ການຍິງລູກສອນໄຟ 2 ຄັ້ງຫຼ້າສຸດ ຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ແມ່ນການທົດລອງຍິງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຂ້າມທະວີບ (ICBM) ຊະນິດໃໝ່, ອີງຕາມຄຳເວົ້າ ຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງສະຫະລັດ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ປະກາດມາດຕະການລົງໂທດທາງດ້ານເສດຖະກິດຕໍ່ ພຽງຢາງ ຄັ້ງໃໝ່ ແລະໄດ້ເຕືອນກ່ຽວກັບຄວາມເຄັ່ງຕຶງ “ທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງຮຸນແຮງ.”
ອີງຕາມລາຍງານຈາກຖະແຫຼງການ ຂອງໂຄສົກປະຈໍາທໍານຽບ 5 ແຈ ທ່ານຈອນ ເຄີບີ ກ່າວວ່າ ການຍິງລູກສອນໄຟໃນມື້ວັນທີ 26 ກຸມພາແລະວັນທີ 4 ມີນາ ບໍ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງໄລຍະຂອງ ICBM, ແຕ່ເບິ່ງຄືວ່າຈະໝາຍເຖິງການປະເມີນລະບົບໃໝ່ ກ່ອນຈະດໍາເນີນການທົດລອງແບບຄົບຖ້ວນສົມບູນໃນອະນາຄົດຂ້າງໜ້າ, ເຊິ່ງອາດຈະເປັນການຍິງ ທີ່ມາໃນຮູບຂອງການສົ່ງຍານອະວາກາດ.
ເກົາຫຼີເໜືອ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດໃດໆ ກ່ຽວກັບການຍິງທົດລອງ ນອກຈາກຈະກ່າວວ່າ ພວກເຂົາໄດ້ມີການກະກຽມທີ່ຈະສົ່ງດາວທຽມສອດແນມທາງທະຫານ.
ສື່ມົນຊວນຂອງທາງການເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ລາຍງານໃນວັນສຸກນີ້ວ່າ ທ່ານກິມ ຈົງ ອຶນ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມຖານຍິງດາວທຽມໂຊແຮ (Sohae) ຂອງປະເທດ. ໃນຮູບພາບດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນ ທ່ານກິມ ໃສ່ເສື້ອໜັງສີດໍາ ແລະ ແວ່ນຕາ ກັນແດດ ກໍາລັງເວົ້າລົມກັບເຈົ້າໜ້າປ້ອງກັນປະເທດຂັ້ນສູງໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາ
ເຈົ້າ ຢືນຢູ່ທາງໜ້າຂອງຖານຍິງດາວທຽມດັ່ງກ່າວ.
ລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວສູນກາງຂອງທາງການເກົາຫຼີເໜືອ ກ່າວວ່າ ທ່ານກິມໄດ້ປະກາດແຜນທີ່ຈະ “ສ້າງອົງປະກອບໃໝ່ຈຳນວນຶ່ງທີ່ຖານຍິງດາວທຽມ ເພື່ອຈະສົ່ງດາວທຽມສອດແນມທາງທະຫານ ແລະດາວທຽມສໍາລັບຈຸດປະສົງ ອື່ນໆ ດ້ວຍຈະຫຼວດຫຼາຍໆຊະນິດໃນອະນາຄົດ.”
ນຶ່ງມື້ກ່ອນການທົດລອງນັ້ນທ່ານກິມກ່່າວວ່່າ ດາວທຽມສອດແນມນີ້ຈະສະໜອງ “ຂໍ້ມູນທີ່ຖືກຕ້ອງ” ຂອງການດໍາເນີນການຕ່າງໆຂອງ “ກອງກໍາລັງຮຸກຮານຂອງຈັກກະພັດນິຍົມສະຫະລັດ ແລະກອງກໍາລັງຮັບໃຊ້ອື່ນຂອງພວກເຂົາ” ຢູ່ໃນພູມິພາກນັ້ນ. ແຕ່ບໍ່ມີລາຍງານໃດໆກ່າວວ່າ ເມື່ອໃດທີ່ການຍິງດຽວທຽມນັ້ນຈະເກີດຂຶ້ນໄດ້.
ເກົາຫຼີເໜືອບໍ່ໄດ້ດໍາເນີນການຍິງລູກສອນໄຟ ICBM ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2017 ເປັນຕົ້ນມາ, ໃນຂະນະທີ່ຄວາມເຄັ່ງຕຶງໄດ້ເພີ້ມສູງຂຶ້ນ ລະຫວ່າງ ທ່ານ ກິມ ແລະອະດີດປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣໍາ. ນຶ່ງປີກ່ອນໜ້ານັ້ນ ເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະສົ່ງດາວທຽມ, ເຊິ່ງສະຫະລັດແລະປະເທດພັນທະມິດ ເຫັນວ່າ ການສົ່ງດາວທຽມຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ເປັນການທົດລອງທີ່ປິດບັງ ສຳລັບການນຳໃຊ້ເທັກໂນໂລຈີລູກສອນໄຟໄລຍະໄກ ເຊິ່ງຖືກຫ້າມໂດຍມະຕິຂອງສະ ພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ສະຫະປະຊາຊາດ.
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