ເກົາຫລີເໜືອໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນໃນວັນສຸກມື້ນີ້ວ່າຕົນໄດ້ທົດລອງ “ເຄື່ອງຍິງລູກສອນໄຟໃຫຍ່ເປັນພິເສດ ທີ່ຍິງໄດ້ຫລາຍລູກພ້ອມກັນ” ຊຶ່ງເປັນການເຕືອນໃຫ້ຮູ້ກ່ຽວກັບວັນກຳນົດເສັ້ນຕາຍໃນທ້າຍປີ ເພື່ອຈະທຳການເຈລະຈາເລື້ອງອາວຸດນິວເຄລຍຂອງພຽງຢາງ.
ອົງການຂ່າວສູນກາງຂອງທາງການເກົາຫລີເວົ້າວ່າ ຜູ້ນຳກິມ ຈົງ ອຶນ ໄດ້ໄປເບິ່ງ “ການຊ້ອມຍິງລູກສອນໄຟເປັນຊຸດ” ໃນວັນພະຫັດຜ່ານວານນີ້ ແລະໄດ້ “ສະແດງຄວາມພໍໃຈຕໍ່” ຜົນຂອງການທົດລອງດັ່ງກ່າວ.
ມັນເປັນການຍິງທົດລອງອາວຸດຮອບທີ 13 ແລ້ວຂອງເກົາຫລີເໜືອ ນັບຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນ ເດືອນພຶດສະພາເປັນຕົ້ນມາ ຊຶ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ປີ 2019 ເປັນປີທີ່ມີການທົດລອງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວຫລາຍທີ່ສຸດ.
ທ່ານກິມ ໄດ້ໃຫ້ເວລາແກ່ສະຫະລັດຈົນຮອດທ້າຍປີ ວ່າໃຫ້ຍິນຍອມຜ່ອນຜັນ ໃນການເຈລະຈານິວເຄລຍທີ່ຖືກງົດໄວ້ຕັ້ງແຕ່ເດືອນກຸມພາຜ່ານມານັ້ນ.
ກອງທັບເກົາຫລີໃຕ້ເວົ້າວ່າ ເກົາຫລີເໜືອໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟ 2 ລູກ ທີ່ໄປໄດ້ໄກປະມານ 380 ກິໂລແມັດ ໃນລະດັບຄວາມສູງ 97 ກິໂລແມັດ ກ່ອນມັນຈະຕົກລົງໄປໃສ່ທະເລ.
ການທົດລອງດັ່ງກ່າວແມ່ນມີການໃຊ້ເຄື່ອງຍິງລູກສອນໄຟ KN-25 ຊຶ່ງເປັນລະບົບຍິງລູກສອນໄຟຫລາຍອັນພ້ອມກັນ ທີ່ພຽງຢາງໄດ້ທົດລອງມາຫລາຍຄັ້ງ ແລ້ວໃນປີນີ້.
ການທົດລອງໃຊ້ເຄື່ອງຍິງລູກສອນໄຟ KN-25 ຄືນອີກຫລາຍໆຄັ້ງ, ອີງຕາມນັກວິເຄາະດ້ານປ້ອງກັນຊາດ ຄິດວ່າ ເກົາຫລີເໜືອໄດ້ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການຫລຸດເວລາຫ່າງກັນຂອງການຍິງລູກສອນໄຟອອກຈາກລະບົບຫລາຍໆລູກຕິດຕໍ່ກັນ.
"ຍິ່ງຍິງໄດ້ໄວທົ່າໃດ ກໍຍິ່ງເຮັດໃຫ້ສາມາດຫລົບຫລີກໄດ້ໄວຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ ກ່ອນ ເຄື່ອງຕ້ານລູກສອນໄຟຈະຍິງມາເຖິງ,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານແຈັຟຟຣີ ລີວອິສ (Jeffrey Lewis), ນັກຊ່ຽວຊານໃນການຫ້າມແຜ່ຜາຍອາວຸດນິວເຄລຍຢູ່ສະຖາບັນສຶກສາສາກົນ ມິດໂດລເບີຣີ (Middlebury) ໃນນະຄອນມອນເທີເຣ (Monterey), ລັດຄາລິຟໍເນຍທີ່ຂຽນລົງໃນທວີດເຕີ.
ໃນການທົດລອງໃຊ້ເຄື່ອງຍິງລູກສອນໄຟ KN-25 ສອງຄັ້ງທຳອິດ ໃນເດືອນສິງຫາ ແລະກັນຍາຜ່ານມານັ້ນ ແມ່ນໃຊ້ເວລາປະມານ 15 ຫາ 20 ນາທີຫ່າງກັນເພື່ອຈະຍິງໄດ້. ສ່ວນໃນການທົດລອງຄັ້ງຕໍ່ມາ ໃນເດືອນຕຸລາ ຄວາມຫ່າງກັນຂອງເວລານັ້ນໄດ້ຫລຸດລົງ 3 ນາທີ. ໃນວັນພະຫັດຜ່ານມານີ້, ກອງທັບຂອງໂຊລຄາດຄະເນວ່າໄດ້ໃຊ້ເວລາໃນການຍິງຫ່າງກັນພຽງ 30 ວິນາທີ ເທົ່ານັ້ນ.
ອົງການຂ່າວຂອງທາງການເກົາຫລີເໜືອໄດ້ປະກາດໃນວັນສຸກມື້ນີ້ວ່າ ການທົດລອງດັ່ງກ່າວເປັນການປະສົບຜົນສຳເລັດ.