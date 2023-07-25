ເກົາຫຼີເໜືອ ອະນຸຍາດໃຫ້ ຄະນະຜູ້ແທນຈີນ ໄປຢ້ຽມຢາມ ເພື່ອເຂົ້າຊົມການເດີນສວນສະໜາມ

ເກົາຫຼີເໜືອ ກໍາລັງວາງແຜນ ເພື່ອຈັດການສະເຫຼີມສະຫຼອງ ຄົບຮອບ ການສະ ຫງົບເສິກໃນສົງຄາມເກົາຫຼີ “ຄັ້ງໃຫຍ່” ພາຍໃນອາທິດນີ້ ເຊິ່ງຈະເຂົ້າຮ່ວມງານດັ່ງກ່າວໂດຍນັກການທູດຂອງຈີນ, ໂດຍຮູ້ວ່າເປັນຜູ້ທີ່ມາຢ້ຽມຢາມຈາກຕ່າງປະ ເທດຜູ້ທໍາອິດ ນັບຕັ້ງແຕ່ປິດຊາຍແດນມາໃນຊ່ວງການລະບາດໃຫຍ່ ປີ 2020 ຂອງພຽງຢາງ, ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ AFP.
ສື່ມວນຊົນຂອງລັດຖະບານກ່າວວ່າ ພຽງຢາງ ຈະຈັດງານສະເຫຼີມສະຫຼອງຄົບ ຮອບ 70 ປີ ນັບຕັ້ງແຕ່ມີການເຊັນສັນຍາສະຫງົບເສິກ, ໂດຍຮັບຮູ້ວ່າ ເປັນວັນແຫ່ງໄຊຊະນະຂອງເກົາຫຼີເໜືອ, ເປັນຄວາມ “ຍິ່ງໃຫຍ່ ທີ່ຈະຖືກຈາລຶກລົງໃນປະຫວັດສາດ.”
ອົງການຂ່າວສູນກາງຂອງທາງການເກົາຫຼີເໜືອ ຫຼື KCNA ລາຍງານ, ແລະ ປັກກິ່ງ ໄດ້ຢືນຢັນໄປແລ້ວວ່າ ຄະນະຜູ້ແທນຂອງຈີນ ເຊິ່ງນໍາໂດຍສະມາຊິກກົມການເມືອງສູນກາງຂອງພັກ ທ່ານລີ ຮົງຊົງ (Li Hongzhong) ຈະເດີນ ທາງໄປເກົາຫຼີເໜືອ ເພື່ອຮ່ວມງານດັ່ງກ່າວນີ້ ເຊິ່ງຮູ້ວ່າເປັນຜູ້ຢ້ຽມຢາມທໍາອິດ ໂດຍຄະນະຜູ້ແທນຕ່າງປະເທດ ນັບຕັ້ງແຕ່ເລີ້ມຕົ້ນການລະບາດໃຫຍ່ຂອງພະຍາດໂຄວິດ.
ເກົາຫຼີເໜືອ, ຢູ່ພາຍໃຕ້ການປິດຕົນເອງຢ່າງເຂັ້ມງວດເນື່ອງຈາກໄວຣັສໂຄໂຣນາ ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2020 ເພື່ອປ້ອງກັນຕົນເອງຈາກພະຍາດ COVID-19, ໂດຍຍັງໄດ້ປ້ອງກັນປະຊາຊົນຂອງຕົນເອງ ບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າປະເທດນໍາອີກດ້ວຍ.
ເກົາຫຼີເໜືອ ພຽງແຕ່ກັບມາດໍາເນີນການຄ້າຂາຍກັບ ຈີນ ໃນປີແລ້ວນີ້ ແລະໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ນັກການທູດຄົນໃໝ່ຂອງປັກກິ່ງ ເຂົ້າມາປະຈໍາການໃນຕົ້ນປີນີ້.