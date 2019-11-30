ເກົາຫລີເໜືອບາງເທື່ອອາດຈະເປັນການຂົ່ມຂູ່ໂດຍກົງເທື່ອຫຼ້າສຸດທີ່ຈະເລີ້ມທົດລອງລູກສອນໄຟໄລຍະໄກຕື່ມອີກ ໂດຍໄດ້ເຕືອນໃນວັນເສົາມື້ນີ້ວ່າ ຕົນອາດຈະຍິງ “ລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດແທ້” ເຂົ້າໄປໃນເຂດແດນໃກ້ໆຍີ່ປຸ່ນໃນໄວໆນີ້.
ພຽງຢາງໄດ້ທຳການທົດລອງຍິງລູກສອນໄຟໄລຍະໃກ້ ຫລື ໄລຍະກາງ 13 ຄັ້ງແລ້ວ ນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນພຶດສະພາເປັນຕົ້ນມາ. ພວກນັກຊ່ຽວຊານສ່ວນໃຫຍ່ເວົ້າວ່າ ການທົດລອງເກືອບໝົດທຸກຄັ້ງ ລ້ວນແຕ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເທັກໂນໂລຈີດ້ານລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ ແບບໃດແບບນຶ່ງ.
ການທົດລອງຄັ້ງຫລ້າສຸດ ແມ່ນມີຂຶ້ນໃນວັນພະຫັດຜ່ານມານີ້ ໃນຕອນທີ່ເກົາຫລີເໜືອໄດ້ທຳການທົດລອງສິ່ງທີ່ປະເທດນັ້ນເອີ້ນວ່າ “ລະບົບຍິງລູກສອນໄຟໃຫຍ່ ເປັນພິເສດ ທີ່ຍິງໄດ້ຫລາຍລູກພ້ອມກັນ” ເປັນຄັ້ງທີ 4 ໃນປີນີ້.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຊິນໂຊ ອາເບະ ຂອງຍີ່ປຸ່ນໄດ້ປະນາມການຍິງທົດລອງດັ່ງກ່າວວ່າ ເປັນການລະເມີດຕໍ່ມະຕິຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທີ່ຫ້າມເກົາຫລີເໜືອບໍ່ໃຫ້ມີການເຄື່ອນໄຫວໃນດ້ານລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດໃດໆ ເລີຍ.
ໃນວັນເສົາມື້ນີ້, ອົງການຂ່າວສູນກາງຂອງທາງການເກົາຫລີ ຫລື KCNA ໄດ້ພິມເຜີຍແຜ່ບົດຄວາມ ປະນາມ ຄຳຖະແຫລງການຂອງທ່ານອາເບະ ໂດຍເວົ້າວ່າ ການທົດລອງແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບ “ຈະຫລວດທີ່ຍິງຫລາຍໆຄັ້ງ” ແລະບໍ່ແມ່ນ ລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດແຕ່ຢ່າງໃດເລີຍ.
“ທ່ານອາເບະອາດຈະໄດ້ເຫັນວ່າລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດແທ້ວ່າເປັນແນວໃດໃນອະນາຄົດບໍ່ໄກປານໃດດອກ ແລະກໍຈະເຫັນຢູ່ກ້ອງດັງຂອງເພິ່ນເລີຍ” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງອົງການຂ່າວ KCNA ທີ່ເວົ້າຢູ່ໃນຖ້ອຍຖະແຫລງທີ່ອ້າງວ່າເປັນຄຳເວົ້າຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ກະຊວງການຕ່າງປະເທດເກົາຫລີເໜືອທ່ານນຶ່ງ.
ຜູ້ນຳເກົາຫລີເໜືອ, ທ່ານກິມ ຈົງ ອຶນ ໄດ້ຂີດເສັ້ນຕາຍໃຫ້ສະຫະລັດຮອດທ້າຍປີນີ້ວ່າ ໃຫ້ມີການຍິນຍອມຜ່ອນຜັນໃນການເຈລະຈານິວເຄລຍທີ່ຖືກງົດໄວ້ຕັ້ງແຕ່ເດືອນກຸມພາຜ່ານມານັ້ນ.
ເມື່ອວັນກຳນົດເສັ້ນຕາຍຫຍັບເຂົ້າມາໃກ້ເທົ່າໃດ ເຈົ້າໜ້າທີ່ເກົາຫລີເໜືອກໍໄດ້ອອກຄຳເຕືອນແບບມີເງື່ອນງຳກ່ຽວກັບການເກາະຜິດທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ກວ່າຢູ່ເລື້ອຍໆ ແຕ່ວ່າບໍ່ມີຄຳເຕືອນອັນໃດທີ່ເປັນການເຕືອນໂດຍກົງຫລາຍເທົ່າກັນກັບຄຳຖະແຫລງໃນວັນເສົາມື້ນີ້.