຈາກສິ່ງທີ່ເອີ້ນວ່າ ການປ່ຽນຄຸນນະພາບຈາກເດີມ ຫຼືເຮັດໃຫ້ບໍ່ມີປະໂຫຍດເລີຍ. ສະນັ້ນ ພວກເຂົາມີລະບົບຕ່ອງໂສ້ຄວາມເຢັນ. ສະນັ້ນພວກເຂົາມີເທັກນິກວິທີເຮັດ ແລະສັກກະຍະພາບທີ່ຈະແຈກຢາຍໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍທີ່ສຸດ ຢາວັກຊີນຂອງອາສຕຣາຊີເນກາໃນທົ່ວປະເທດ ເພື່ອດຳເນີນການສັກຢາວັກຊີນໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ.”
ທ່ານພາກຄ໌ ໝໍຜ່າຕັດລະບົບເສັ້ນປະສາດ ກ່າວວ່າ ທ່ານໄດ້ເຮັດວຽກຄຽງຂ້າງກັບພວກທ່ານໝໍຂອງເກົາຫຼີເໜືອມາແລ້ວຫຼາຍກວ່າ 20 ຄັ້ງ ໃນລະຫວ່າງການ ເດີນທາງໄປປະເທດນີ້.
ທ່ານກ່າວວ່າ ເຖິງແມ່ນວ່າ ເກົາຫຼີເໜືອມີຊັບພະຍາກອນທີ່ຈຳກັດກໍຕາມ, ນັກການແພດທັງຫຼາຍ ເຮັດດີທີ່ສຸດທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າສາມາດ ກັບສິ່ງທີ່ພວກເຂົາມີໃຫ້ໃຊ້.
ແຕ່ທ່ານພາກຄ໌ ກ່າວອີກວ່າ ການວາງມາດຕະການລົງໂທດຂອງນາໆຊາດຕໍ່ພຽງຢາງ ຍ້ອນໂຄງການອາວຸດນິວເຄລຍຂອງຕົນນັ້ນ ສ້າງບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກໃຫ້ແກ່ພວກໂຮງໝໍທັງຫຼາຍຂອງປະເທດ.
ໃນດ້ານວິຊາການແລ້ວ ເຖິງແມ່ນອຸປະກອນການແພດທັງຫຼາຍຖືກຍົກເວັ້ນ ຈາກການຫ້າມນຳເຂົ້າກໍຕາມ ທ່ານພາກຄ໌ ອະທິບາຍວ່າ ບັນດາກຸ່ມຊ່ອຍເຫຼືອຫຼາຍໆກຸ່ມ ຍັງຕ້ອງໄດ້ຜ່ານຂັ້ນຕອນຂອງການກວດກາເຄື່ອງນຳສົ່ງທັງຫຼາຍ. ແລະທ່ານກ່າວວ່າ ອັນນັ້ນແຫຼະ ເຮັດໃຫ້ໂຄງການດ້ານສາທາລະນະສຸກຊັກຊ້າລົງ.
ທ່ານພາກຄ໌ ເວົ້າວ່າ “ພວກອົງການຂອງສະຫະປະຊາຊາດເຫຼົ່ານີ້ ພວກເຂົາບໍ່ຢາກເສຍໂອກາດໃດໆເລີຍ. ພວກເຂົາບໍ່ຢາກເຂົ້າໄປເປັນບັນຫາຂັດແຍ້ງໃດໆ. ແລະພວກເຂົາກໍໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນເພື່ອຄວາມເປັນທຳ. ແຕ່ ມັນສ້າງອຸບປະ ສັກຕື່ມອີກຂັ້ນນຶ່ງ ໃນດ້ານການບໍລິຫານ, ວຽກງານທີ່ພວກເຂົາໄດ້ຮັບນັ້ນ ກໍຈະຖືກນຳມາໃຊ້ເພື່ອໃຫ້ສິ່ງຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້ ຖືກສົ່ງມອບ.”
ພຽງຢາງຍົກຍ້ອງມາດຕະການປິດຊາຍແດນຂອງຕົນ ເພື່ອສະກັດກັ້ນໄວຣັສໂຄໂຣນາບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າມາ.
