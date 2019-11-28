ເກົາຫລີເໜືອປາກົດວ່າໄດ້ຍິງທົດລອງລູກສອນໄຟອີກຄັ້ງນຶ່ງ ໃນເວລາບໍ່ພໍເທົ່າໃດອາທິດ ກ່ອນຈະຮອດວັນກຳນົດການເຈລະຈາອາວຸດນິວເຄລຍຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວ ໃນທ້າຍປີນີ້.
ກອງທັບເກົາຫລີໃຕ້ເວົ້າວ່າເກົາຫລີເໜືອໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟ 2 ລູກ ອອກຈາກແຂວງແຮມກິຢອງ (Hamkyong) ໃຕ້ໄປຍັງຝັ່ງທະເລຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວໃນເວລາ 5 ໂມງແລງຕາມເວລາໃນທ້ອງຖິ່ນ. ຖະແຫລງການດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ເວົ້າວ່າ ອາວຸດນັ້ນໄປໄດ້ໄກປານໃດຫລື ແມ່ນອາວຸດປະເພດໃດ.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຍີ່ປຸ່ນເວົ້າວ່າ ເກົາຫລີເໜືອປາກົດວ່າໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດລູກນຶ່ງຂຶ້ນ ແລະລູກສອນນັ້ນປາກົດວ່າບໍ່ໄດ້ຕົກລົງໃສ່ເຂດເສດຖະກິດພິເສດຂອງຍີ່ປຸ່ນເລີຍ.
ມັນເປັນການຍິງລູກສອນໄຟຄັ້ງທຳອິດຂອງເກົາຫລີເໜືອຢູ່ໃນຮອບເກືອບຮອດ 1 ເດືອນຜ່ານມາ ແລະເປັນການທົດລອງອາວຸດຮອບທີ 13 ຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວນັບແຕ່ເດືອນພຶດສະພາເປັນຕົ້ນມາ.
ການທົດລອງດັ່ງກ່າວ ມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ເກົາຫລີເໜືອໄດ້ເພີ້ມການກົດດັນຫລາຍຂຶ້ນ ກ່ອນຈະຮອດວັນກຳນົດທ້າຍປີ ທີ່ປະເທດດັ່ງກ່າວກຳນົດວ່າ ໃຫ້ສະຫະລັດຍອມຜ່ອນຜັນຫລາຍຂຶ້ນຢູ່ໃນການເຈລະຈາທີ່ຖືກຢຸດສະງັກລົງນັ້ນ.
ໃນເດືອນແລ້ວນີ້ ເກົາຫລີເໜືອໄດ້ຍ່າງອອກຈາກຫ້ອງເຈລະຈາກັນຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນປະຕິບັດງານກັບສະຫະລັດ ໂດຍໄດ້ຖິ້ມໂທດໃສ່ວໍຊິງຕັນວ່າ ເຮັດໃຫ້ ການເຈລະຈາແຕກຫັກລົງ. ນັບແຕ່ນັ້ນມາ ພຽງຢາງກໍໄດ້ເຕືອນວ່າ ຕົນອາດຈະ ເລີ້ມຕົ້ນທົດລອງອາວຸດນິວເຄລຍ ແລະລູກສອນໄຟຍິງໄລຍະໄກຄືນມາອີກກໍເປັນໄດ້.
ໃນຕົ້ນອາທິດນີ້ ທ່ານ ກິມ ຈົງອຶນ, ຜູ້ນຳຂອງເກົາຫລີເໜືອ ໄດ້ໄປກວດເບິ່ງການຊ້ອມຍິງປືນໃຫຍ່ຢູ່ໃກ້ເຂດຊາຍແດນທີ່ມີທີ່ມີການຂັດແຍ້ງກັນລະຫວ່າງປະເທດເກົາຫລີທັງສອງຝນເຂດຊາຍຝັ່ງເທລະກ້ຳຕາເວັນຕົກ.