ເກົາຫຼີເໜືອກ່າວວ່າ ຕົນບໍ່ມີຄົນຕິດເຊື້ອໄວຣັສໃດໆເລີຍ ອັນເປັນການກ່າວອ້າງທີ່ບັນດາຜູ້ສັງເກດການຢູ່ພາຍນອກສ່ວນຫຼາຍ ບໍ່ເຊື່ອການກ່າວອ້າງນັ້ນ.
ທ່ານໂຊຄີລ ພາກຄ໌ ເປັນຫົວໜ້ານຳພາສຳນັກງານທີ່ນະຄອນຫຼວງໂຊລ ຂອງກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດແລະເສລີພາບໃນເກົາຫຼີເໜືອ ກ່າວວ່າ ໃນລະຫວ່າງໂຣກລະບາດເກີດຂຶ້ນ ລະບອບການປົກຄອງ ຍັງໄດ້ບັງຄັບໃຊ້ຂໍ້ຈຳກັດໃໝ່ ໃນດ້ານການເດີນທາງພາຍໃນປະເທດ ໃນນາມຂອງສາທາລະນະສຸກ.
ທ່ານໂຊຄີລ ພາກຄ໌ ເວົ້າວ່າ “ບາງທີ ແທ້ຈິງແລ້ວ ພວກເຂົາສາມາດຄວບຄຸມໂຣກລະບາດໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງ ດ້ວຍການວາງມາດຕະການທີ່ມີລະດັບການລົງ ໂທດທີ່ໜັກ, ທັງການຕິດຕໍ່ກັບໂລກພາຍນອກ ແລະການເຄື່ອນໄຫວພາຍໃນປະເທດພ້ອມກັນ.”
ທ່ານພາກຄ໌ ກ່າວວ່າ ທ່ານເປັນຫ່ວງວ່າ ພຽງຢາງຈະບໍ່ຍົກເລີກຂໍ້ຈຳກັດຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນກະທັງຫຼັງຈາກທີ່ໂຣກລະບາດແມ່ນໝົດໄປແລ້ວ.
ການປິດເຂດຊາຍແດນ ຍັງໄດ້ກີດກັນພວກພະນັກງານຊ່ອຍເຫຼືອສາກົນ ບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າປະເທດ ແລະໄດ້ເກືອບໂຈະການຄ້າຂາຍກັບຈີນ.
ທ່ານພາກຄ໌ ກ່າວວ່າ ອັນນີ້ເຮັດໃຫ້ພວກຄົນທຸກທີ່ສຸດ ຫຍຸ້ງຍາກສັບສົນຫຼາຍທີ່ສຸດ.
ທ່ານໂຊຄີລ ພາກຄ໌ ເວົ້າວ່າ “ອັນນີ້ສ້າງການຂາດແຄນສິນຄ້າຫຼາຍຊະນິດ ຢ່າງຮ້າຍແຮງ ທີ່ລວມທັງເຄື່ອງຈຳເປັນຂັ້ນພື້ນຖານຕ່າງໆ, ພວກເຮົາໄດ້ຍິນຈາກການຕິດຕໍ່ພາຍໃນປະເທດທີ່ວ່າ ສິ່ງຂອງຕ່າງໆເຊັ່ນວ່າ ສະບູ ແລະຢາຖູແຂ້ວ ແລະແມ່ນກະທັງຂອງກິນຕ່າງໆ ແມ່ນຂາດແຄນ. ແລະສະນັ້ນ ພວກເຮົາເປັນຫ່ວງຢ່າງຍິ່ງກ່ຽວກັບຄວາມອຶດຫີວ. ຈາກສິ່ງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຍິນ ປີກາຍນີ້ເປັນປີແຫ່ງໄພພິບັດ.”
ທ່ານພາກຄ໌ ໄດ້ກ່າວວ່າ ປາສະຈາກການຕິດຕາມເບິ່ງຂອງນານາຊາດພາຍໃນເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານເປັນຫ່ວງວ່າ ຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ຈະບໍ່ຖືກແຈກຢາຍຢ່າງເປັນທຳ.